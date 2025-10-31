Из-за Олимпиады в Италии Граубюнден ожидают крупные траты

Олимпийские игры в Италии обойдутся Граубюндену в крупную сумму — в первую очередь из-за расходов на безопасность. Keystone-SDA

Кантон Граубюнден, расположенный на юго-востоке Швейцарии, планирует потратить на реализацию транспортной концепции и мер безопасности во время зимней Олимпиады в Италии около 5,5 млн швейцарских франков.

Ожидается, что тысячи зрителей будут добираться к олимпийским объектам в итальянских городах Ливиньо и Бормио именно через территорию кантона Граубюнден. Особые сложности, как сообщили кантональные власти на прошлой неделе, вызывает расположение города ЛивиньоВнешняя ссылка. По их данным, в этот регион Италии через Граубюнден в дни соревнований проедут примерно треть от 12 000 ожидаемых гостей и зрителей.

А между тем рядом со швейцарским перевалом Офен (Ofenpass) находится самое узкое место всей локальной транспортной инфраструктуры, а именно, однополосный узкий 3,5-километровый тоннель Мунт-ла-Шера (Munt la Schera), который, как подчёркивается, «даже в обычных условиях с трудом выдерживает даже малейшее увеличение транспортного потока».

Ставка на общественный транспорт

Поэтому главная цель разработанной в Граубюндене концепции — заранее перенаправить гостей и туристов на общественный транспорт. Планируется использовать автобусы-шаттлы, с тем чтобы как можно больше людей могли оперативно проехать через Мунт-ла-Шера. Частота курсирования автобусов будет высокой, до 17 автобусов в час.

Частным автомобилям разрешат проезд через него только в определённые временные интервалы. Указанная сумма в 5,5 миллиона франков, выделенная на организацию дорожного движения и реализацию мер безопасности, обозначена как «максимально возможная». Италия уже выразила готовность взять на себя свою долю расходов.

Как уточнили кантональные власти Граубюндена, если её вклад не покроет всех издержек, то оставшаяся часть будет компенсирована за счёт гостей — посредством введения платы за пользование системой Park+Ride и шаттл-сервисом. Напомним, XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

