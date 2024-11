Дональд Трамп, фарминдустрия Швейцарии и перспективы биотехнологий

Швейцария, страна передовых био- и медтехнологий, с тревогой и надеждой смотрит на второе президентство Дональда Трампа. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Второе президентство Дональда Трампа может способствовать новому резкому импульсу в области развития биомедицинских инноваций. В то же время оно чревато определенными рисками, например риском падения доверия общества к фармацевтической индустрии, особенно если на первый план выйдет профит, а интересы людей и здравоохранения будут оттеснены на второй план.

9 минут

Нынешние президентские выборы в США означали для крупных фармацевтических компаний, включая два крупнейших швейцарских концерна Roche и Novartis, ставку, большую, чем жизнь. Почему? Напомним, что при Джо Байдене правительство США впервые начало более или менее активно влиять на стоимость лекарств, ведя консультации со сферой фарминдустрии. Второе президентство Дональда Трампа ставит под вопрос как эту, так и многие другие меры в области здравоохранения, реализованные уходящей администрацией. «Независимо от политических предпочтений, все хотят одного и того же — здоровья и инноваций. Так что надо подождать и посмотреть, как на самом деле будет выглядеть политика Дональда Трампа в этой области».

США — крупнейший рынок

На это указал в разговоре с порталом SWI в кулуарах лондонской конференции FT Global Pharma and Biotech Summit Дэвид Редди (David Reddy), глава расположенной в Женеве Международной федерации производителей фармацевтической продукции (Fédération Internationale de l’Industrie du Médicament / IFPMA). Как Трамп будет действовать? Это пока неизвестно ни в области внешней политики, ни в сфере здравоохранения. Однако вполне вероятно, что на его повестке дня будет поставлен вопрос снижения цен на лекарства, с тем чтобы облегчить финансовое бремя пациентов. Пока еще вице-президент Камала Харрис, как ожидается, продолжит вести с промышленностью тарифные консультации и по мнению капитанов фармацевтической индустрии эти меры снизят норму прибыли и помешают развивать инвестиции в инновационные разработки.

Сам Дональд Трамп пока никак не комментировал эту проблематику и ничего не сказал о том, будет ли он продолжать идти по пути администрации Байдена/Харрис. В свой первый президентский срок он уже пытался снижать цены на лекарства. Однако всего попытки не принесли особых результатов, предложение ориентироваться в области ценообразования на международные стандарты осталось во многом на бумаге. А между тем любое действие, нацеленное на снижение цен на лекарства, оказывало и будет оказывать самое непосредственное влияние и на швейцарские фармацевтические концерны и компании, а значит, и на всю национальную экономику, ведь США — это крупнейший фармацевтический рынок в мире: на него приходится более 40% глобальных продаж лекарств таких крупных швейцарских компаний, как Novartis и Roche.

Показать больше

Показать больше Как фармацевтика сотрудничает с искусственным интеллектом Этот контент был опубликован на Фармацевтические гиганты, включая швейцарские компании Roche и Novartis, делают ставку на искусственный интеллект, видя в нем большое будущее. Читать далее Как фармацевтика сотрудничает с искусственным интеллектом

Половину своего экономического роста Швейцария за последние десять лет также заработала именно за счет фармацевтической индустрии. Поэтому снижение цен на лекарства может негативно сказаться на налоговых поступлениях в федеральный общественный бюджет страны, и без того вынужденный экономить. Президентство Трампа, однако, тревожит фармацевтическую индустрию еще и по другой причине. Его возвращение в Белый дом может серьезно подорвать довериеВнешняя ссылка мирового и американского сообщества в целом к фармацевтической промышленности, а этот вопрос выходит уже далеко за рамки просто вопроса о ценах. Как признался представитель одной из швейцарских фармацевтических компаний в интервью SWI swissinfo.ch на упомянутом лондонском саммите, Дональд Трамп и его сторонники, такие как Элон Маск, уже показали, что они не боятся радикальных инноваций. Такой подход может стать драйвером новых инвестиций в область терапии трудноизлечимых заболеваний, с другой стороны, не исключены и серьезные сбои.

Не допустить поглощения регулирующих структур

Уже есть признаки того, что Дональд Трамп может упразднить целые федеральные ведомства и агентства, работавшие как раз в области продвижения биотехнологических инноваций, такие как сеть центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ЦКЗ США) и национальные институты здоровья (National Institutes of Health / NIH) — структура Департамента здравоохранения Соединённых Штатов, основной центр правительства, ответственный за исследования проблем здравоохранения и биомедицины. «А ведь Food and Drug Administration, или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, — это во многом золотой стандарт, на который равняются во всем мире».

Показать больше

Показать больше Швейцарские технологии искусственного интеллекта на службе у медицины Этот контент был опубликован на Швейцария вполне может стать мировым центром разработки технологий ИИ в сфере здравоохранения. Но есть тут и свои сложности. Читать далее Швейцарские технологии искусственного интеллекта на службе у медицины

Это на панельной дискуссии, посвященной выборам в США, подчеркнул Себастьян Гут, директор американского отделения немецкой фармацевтической компании Bayer. По его словам, его отрасль в огромной степени зависит от сотрудничества с такими органами власти, предсказуемыми, работающими на научных основаниях и не отказывающимися от своих обязательств по обеспечению безопасности пациентов. Недавно ряд консервативных общественных структур и организаций США уже призвали не допустить поглощения фармацевтическими компаниями государственных регулирующих органов в сфере здравоохранения.

Что касается швейцарской фармацевтической промышленности, то, учитывая узкий внутренний рынок Швейцарии, можно понять, что она в значительной степени зависит именно от мировой торговли. На фармацевтический и химический сектора экономики приходится около 40% всего швейцарского экспорта. «Для нас крайне важны рамочные условия, благоприятствующие инновациям. Поэтому мы выступаем против любых протекционистских тенденций в области внешнеторговой и экономической политики», — подчеркивает Георг Дэрендингер (Georg Därendinger), руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью швейцарской Ассоциации предприятий фармацевтической промышленности Interpharma.

В Швейцарии ожидают, что Дональд ТрампВнешняя ссылка займет более жесткую позицию по отношению к Китаю, что может вызвать недоверие к партнерским отношениям и связям швейцарской фармацевтической промышленности с игроками в быстро развивающейся биотехнологической сфере Китая, страны, которая становится все более важным мировым центром биомедицинских исследований и разработок, особенно в области лекарств от рака.

Сомнительные научные теории

Самой же большой угрозой для доверия людей к фармацевтической отрасли могут стать общие взгляды Дональда Трампа на науку и здравоохранение. После пандемии в США доверие к науке уже снизилось. Опрос, проведенный центром Pew ResearchВнешняя ссылка в 2023 году, показал, что не доверяют сейчас науке 27% взрослых американцев. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял только 13%. В прошлом Трамп и многие его видные сторонники активно выражали свое скептическое отношение к вакцинам, отстаивая весьма сомнительные научные теории. Есть уже предложения начать снижать роль научных исследований в принятии политических решений. Сам Трамп на данном этапе отрицает свою причастность к такого рода предложениям, хотя он уже и заявил, что предоставит Роберту Ф. Кеннеди-младшему, убеждённому корона-скептику, полную свободу рук, не исключая и введения запрета на некоторые вакцины.

Показать больше

Показать больше Как при разработке лекарств учесть особенности мужчин и женщин? Этот контент был опубликован на В ходе разработки новых лекарств гендерные особенности пациентов и пациенток до последнего времени почти не учитывались. Теперь ситуация начинает меняться. Читать далее Как при разработке лекарств учесть особенности мужчин и женщин?

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале The Lancet, за последние 50 лет вакцины спасли около 154 млн жизнейВнешняя ссылка по всему миру. Движение «Сделаем Америку снова здоровой», возглавляемое Робертом Ф. Кеннеди, в качестве главных приоритетов определило такие хронические заболевания, такие как ожирение, диабет, аутизм, рак и психические расстройства. Однако, как ожидается, будут урезаны инвестиции в исследования женского здоровьяВнешняя ссылка. Под угрозой может оказаться финансирование важных глобальных инициатив в области здравоохранения, включая глобальные усилия правительства США по борьбе с ВИЧ. В 2020 году по инициативе Дональда Трампа США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив базирующуюся в Женеве организацию в коррумпированности и в том, что она находится под контролем Китая. При президенте Джо Байдене США вновь вступили в ВОЗ.

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука

Если же Трамп еще раз нанесет удар по репутации ВОЗ и других глобальных проектов в области здравоохранения, то это может заметно усложнить жизнь и фармацевтическим компаниям, уже страдающим от дефицита общественного доверия. По словам Майкла Эллиотта (Michael Elliott), вице-президента по медицинским вопросам компании Gilead Sciences, нам нужно удвоить наши усилия в области информации и коммуникации, причем не только ради здоровья людей, но ещё и потому, что (отсутствие информации о том, что делает фармацевтическая отрасль) ставит под сомнение всю ту прибавленную ценность, которую эта отрасль, без сомнения, даёт обществу.

Немецкий и английский оригиналы отредактированы Бальцем Ригендингером и Вероникой ДеВор, русскоязычный оригинал подготовлен русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch