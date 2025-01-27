США ограничивают доступ Швейцарии к новейшим чипам

Вашингтон исключил Швейцарию из числа стран-союзников, которым предоставлен неограниченный доступ к чипам, необходимым для работы с искусственным интеллектом. Keystone / Christian Beutler

США изменили правила экспорта продукции, связанной с искусственным интеллектом. Теперь доступ к этим чипам, необходимым для работы с ИИ, получат только страны, признанные союзниками. Швейцария в их число не входит.

В качестве надёжных союзников в США рассматривают только 18 стран, среди них находятся Франция, Германия и Япония. По мнению Вашингтона, только эти страны заслуживают полного и неограниченного доступа к высокопроизводительным компьютерным чипам, производящимся исключительно американскими компаниями. Новый порядок вступает в силу через четыре месяца. Швейцария сможет и потом импортировать эти чипы, но в последующие годы на их поставки будет установлен квотный лимит.

Эксперты уже выражают обеспокоенность, так как эти чипы широко используются как в академических исследованиях, так и в сфере бизнеса. «Эти технологии уже активно применяются в различных областях и станут повсеместными в ближайшие месяцы и годы», — заявила в эфире франкоязычного швейцарского телеканала RTS генеральный секретарь ассоциации CH++Внешняя ссылка Ольга Баранова. Данная ассоциация занимается лоббированием интересов научных и технологических структур в сфере политики.

Ольга Баранова также отметила, что США в значительной степени доминируют на этом рынке, а это затрудняет поиск альтернативных источников поставок. Причина, по которой Швейцария не вошла в число союзных стран, пока до конца неясна. В официальном документе Министерства торговли США перечислены страны, которым Вашингтон доверяет и для которых ограничения не действуют. Что касается стран, исключенных из этого списка, то никаких конкретных пояснений по каждой стране там нет.

Тем не менее очевидно, что главная цель этих новых правил — закрыть доступ к передовым технологиям для стран-конкурентов, прежде всего Китая. США стремятся не только притормозить экспорт, но и предотвратить обход этих ограничений китайскими компаниями через их дочерние структуры за границей. Со своей стороны, Ольга Баранова призывает швейцарские власти продемонстрировать США, что Швейцария соответствует критериям для признания надёжным партнёром.

«Очевидно, что Швейцарии необходимо доказать свою надёжность и предоставить США дополнительные гарантии», — подчеркнула она. Государственный секретариат по вопросам экономики (Seco, автономное подразделение Минэкономики) в настоящее время анализирует ситуацию на предмет потенциальных негативных последствий для швейцарских бизнес-компаний и научных учреждений. Как сообщили в Seco, уже начаты переговоры с американскими властями, с тем чтобы убедиться, что данное регулирование не станет препятствием для научных исследований или инноваций в Швейцарии.

Как напоминает далее Seco, в Швейцарии расположены многие американские компании и их исследовательские центры, которые активно используют эти чипы, например Google. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен раскритиковал решение США в интервью газете NZZ am Sonntag и подтвердил, что первые контакты с США по этому вопросу уже состоялись.

«Моя цель — добиться включения Швейцарии в группу стран с неограниченным доступом к современным компьютерным чипам из США. В противном случае ситуация усложнится: Швейцария сможет продолжать получать современные чипы, но их импорт будет ограничен», — заявил Ги Пармелен этому изданию.

