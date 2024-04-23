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Труд и занятость в Швейцарии

Швейцарцы покупают меньше спорттоваров

После двух весьма удачных лет по итогам 2023 года в Швейцарии было отмечено заметное падение объемов продаж спорттоваров (кроме велосипедов)
После двух весьма удачных лет по итогам 2023 года в Швейцарии было отмечено заметное падение объемов продаж спорттоваров (кроме велосипедов) KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

После двух весьма удачных лет по итогам 2023 года в Швейцарии было отмечено заметное падение объемов продаж спорттоваров (кроме велосипедов). Швейцарцы стали покупать меньше лыж и рюкзаков, а вот спортивной обуви было куплено даже больше, чем годом раньше.

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Keystone-SDA

В общей сложности в 2023 году швейцарский рынок спортивных товаров сократился на 1,5%, сгенерировав торговый оборот на уровне 2,17 млрд шв. франков (2,38 млрд долларов). Об этом информирует консалтинговая компания GfK, занимающаяся исследованием рынков потребительских товаров. Масштабы продаж таких товаров, таких как лыжи, шлемы и фитнес-оборудование, упали на 3%, текстиля было продано на 2% меньше.

И лишь сегмент обуви показал наилучшие результаты, тут продажи увеличились на 3%. Если взять отдельно рынок товаров для активного отдыха, то там с продажами текстильных товаров было всё в порядке, хотя в области оборудования для кемпинга продажи также заметно сократились. В предыдущие годы именно этот сегмент демонстрировал самый значительный рост, отчасти благодаря пандемии.

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Объемы продаж обуви для активного отдыха также снизились, хотя это снижение было компенсировано увеличением продаж обуви для треккинга (этим понятием обозначают передвижение или переход по горной / пересечённой местности). Спрос на товары для зимних видов спорта оставался, по данным компании GfK, на прежнем уровне. А вот продажи товаров и оборудования для фитнеса снизились на 3%, равно как сократились и продажи новых велосипедов, во многом из-за наступившего перенасыщения рынка.

При этом выросли масштабы продаж аксессуаров к велосипедам, востребованы были и услуги по ремонту и обслуживанию велосипедов. В текущем году, по мнению GfK, рынок спортивных товаров в целом продолжит переживать рецессию. На это указывают негативное настроение потребителей, увеличение цен в иных областях розничной торговли и, как следствие, куда более пристальное внимание потребителей к разного рода скидкам и «акциям».

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