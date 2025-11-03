Швейцария испытает автономный общественный транспорт

Швейцария запускает испытания автономного общественного транспорта на электрической тяге. Keystone-SDA

В декабре 2025 года в восточной Швейцарии стартует уникальный проект: крупнейший национальный автобусный оператор PostAuto запускает испытания автономного общественного транспорта на электрической тяге.

Пилотный проект под названием AmiGo будет проходить сразу в четырёх кантонах: Санкт-Галлене, Тургау, Аппенцелле-Внутреннем и Аппенцелле-Внешнем. Цель состоит в том, чтобы протестировать беспилотные транспортные решения в сельских регионах и в часы с низкой пассажирской загрузкой.

На первом этапе электромобили будут двигаться без пассажиров, но с водителем на борту, который сможет взять управление на себя в случае нештатной ситуации. Это — важная часть безопасного перехода к полностью автономным маршрутам.

Будущий сервис ориентирован на жителей малонаселённых регионов и будет работать по запросу: поездку можно будет забронировать через мобильное приложение. Полноценный запуск автономного транспорта — четырёхместных электромобилей — запланирован на первый квартал 2027 года. К этому моменту в распоряжении PostAuto должно быть около 25 автономных машин.

В компании называют этот проект «началом новой эры общественного транспорта». После завершения испытаний планируется поэтапное внедрение технологии и в других регионах страны. Проект AmiGo реализуется в партнёрстве с китайским производителем роботакси Apollo Go, дочерней компанией технологического гиганта Baidu.

Поддержку ему оказывают Федеральное ведомство транспорта Швейцарии (BAV), Федеральное дорожное ведомство (ASTRA), кантональные власти, а также общественная ассоциация автолюбителей TCS.

В последнее десятилетие в стране сразу несколько транспортных компаний проводили испытания сервисов с использованием автономных транспортных средств. Первой это сделала государственная компания PostAuto — ещё в 2016 году она запустила два небольших беспилотных шаттла в центре города Сьон (кантон Вале). Это был первый подобный проект в мире, запущенный на улицах открытого города.

Вслед за ней инициативу подхватил общественный транспорт кантона Фрибур, компания Transports publics Fribourgeois (TPF). Там были организованы регулярные поездки двух автономных микроавтобусов между городами Фрибур и Марли. Уже два года аналогичный беспилотный миниавтобус курсирует в городе Шаффхаузен. А в 2018–2019 годах проводились испытания автоматизированного маршрута между Рейнским водопадом и центром города Нойхаузен-ам-Райнфаль.

В тот же период государственная компания Швейцарские федеральные железные дороги — SBB CFF — тестировала шаттл, который соединял железнодорожный вокзал города Цуг с кампусом одной из местных технологических компаний. Осенью 2023 года город Глан в кантоне Во также стал площадкой такого эксперимента: там в течение месяца тоже тестировали модульный электрический шаттл.

В Женеве местное транспортное предприятие TPG (Transports publics genevois) ещё в 2018 году начало тестировать беспилотные микроавтобусы. С 2023 года кантон участвует в международном проекте Ultimo — это консорциум под руководством немецкой компании Deutsche Bahn («Немецкие железные дороги»). Первые автономные шаттлы в рамках этого проекта планируется запустить уже в начале следующего 2026 года.

