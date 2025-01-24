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Труд и занятость в Швейцарии

Безработица в Швейцарии в декабре 2024 года выросла

Безработица в Швейцарии в декабре прошлого 2024 года снова увеличилась, завершив фазу практически полной занятости, начавшуюся в 2023 году.
Безработица в Швейцарии в декабре прошлого 2024 года снова увеличилась, завершив фазу практически полной занятости, начавшуюся в 2023 году. Keystone-SDA

Безработица в Швейцарии в декабре прошлого 2024 года снова увеличилась, завершив фазу практически полной занятости, начавшуюся в 2023 году. Тем не менее увеличение доли безработных было обусловлено, в основном, сезонными факторами.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как сообщил в пятницу 10 января 2025 года Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики), в конце декабря 2024 года в качестве безработных в Региональных Центрах занятости (RAV) по всей Швейцарии были зарегистрированы 130 293 человека, что на 9 179 человек (7,6%) больше, чем в ноябре прошедшего года.

По сравнению с предыдущим 2023 годом общее число безработных увеличилось за год на 23 434 человека или на 22%. Общий уровень безработицы в стране вырос в декабре 2024 года до 2,8 процента (в ноябре 2024 года этот показатель находился на уровне в 2,6%). В зимние месяцы, однако, показатели безработицы всегда повышаются, так как замирает работа на стройках.

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С поправкой на сезонные факторы безработица в стране осталась на уровне 2,6 процента, но годом ранее, в декабре 2023 года, этот показатель составлял 2,3%, а с поправкой на сезонные факторы — 2,2 процента. После фазы практически полной занятости, наступившей в 2023 году, в 2024 году уровень безработицы в Швейцарии неуклонно рос. По данным Seco средний уровень безработицы в целом за прошедший год составил 2,4 процента, что на 0,4 процентных пункта выше, чем в предыдущем 2023 году.

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