Большинство швейцарцев не против новых АЭС

Согласно недавнему опросу, большинство швейцарских избирателей хотели бы вновь разрешить строительство в стране новых атомных электростанций. Keystone / Gaetan Bally

Согласно недавнему опросу, большинство швейцарских избирателей хотели бы вновь разрешить строительство в стране новых атомных электростанций. Взгляд в историю показывает, что общественно-политические препятствия на пути конкретных строительных проектов будут весьма значительными, даже если общий запрет на строительство новых АЭС в Швейцарии и будет снят.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Survey reignites debate on nuclear power in Switzerland Оригинал Читать далее Survey reignites debate on nuclear power in Switzerland

В середине 1970-х годов эксперты исходили из того, что к 2000 году одной только Швейцарии потребуются дополнительно от 15 до 20 новых атомных электростанций. На тот момент в стране уже были подключены к сети АЭС Бецнау I (Beznau I, введена в строй в 1969 году) и Бецнау II (Beznau II, введена в строй в 1971 году), а также АЭС Мюлеберг (Mühleberg) в кантоне Берн (Kanton Bern, введена в строй в 1972 году, остановлена в 2019 году).

Однако этот сценарий так и не реализовался. Единственными дополнениями к существующим на тот момент атомным станциям стали АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн (Kanton Solothurn, введена в строй в 1979 году) и АЭС Ляйбштадт (Leibstadt) в кантоне Аргау (Kanton Aargau, введена в строй в 1984 году). В 2019 году энергетический концерн BKW вывел АЭС Мюлеберг из эксплуатации, в настоящее время она демонтируется.

Показать больше

Показать больше Сокращение выбросов Почему атомная энергетика стала вновь актуальной Этот контент был опубликован на В условиях климатических изменений и нарастающей геополитической нестабильности атомная энергия снова становится приоритетной темой. Читать далее Почему атомная энергетика стала вновь актуальной

Тем не менее в Швейцарии существовали вполне конкретные планы по строительству дополнительных атомных электростанций — в том числе в регионе Кайзераугст (Kaiseraugst) на окраине Базеля (Basel), а также около населённых пунктов Грабен (Graben), Обераргау (Oberaargau), Рюти (Rüthi), Инвиль (Inwil) и Вербуа (Verbois). Эти проекты вызвали бурные общественные дебаты, во всех указанных регионах сформировалось движение общественного сопротивления. В апреле-июне 1975 года антиядерные активисты блокировали строительную площадку АЭС в Кайзераугсте.

Сегодня эти протесты считаются моментом зарождения швейцарского экологического движения. В итоге планирование водо-водяного реактора (Druckwasserreaktor) в Рюти было остановлено уже в 1980 году в ситуации критики не только со стороны кантона Санкт-Галлен (St. Gallen), но и австрийской федеральной земли Форарльберг (Vorarlberg). Наиболее далеко зашли проекты нового строительства в Кайзераугсте и Грабене.

Чернобыль и Фукусима

Подвела черту под дискуссиями катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Уже через два года, в 1988 году, федеральное правительство Швейцарии окончательно заморозило все проекты по строительству новых АЭС. В 1990 году народ и кантоны одобрили на референдуме так называемую «Инициативу о моратории на строительство новых АЭС» (Moratoriumsinitiative), поддержав десятилетний запрет на строительство новых атомных электростанций. Вопрос о новых АЭС вернулся на повестку дня только в 2008 году, когда энергетические компании Alpiq, Axpo и BKW подали в федеральное правительство заявки на строительство новых АЭС взамен заметно устаревших реакторов в Мюлеберге, Бецнау и Гёсгене.

Ситуацию кардинально изменили события марта 2011 года, когда землетрясение в Японии вызвало цунами, в результате чего реакторы АЭС «Фукусима» (Fukushima) были затоплены, что привело к аварии и масштабному радиоактивному загрязнению прилегающего региона. Через несколько дней тогдашняя министр энергетики Швейцарии Дорис Лойтхард (Doris Leuthard) приостановила все действующие процедуры выдачи генеральных лицензий на строительство новых атомных электростанций.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Может ли Швейцария начать строить новые АЭС? Этот контент был опубликован на Швейцарское правительство рассматривает возможность отмены одобренного избирателями на референдуме запрета на строительство новых АЭС. Читать далее Может ли Швейцария начать строить новые АЭС?

В 2017 году швейцарский народ на референдуме одобрил поправку к закону, запрещающую строительство новых АЭС. Однако министр энергетики Альберт Рёшти (Albert Rösti) заявил в конце августа 2024 года о своём намерении исключить этот запрет из закона. В середине августа 2025 года федеральное правительство направило соответствующее послание (Botschaft) в парламент Швейцарии.

Партия «Зелёных» (Grüne Partei) уже объявила, что инициирует референдум, если это предложение получит большинство в парламенте. Энергетические компании также подчёркивают, что инвестиции, необходимые для строительства АЭС последнего поколения, будут очень значительными.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Новая жизнь мирного атома в Швейцарии? Этот контент был опубликован на Похоже, что ядерная энергия снова стала достойной доверия альтернативой ископаемым источникам энергии. Читать далее Новая жизнь мирного атома в Швейцарии?

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch