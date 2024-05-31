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Клаус Шваб объявил о своём скором уходе из руководства ВЭФ

Немец по происхождению и гражданин мира по призванию Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ.
Немец по происхождению и гражданин мира по призванию Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ. KEYSTONE/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ. Об этом 86-летний общественный деятель сообщил в электронном письме своим сотрудникам во вторник 21 мая 2024 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Представитель ВЭФ подтвердил данное сообщение швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA. В январе 2025 года Клаус Шваб, по словам представителя, оставит должность исполнительного председателя Форума и пересядет в кресло председателя его Попечительского совета. Пока не ясно, кто возьмет на себя обязанности Клауса Шваба.

Ожидается, что этот вопрос будет решен ещё до следующей ежегодной сессии ВЭФ, которая состоится в январе 2025 года. В качестве наиболее вероятного кандидата рассматривается нынешний номер два в руководстве Форума Борге Бренде. Ему 58 лет, он бывший министр иностранных дел Норвегии. Должность президента ВЭФ он замещает с 2017 года. Ранее он занимал должность директора (с 2008 по 2009 год) и административного директора (с 2011 по 2013 год) Форума.

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По словам пресс-секретаря ВЕФ, начиная с 2015 года Форум постепенно превращается из обычной площадки для проведения встреч и конференций в глобальный институт системного сотрудничества между государственным и частным секторами мировой экономики и политики. В рамках этой трансформации организация проходит запланированную эволюцию от организации, единолично возглавляемой основателем, к структуре, в рамках которой Президент и Попечительский совет возьмут на себя равную ответственность за дела Форума.

В будущем Попечительский совет форума будет организован и структурирован вокруг четырех основных «стратегических комитетов». Тем самым Давосский Форум стремится повысить КПД своей работы и обеспечить соблюдение принципа институциональной преемственности. Ежегодная сессия Форума в Давосе должна остаться при этом «независимой и беспристрастной платформой», созданной с целью решения сложных проблем нынешнего тесно взаимосвязанного мира.

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Клаус Шваб родился в г. Равенсбург на юге Германии, его отец был директором одного из швейцарских промышленных предприятий. Всемирный экономический форум Клаус Шваб в 1971 году на деньги своих родителей, на свои собственные сбережения, заработанные в качестве менеджера, взяв одновременно большой кредит. Форум базируется в Женеве. По всему миру на него работают 600 человек, у него есть отделения в Нью-Йорке, Пекине и Токио. За свой вклад в организацию продуктивного сотрудничества мира политики и мира бизнеса К. Шваб несколько раз удостаивался высоких наград, в том числе и от имени японского Императора.

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Став культовым явлением, Фонд одновременно превратился в объект ненависти всех левых и крайне левых сил. Клаус Шваб учился в Швейцарской высшей технической школе (ETH) в Цюрихе, во Фрибурском университете и в Гарварде. Он получил докторскую степень по инженерным, экономическим и социальным наукам, а также степень магистра государственного управления. До основания ВЭФ Шваб руководил реорганизацией ведущей швейцарской промышленной группы компаний Escher Wyss и был профессором экономической теории Женевского университета.

В университете он работал до 2003 года, занимая одновременно несколько высоких должностей в международных промышленных и консалтинговых структурах. Вместе со своей женой Хильдой в 1998 году он основал «Фонд Шваба», призванный содействовать социальному предпринимательству и инновациям. Клаус Шваб опубликовал несколько книг. Его бестселлер «Четвертая промышленная революция»Внешняя ссылка был издан более чем на 30 языках.

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