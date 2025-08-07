Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии

Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века. Keystone-SDA

Татуировка как ремесло достигла высокой степени технического и художественного развития уже в кочевых обществах раннего железного века. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучив татуировки на теле сибирской ледяной мумии.

3 минут

Согласно сообщению университета Берна, татуированная кожа мумии сохранилась в исключительно хорошем состоянии благодаря захоронению в вечной мерзлоте Алтайского края. Это позволило исследовательской группе из Бернского университета и Института Макса Планка (Германия) детально проанализировать рисунки с беспрецедентной степенью визуальной точности.

Результаты исследования опубликованы в рецензируемом журнале Antiquity. «Мы почувствовали, что впервые по-настоящему столкнулись с личностью, стоявшей за этим искусством: увидели, как он работал, учился, ошибался. Изображения начали буквально оживать на наших глазах», — рассказывает руководитель исследования Джино Каспари (Gino Caspari) в пресс-релизе Бернского университета. Объектом изучения стала мумия женщины около 50 лет из так называемой пазырыкской культуры — археологической культуры скифского круга, существовавшей на Алтае в 6–3 веках до н. э.

Татуировки располагаются на кистях и предплечьях. Как отмечают авторы исследования, изображения на кистях имеют относительно простую форму: наиболее сложным считается рисунок петуха на левом большом пальце. В то же время предплечья покрыты одними из самых изощрённых татуировок, известных в пазырыкской культуре на сегодняшний день. На обеих руках хищные звери атакуют рогатое животное, вероятно, лося. Для изучения татуированной кожи команда применила цифровую инфракрасную съёмку и трёхмерное моделирование.

Совместно с профессиональными татуировщиками исследователи реконструировали технику нанесения татуировок. Было установлено, что использовалась методика пунктирования (точечной проколки). Отдельный интерес представляет различие в технике на левой и правой руке: татуировки на правом предплечье выполнены с большей точностью и сложностью, что, по мнению исследователей, может свидетельствовать либо об участии в процесса разных мастеров, либо о разных этапах профессионального обучения одного и того же татуировщика.

Таким образом, татуировка в пазырыкской культуре, по-видимому, представляла собой не только способ эстетического самовыражения или символической коммуникации, но и специализированное ремесло, требующее технических навыков, художественного вкуса и формального обучения.

Справка:

Пазырыкская культура — археологическая культура, существовавшая в 6–3 веках до н. э. на территории современного горного Алтая. Названа по Пазырыкским курганам, где были найдены богатые захоронения с уникально сохранившимися мумиями. В курганах сохранились органические материалы, включая ткани, дерево и кожу.

Это делает пазырыкскую культуру исключительно ценным источником знаний о кочевых обществах раннего железного века. Для неё характерны ткачество, резьба, сложная конская упряжь и искусство в «зверином стиле» — динамичные изображения боёв животных. Пазырыкцы, вероятно, были ираноязычными кочевниками.

