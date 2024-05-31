Клаус Шваб объявил о своём скором уходе из руководства ВЭФ

Немец по происхождению и гражданин мира по призванию Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ. KEYSTONE/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ. Об этом 86-летний общественный деятель сообщил в электронном письме своим сотрудникам во вторник 21 мая 2024 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en WEF founder Schwab announces retirement from leadership role Оригинал Читать далее WEF founder Schwab announces retirement from leadership role

Представитель ВЭФ подтвердил данное сообщение швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA. В январе 2025 года Клаус Шваб, по словам представителя, оставит должность исполнительного председателя Форума и пересядет в кресло председателя его Попечительского совета. Пока не ясно, кто возьмет на себя обязанности Клауса Шваба.

Ожидается, что этот вопрос будет решен ещё до следующей ежегодной сессии ВЭФ, которая состоится в январе 2025 года. В качестве наиболее вероятного кандидата рассматривается нынешний номер два в руководстве Форума Борге Бренде. Ему 58 лет, он бывший министр иностранных дел Норвегии. Должность президента ВЭФ он замещает с 2017 года. Ранее он занимал должность директора (с 2008 по 2009 год) и административного директора (с 2011 по 2013 год) Форума.

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По словам пресс-секретаря ВЕФ, начиная с 2015 года Форум постепенно превращается из обычной площадки для проведения встреч и конференций в глобальный институт системного сотрудничества между государственным и частным секторами мировой экономики и политики. В рамках этой трансформации организация проходит запланированную эволюцию от организации, единолично возглавляемой основателем, к структуре, в рамках которой Президент и Попечительский совет возьмут на себя равную ответственность за дела Форума.

В будущем Попечительский совет форума будет организован и структурирован вокруг четырех основных «стратегических комитетов». Тем самым Давосский Форум стремится повысить КПД своей работы и обеспечить соблюдение принципа институциональной преемственности. Ежегодная сессия Форума в Давосе должна остаться при этом «независимой и беспристрастной платформой», созданной с целью решения сложных проблем нынешнего тесно взаимосвязанного мира.

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Клаус Шваб родился в г. Равенсбург на юге Германии, его отец был директором одного из швейцарских промышленных предприятий. Всемирный экономический форум Клаус Шваб в 1971 году на деньги своих родителей, на свои собственные сбережения, заработанные в качестве менеджера, взяв одновременно большой кредит. Форум базируется в Женеве. По всему миру на него работают 600 человек, у него есть отделения в Нью-Йорке, Пекине и Токио. За свой вклад в организацию продуктивного сотрудничества мира политики и мира бизнеса К. Шваб несколько раз удостаивался высоких наград, в том числе и от имени японского Императора.

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Став культовым явлением, Фонд одновременно превратился в объект ненависти всех левых и крайне левых сил. Клаус Шваб учился в Швейцарской высшей технической школе (ETH) в Цюрихе, во Фрибурском университете и в Гарварде. Он получил докторскую степень по инженерным, экономическим и социальным наукам, а также степень магистра государственного управления. До основания ВЭФ Шваб руководил реорганизацией ведущей швейцарской промышленной группы компаний Escher Wyss и был профессором экономической теории Женевского университета.

В университете он работал до 2003 года, занимая одновременно несколько высоких должностей в международных промышленных и консалтинговых структурах. Вместе со своей женой Хильдой в 1998 году он основал «Фонд Шваба», призванный содействовать социальному предпринимательству и инновациям. Клаус Шваб опубликовал несколько книг. Его бестселлер «Четвертая промышленная революция»Внешняя ссылка был издан более чем на 30 языках.

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