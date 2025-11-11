Большинство швейцарцев не против новых АЭС
Согласно недавнему опросу, большинство швейцарских избирателей хотели бы вновь разрешить строительство в стране новых атомных электростанций. Взгляд в историю показывает, что общественно-политические препятствия на пути конкретных строительных проектов будут весьма значительными, даже если общий запрет на строительство новых АЭС в Швейцарии и будет снят.
В середине 1970-х годов эксперты исходили из того, что к 2000 году одной только Швейцарии потребуются дополнительно от 15 до 20 новых атомных электростанций. На тот момент в стране уже были подключены к сети АЭС Бецнау I (Beznau I, введена в строй в 1969 году) и Бецнау II (Beznau II, введена в строй в 1971 году), а также АЭС Мюлеберг (Mühleberg) в кантоне Берн (Kanton Bern, введена в строй в 1972 году, остановлена в 2019 году).
Однако этот сценарий так и не реализовался. Единственными дополнениями к существующим на тот момент атомным станциям стали АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн (Kanton Solothurn, введена в строй в 1979 году) и АЭС Ляйбштадт (Leibstadt) в кантоне Аргау (Kanton Aargau, введена в строй в 1984 году). В 2019 году энергетический концерн BKW вывел АЭС Мюлеберг из эксплуатации, в настоящее время она демонтируется.
Показать больше
Почему атомная энергетика стала вновь актуальной
Тем не менее в Швейцарии существовали вполне конкретные планы по строительству дополнительных атомных электростанций — в том числе в регионе Кайзераугст (Kaiseraugst) на окраине Базеля (Basel), а также около населённых пунктов Грабен (Graben), Обераргау (Oberaargau), Рюти (Rüthi), Инвиль (Inwil) и Вербуа (Verbois). Эти проекты вызвали бурные общественные дебаты, во всех указанных регионах сформировалось движение общественного сопротивления. В апреле-июне 1975 года антиядерные активисты блокировали строительную площадку АЭС в Кайзераугсте.
Сегодня эти протесты считаются моментом зарождения швейцарского экологического движения. В итоге планирование водо-водяного реактора (Druckwasserreaktor) в Рюти было остановлено уже в 1980 году в ситуации критики не только со стороны кантона Санкт-Галлен (St. Gallen), но и австрийской федеральной земли Форарльберг (Vorarlberg). Наиболее далеко зашли проекты нового строительства в Кайзераугсте и Грабене.
Чернобыль и Фукусима
Подвела черту под дискуссиями катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Уже через два года, в 1988 году, федеральное правительство Швейцарии окончательно заморозило все проекты по строительству новых АЭС. В 1990 году народ и кантоны одобрили на референдуме так называемую «Инициативу о моратории на строительство новых АЭС» (Moratoriumsinitiative), поддержав десятилетний запрет на строительство новых атомных электростанций. Вопрос о новых АЭС вернулся на повестку дня только в 2008 году, когда энергетические компании Alpiq, Axpo и BKW подали в федеральное правительство заявки на строительство новых АЭС взамен заметно устаревших реакторов в Мюлеберге, Бецнау и Гёсгене.
Ситуацию кардинально изменили события марта 2011 года, когда землетрясение в Японии вызвало цунами, в результате чего реакторы АЭС «Фукусима» (Fukushima) были затоплены, что привело к аварии и масштабному радиоактивному загрязнению прилегающего региона. Через несколько дней тогдашняя министр энергетики Швейцарии Дорис Лойтхард (Doris Leuthard) приостановила все действующие процедуры выдачи генеральных лицензий на строительство новых атомных электростанций.
Читайте также:
Показать больше
Может ли Швейцария начать строить новые АЭС?
В 2017 году швейцарский народ на референдуме одобрил поправку к закону, запрещающую строительство новых АЭС. Однако министр энергетики Альберт Рёшти (Albert Rösti) заявил в конце августа 2024 года о своём намерении исключить этот запрет из закона. В середине августа 2025 года федеральное правительство направило соответствующее послание (Botschaft) в парламент Швейцарии.
Партия «Зелёных» (Grüne Partei) уже объявила, что инициирует референдум, если это предложение получит большинство в парламенте. Энергетические компании также подчёркивают, что инвестиции, необходимые для строительства АЭС последнего поколения, будут очень значительными.
Показать больше
Наша рассылка по теме Политика
Показать больше
Новая жизнь мирного атома в Швейцарии?
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.