Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Труд и занятость в Швейцарии

Строительная индустрия Швейцарии притормозила

В 2023 году объём инвестиций в капитальное строительство (с поправкой на ценовую динамику) немного сократился.
В 2023 году объём инвестиций в капитальное строительство (с поправкой на ценовую динамику) немного сократился. Keystone-SDA

По данным Федерального статистического Ведомства (BFS) инвестиции в область капитального строительства в стране выросли в номинальном выражении на 0,3%, однако с учетом увеличения цен они снизились на целых 2,5%.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В Швейцарии системно различают высотное капитальное строительство (Hochbau) и глубинное строительство объектов под поверхностью земли (Tiefbau). Эти сектора в стране развивались по-разному. В то время как в номинальном выражении инвестиции в высотное строительство сократились на 0,3%, инвестиции в строительство под землёй выросли на 2,7%.

Общий объем инвестиций в обоих сегментах заметно увеличили представители сектора общественного управления (федеральное правительство, кантоны и муниципальные образования): в высотное строительство они вложили на 3,9% больше средств, и на 8,5% больше по сравнению с 2022 годом увеличились их вложения в глубинное строительство. Частные клиенты, с другой стороны, инвестировали соответственно средств меньше на 2,3% и на 1,9%.

Показать больше
Строительная площадка в Цюрихе

Показать больше

Швейцария представила план борьбы с дефицитом жилья

Этот контент был опубликован на План намечает по меньшей мере три десятка конкретных мер, довольными которыми оказались далеко не все.

Читать далее Швейцария представила план борьбы с дефицитом жилья

Согласно актуальным данным инвестиции в новые строительные проекты сократились на 2,5%, причем частные клиенты потратили на эти цели на 4,8% меньше средств. В то же время в реконструкцию уже существующих объектов было вложено в среднем на 4,4% больше средств, причем частный сектор инвестировал на 3,8% больше, а сектор общественного управления на 6,9% больше.

Отдельная статья расходов за счет общественных бюджетов: расходы на ремонт. Они увеличились на 0,3%. Задолженность по инвестициям в капитальное строительство по состоянию на конец 2023 года была на 0,4% выше, чем в предыдущем 2022 году, в то время как задолженность по общественным эксплуатационно-ремонтным работам оказалась выше на 2,4%.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Полин Тюрюбан

Насколько этичны вспомогательные репродуктивные технологии?

Должны ли люди иметь доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ)? Какова роль государства в рамках данной проблематики. Насколько этичны такие технологии и какие проблемы этического характера связаны с ними?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
8 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
16 Отметки «мне нравится»
47 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Как в вашей стране противодействуют риску наводнений?

Приходилось ли Вам сталкиваться с наводнениями? Какова паводковая ситуация в Вашей стране, как работает там водный менеджмент? Эффективен ли он? Поделитесь с нами Вашим опытом

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
16 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В 5 утра в среду 24 июля 2024 года офисные здания в Харьков, где располагался ряд международных организаций, в том числе Швейцарский фонд по противоминной деятельности (Swiss Foundation for Demining / FSD) пострадали от ракетного обстрела с российской стороны.

Показать больше

Офис швейцарской НПО в Украине пострадал от российского обстрела

Этот контент был опубликован на В среду утром офисы Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD) в Харькове, на востоке Украины, пострадали от российского ракетного обстрела.

Читать далее Офис швейцарской НПО в Украине пострадал от российского обстрела
Вузы Швейцарии поднимут плату за учебу для иностранцев

Показать больше

Вузы Швейцарии поднимут плату за учебу для иностранцев

Этот контент был опубликован на Элитные швейцарские вузы могут в три раза поднять плату за обучение иностранных студентов.

Читать далее Вузы Швейцарии поднимут плату за учебу для иностранцев
Курирующий экологию федеральный министр Альберт Рёшти возражает тем, кто призывает «оставить опасные регионы страны».

Показать больше

Швейцария не будет переселять горные долины

Этот контент был опубликован на Курирующий экологию федеральный министр Альберт Рёшти возражает тем, кто призывает «оставить опасные регионы страны».

Читать далее Швейцария не будет переселять горные долины
Число лиц, включая украинцев, просящих убежища в Швейцарии, снижается

Показать больше

Число лиц, включая украинцев, просящих убежища в Швейцарии, снижается

Этот контент был опубликован на Напомним, что на днях министр иностранных дел Швейцарии проинформировал своего российского коллегу в Нью-Йорке о мирном саммите по Украине.

Читать далее Число лиц, включая украинцев, просящих убежища в Швейцарии, снижается
Непогода уже обошлась Швейцарии в 200 миллионов

Показать больше

Непогода уже обошлась Швейцарии в 200 миллионов

Этот контент был опубликован на Ущерб от недавних непогоды, штормов и наводнений в Швейцарии оценивается в сумму до 200 миллионов швейцарских франков.

Читать далее Непогода уже обошлась Швейцарии в 200 миллионов
Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?

Показать больше

Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?

Этот контент был опубликован на В Швейцарии по факту использования швейцарских компонентов в российском ракетном оружии уже возбуждены десятки дел.

Читать далее Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?
Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Показать больше

Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарию доставили двух украинских детей с онкологическими заболеваниями из украинской клиники «Охматдет».

Читать далее Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии
В Швейцарии использование капсулы для эвтаназии при помощи инертного газа является юридически спорным делом.

Показать больше

Капсула смерти «Сарко»: многие вопросы всё ещё не имеют ответа

Этот контент был опубликован на В Швейцарии использование капсулы для эвтаназии при помощи инертного газа является юридически спорным делом. Что говорит правовед?

Читать далее Капсула смерти «Сарко»: многие вопросы всё ещё не имеют ответа

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Eröffnung des CAS Wiederaufbau Ukraine am 27. Februar

Показать больше

Восстановлению Украины можно научиться в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Причем совершенно конкретно, в рамках образовательного модуля CAS для тех, кто ранее уже профессионально занимается капитальным строительством.

Читать далее Восстановлению Украины можно научиться в Швейцарии
Construction site

Показать больше

Количество банкротств швейцарских компаний стремительно растёт

Этот контент был опубликован на За первые шесть месяцев 2022 года число банкротств бизнес-компаний в Швейцарии выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 22%.

Читать далее Количество банкротств швейцарских компаний стремительно растёт
Sustainable house

Показать больше

В Давосе основан «альянс строительной культуры» с участием Украины

Этот контент был опубликован на Инициатором основания такой структуры стал Президент Швейцарии Ален Берсе.

Читать далее В Давосе основан «альянс строительной культуры» с участием Украины

Показать больше

Архитектор Аннет Жигон: строить красиво, думая об экологии

Этот контент был опубликован на Как совместить эстетику и экологичность? Интервью со швейцарским архитектором Аннет Жигон.

Читать далее Архитектор Аннет Жигон: строить красиво, думая об экологии
Rochetürm

Показать больше

Выше, больше, экологичнее: кому сейчас нужны офисные высотки?

Этот контент был опубликован на Высотные офисные здания во все большей степени начинают определять внешний облик швейцарских городов. Но какой в этом смысл?

Читать далее Выше, больше, экологичнее: кому сейчас нужны офисные высотки?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR