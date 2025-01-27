The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Фронтиры исследований

США ограничивают доступ Швейцарии к новейшим чипам 

Вашингтон исключил Швейцарию из числа стран-союзников, которым предоставлен неограниченный доступ к чипам, необходимым для работы с искусственным интеллектом.
Вашингтон исключил Швейцарию из числа стран-союзников, которым предоставлен неограниченный доступ к чипам, необходимым для работы с искусственным интеллектом. Keystone / Christian Beutler

США изменили правила экспорта продукции, связанной с искусственным интеллектом. Теперь доступ к этим чипам, необходимым для работы с ИИ, получат только страны, признанные союзниками. Швейцария в их число не входит. 

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал RTS / портал SWI Swissinfo

В качестве надёжных союзников в США рассматривают только 18 стран, среди них находятся Франция, Германия и Япония. По мнению Вашингтона, только эти страны заслуживают полного и неограниченного доступа к высокопроизводительным компьютерным чипам, производящимся исключительно американскими компаниями. Новый порядок вступает в силу через четыре месяца. Швейцария сможет и потом импортировать эти чипы, но в последующие годы на их поставки будет установлен квотный лимит.

Эксперты уже выражают обеспокоенность, так как эти чипы широко используются как в академических исследованиях, так и в сфере бизнеса. «Эти технологии уже активно применяются в различных областях и станут повсеместными в ближайшие месяцы и годы», — заявила в эфире франкоязычного швейцарского телеканала RTS генеральный секретарь ассоциации CH++Внешняя ссылка Ольга Баранова. Данная ассоциация занимается лоббированием интересов научных и технологических структур в сфере политики. 

Ольга Баранова также отметила, что США в значительной степени доминируют на этом рынке, а это затрудняет поиск альтернативных источников поставок. Причина, по которой Швейцария не вошла в число союзных стран, пока до конца неясна. В официальном документе Министерства торговли США перечислены страны, которым Вашингтон доверяет и для которых ограничения не действуют. Что касается стран, исключенных из этого списка, то никаких конкретных пояснений по каждой стране там нет. 

Показать больше
Год 2025 станет для развития (ИИ) в Швейцарии решающим. Или поворотным. Или просто очень важным.

Показать больше

Швейцарский ИИ

Искусственный интеллект в Швейцарии: что нового произойдет в 2025 году

Этот контент был опубликован на Год 2025 станет для развития (ИИ) в Швейцарии решающим. Или поворотным. Или просто очень важным.

Читать далее Искусственный интеллект в Швейцарии: что нового произойдет в 2025 году

Тем не менее очевидно, что главная цель этих новых правил — закрыть доступ к передовым технологиям для стран-конкурентов, прежде всего Китая. США стремятся не только притормозить экспорт, но и предотвратить обход этих ограничений китайскими компаниями через их дочерние структуры за границей. Со своей стороны, Ольга Баранова призывает швейцарские власти продемонстрировать США, что Швейцария соответствует критериям для признания надёжным партнёром. 

«Очевидно, что Швейцарии необходимо доказать свою надёжность и предоставить США дополнительные гарантии», — подчеркнула она. Государственный секретариат по вопросам экономики (Seco, автономное подразделение Минэкономики) в настоящее время анализирует ситуацию на предмет потенциальных негативных последствий для швейцарских бизнес-компаний и научных учреждений. Как сообщили в Seco, уже начаты переговоры с американскими властями, с тем чтобы убедиться, что данное регулирование не станет препятствием для научных исследований или инноваций в Швейцарии.

Показать больше
Пользователи общаются с чат-ботами на основе искусственного интеллекта как с другими живыми людьми.

Показать больше

Люди склонны очеловечивать искусственный интеллект

Этот контент был опубликован на Пользователи общаются с чат-ботами на основе искусственного интеллекта как с другими живыми людьми.

Читать далее Люди склонны очеловечивать искусственный интеллект

Как напоминает далее Seco, в Швейцарии расположены многие американские компании и их исследовательские центры, которые активно используют эти чипы, например Google. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен раскритиковал решение США в интервью газете NZZ am Sonntag и подтвердил, что первые контакты с США по этому вопросу уже состоялись.

«Моя цель — добиться включения Швейцарии в группу стран с неограниченным доступом к современным компьютерным чипам из США. В противном случае ситуация усложнится: Швейцария сможет продолжать получать современные чипы, но их импорт будет ограничен», — заявил Ги Пармелен этому изданию. 

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше
Швейцарский микрочип превращает мысли в текст

Показать больше

Швейцарский микрочип превращает мысли в текст

Этот контент был опубликован на Ученые Лозаннского Политеха (EPFL Lausanne) разработали микрочип, который с высокой точностью преобразует мысли в текст, потребляя минимум энергии.

Читать далее Швейцарский микрочип превращает мысли в текст
Показать больше
Отмечая 20 лет своего присутствия в Швейцарии, Google Switzerland понимает, что у него есть повод не только для праздника.

Показать больше

Швейцария и Google: история 20 лет успеха с неопределенным будущим

Этот контент был опубликован на Отмечая 20 лет своего присутствия в Швейцарии, Google Switzerland понимает, что у него есть повод не только для праздника.

Читать далее Швейцария и Google: история 20 лет успеха с неопределенным будущим

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
21 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
65 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Показать больше

История

Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Этот контент был опубликован на Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Читать далее Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»
Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Показать больше

Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

Этот контент был опубликован на Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Читать далее Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes
Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Показать больше

Торговая политика

Швейцарская почта не шлет больше посылки в США

Этот контент был опубликован на Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Читать далее Швейцарская почта не шлет больше посылки в США
Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Показать больше

Рабочее место

Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии

Этот контент был опубликован на Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Читать далее Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии
Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Показать больше

В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки

Этот контент был опубликован на Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Читать далее В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки
Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Показать больше

Системы здравоохранения

Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Читать далее Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы
Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Показать больше

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот контент был опубликован на Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Читать далее Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?
АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн обеспечивает около 12% всей электроэнергии Швейцарии. Сейчас станция остановлена на длительный ремонт. Keystone / Gaetan Bally

Показать больше

Швейцарская политика

Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?

Этот контент был опубликован на Как стало ясно, АЭС возобновить работу сможет только через полгода. Мы объясняем причины остановки и её последствия.

Читать далее Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?
Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Показать больше

История

Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше

Этот контент был опубликован на Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Читать далее Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше
Юрг Эглин (Jürg Eglin), глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине, во время акции в Киеве 7 февраля 2025 года. Украинцы требовали от властей активнее добиваться освобождения военнопленных и выяснения судьбы пропавших без вести. EPA / Сергей Долженко

Показать больше

Внешняя политика

МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»

Этот контент был опубликован на В первые месяцы войны деятельность МККК часто вызывала в Украине резкую критику — главным образом из-за «недостаточной эмпатии».

Читать далее МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
А вы знаете, что такое «цифровой двойник»? Многие города мира используют их, чтобы понять, какими они могли бы быть завтра. И послезавтра.

Показать больше

Как искусственный интеллект формирует будущее городов?

Этот контент был опубликован на А вы знаете, что такое «цифровой двойник»? Многие города мира используют их, чтобы понять, какими они могли бы быть завтра. И послезавтра.

Читать далее Как искусственный интеллект формирует будущее городов?
Всемирный экономический форум (ВЭФ) обещает «революцию искусственного интеллекта», плоды которой будут доступны всем. Keystone / Gian Ehrenzeller

Показать больше

Давос −2025: поможет ли ИИ преодолеть протекционизм? 

Этот контент был опубликован на Всемирный экономический форум (ВЭФ) обещает «революцию искусственного интеллекта», плоды которой будут доступны всем.

Читать далее Давос −2025: поможет ли ИИ преодолеть протекционизм? 
Швейцарский Совет по делам прессы советует журналистам проявлять осторожность при работе с программами на основе «искусственного интеллекта» (ИИ).

Показать больше

Журналистам следует осторожно использовать ИИ

Этот контент был опубликован на Швейцарский Совет по делам прессы советует журналистам проявлять осторожность при работе с программами на основе «искусственного интеллекта» (ИИ).

Читать далее Журналистам следует осторожно использовать ИИ
В Швейцарии был торжественно введен в строй первый коммерческий квантовый компьютер.

Показать больше

Швейцария получила первый коммерческий квантовый компьютер

Этот контент был опубликован на В Швейцарии был торжественно введен в строй первый коммерческий квантовый компьютер.

Читать далее Швейцария получила первый коммерческий квантовый компьютер
Мировое сообщество, включая Швейцарию, пытается выработать свод правил, добиваясь, чтобы ИИ стал нам другом, а не врагом.

Показать больше

Насколько разумны меры защиты от злоупотреблений в области ИИ?

Этот контент был опубликован на Мировое сообщество, включая Швейцарию, пытается выработать свод правил, добиваясь, чтобы ИИ стал нам другом, а не врагом.

Читать далее Насколько разумны меры защиты от злоупотреблений в области ИИ?
Artificial intelligence

Показать больше

Швейцарцы не хотят читать новости, сделанные ИИ

Этот контент был опубликован на Большинство жителей Швейцарии не одобряет использование искусственного интеллекта (ИИ) в сфере новостной и репортажной журналистики.

Читать далее Швейцарцы не хотят читать новости, сделанные ИИ
semiconduttori Taiwan

Показать больше

Что мешает Швейцарии развивать научные контакты с Тайванем?

Этот контент был опубликован на Швейцария тоже не признает Тайвань независимым государством и не развивает с ним, боясь Китая, научных контактов.

Читать далее Что мешает Швейцарии развивать научные контакты с Тайванем?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR