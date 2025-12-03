Новая технология позволит создавать экраны невиданной чёткости

Самые маленькие в мире светодиоды, разработанные в Швейцарии, в будущем смогут обеспечить создание дисплеев с ультравысоким разрешением. Keystone-SDA

Самые маленькие в мире светодиоды, разработанные в Швейцарии, в будущем смогут обеспечить создание дисплеев с ультравысоким разрешением. Исследователи из Швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) создали, по их словам, самые маленькие в мире светодиоды, которые в перспективе могут обеспечить разработку дисплеев нового поколения.

Речь идёт о чрезвычайно малых органических светодиодах — так называемых Nano-OLED. Они настолько миниатюрны, что сотня таких элементов укладывается по ширине в диаметр одной человеческой клетки. Сегодня OLED-технология используется прежде всего в смартфонах и телевизорах премиальной ценовой категории. По данным ETH Zürich, новые Nano-OLED примерно в 50 раз меньше существующих OLED-пикселей. Это позволяет размещать световые точки значительно плотнее, чем было возможно раньше.

Пиксели размером от 100 до 200 нанометров создают основу для экранов с ультравысоким разрешением — например, они могут применяться в очках или гарнитурах, способных демонстрировать изображение на очень близком расстоянии от глаза с исключительной резкостью. Они также открывают новые возможности в области микроскопии: Nano-OLED могут использоваться как источники света, позволяя выборочно освещать мельчайшие области и получать особенно чёткие, детальные изображения.

Кроме того, исследователи видят потенциал и в области медицины — например, при создании биосенсоров, способных фиксировать сигналы отдельных нервных клеток. Поскольку пиксели меньше длины волны видимого света, по данным ETH Zürich, оптические эффекты можно использовать более целенаправленно — для фокусировки или направления света, например для новых типов мини-лазеров или голографических отображений.

Создать такие светодиоды удалось с помощью специально разработанного метода, позволяющего чрезвычайно точно размещать определённые молекулы на рабочей поверхности. С этой целью применяются ультратонкие керамические мембраны из нитрида кремния, которые служат шаблонами и обеспечивают ранее невиданную степень миниатюризации в рамках одного производственного шага (итерации). Научному сообществу разработку представили в обобщающей статье, опубликованной в журнале Nature Photonics.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

