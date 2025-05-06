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Пенсионерка из Цюриха предстала перед судом за кормление кота

Любовь к животным привела 68-летнюю жительницу Цюриха в зал районного суда.
Любовь к животным привела 68-летнюю жительницу Цюриха в зал районного суда. Keystone-SDA

Любовь к животным привела 68-летнюю жительницу Цюриха в зал районного суда. По данным прокуратуры, женщина систематически кормила кота по кличке Лео, принадлежавшего её соседке. Со временем коту это так понравилось, что он перестал возвращаться домой.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Прокуратура потребовала назначить обвиняемой условный денежный штраф: 30 суточных тарифов по 120 франков каждый. Кроме того, предполагалось наложить на неё штраф в размере 800 франков. Но поскольку пенсионерка отказалась признать прокурорское постановление о наказании, дело было передано в суд.

Как установлено, в течение примерно десяти месяцев швейцарка регулярно кормила Лео, который жил в том же доме, и впускала его в свою квартиру. Она продолжала это делать, даже после того, как хозяйка кота в письменной форме потребовала прекратить кормить животное.

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Согласно материалам дела, обвиняемая также перенастроила свою кошачью дверцу так, чтобы Лео мог беспрепятственно входить и выходить из её квартиры. В результате законная владелица напрасно ждала, чтобы покормить своего питомца: Лео больше не возвращался домой. Такие случаи всё чаще доходят до суда, поскольку владельцы домашних животных теперь нередко пишут жалобы на таких непрошенных «кормильцев».

Согласно швейцарскому законодательству кошки считаются личной собственностью. Систематическое кормление чужого животного у себя дома может рассматриваться как незаконное присвоение такой собственности. Однако, если соседского кота кормят лишь время от времени, это не считается наказуемым деянием. Кстати, а как это так получается, что прокурор назначает наказание? Рассказываем:

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