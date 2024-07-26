Строительная индустрия Швейцарии притормозила

По данным Федерального статистического Ведомства (BFS) инвестиции в область капитального строительства в стране выросли в номинальном выражении на 0,3%, однако с учетом увеличения цен они снизились на целых 2,5%.
В Швейцарии системно различают высотное капитальное строительство (Hochbau) и глубинное строительство объектов под поверхностью земли (Tiefbau). Эти сектора в стране развивались по-разному. В то время как в номинальном выражении инвестиции в высотное строительство сократились на 0,3%, инвестиции в строительство под землёй выросли на 2,7%.
Общий объем инвестиций в обоих сегментах заметно увеличили представители сектора общественного управления (федеральное правительство, кантоны и муниципальные образования): в высотное строительство они вложили на 3,9% больше средств, и на 8,5% больше по сравнению с 2022 годом увеличились их вложения в глубинное строительство. Частные клиенты, с другой стороны, инвестировали соответственно средств меньше на 2,3% и на 1,9%.
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Согласно актуальным данным инвестиции в новые строительные проекты сократились на 2,5%, причем частные клиенты потратили на эти цели на 4,8% меньше средств. В то же время в реконструкцию уже существующих объектов было вложено в среднем на 4,4% больше средств, причем частный сектор инвестировал на 3,8% больше, а сектор общественного управления на 6,9% больше.
Отдельная статья расходов за счет общественных бюджетов: расходы на ремонт. Они увеличились на 0,3%. Задолженность по инвестициям в капитальное строительство по состоянию на конец 2023 года была на 0,4% выше, чем в предыдущем 2022 году, в то время как задолженность по общественным эксплуатационно-ремонтным работам оказалась выше на 2,4%.
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