CERN изучает структуру «экзотических» частиц

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) представила новые данные о внутреннем устройстве так называемых «экзотических» частиц. Keystone-SDA

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН / CERN) представила новые данные о внутреннем устройстве так называемых «экзотических Внешняя ссылка » частиц.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en CERN turns spotlight on «exotic» particles structures Читать далее CERN turns spotlight on «exotic» particles structures

Français fr CERN: coup de projecteur sur la structure de particules «exotiques» Оригинал Читать далее CERN: coup de projecteur sur la structure de particules «exotiques»

Речь идёт о частицах, состоящих в данном случае из четырёх кварков. Для сравнения: протон или нейтрон состоит каждый из трёх кварковВнешняя ссылка. На протяжении многих лет существование подобных видов экзотической материи оставалось лишь теоретическим предположением.

Только недавно физики накопили достаточно экспериментальных данных, подтверждающих их реальность. Однако истинная природа их внутреннего устройства оставалась неизвестной. Новые исследования CERN проливают дополнительный свет на этот вопрос. Учёные CERN проанализировали с этой целью следы протон-протонных столкновений, осуществлённых в Большом адронном коллайдере (Large Hadron Collider, LHC), самом мощном ускорителе частиц в мире.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Космические исследования Физики CERN на короткое время превращают свинец в золото Этот контент был опубликован на Ученые зафиксировали превращение свинца в золото при столкновении ядер тяжёлых элементов на скоростях близких к скорости света. Читать далее Физики CERN на короткое время превращают свинец в золото

Использованные данные были собраны в период с 2016 по 2018 год. Как сообщает журнал Nature, исследование касалось структуры экзотических частиц, состоящих из двух charm-кварков и двух соответствующих антикварков. Физики анализировали такие характеристики, как спин, симметрия и способы связывания кварков и антикварков внутри этих частиц. Кварки являются фундаментальными строительными блоками материи: они формируют протоны и нейтроны.

Жесткая структура

Всего известно шесть типов кварков, включая charm-кварк. Антикварки обладают той же массой, что и кварки, но имеют противоположный электрический заряд. Мезоны, отличающиеся высокой нестабильностью, состоят из одного кварка и одного антикварка. Эксперименты с тетракварками charm-типа показали, что эти экзотические частицы обладают жёсткой внутренней структурой — связями, аналогичными тем, которые удерживают кварки внутри протонов и нейтронов.

Это резко отличает их от более слабых сил, связывающих протоны и нейтроны в составе атомного ядра. По данным журнала Nature, изучение подобных экзотических частиц способствует более глубокому пониманию структуры материи, из которой состоит окружающий нас мир.

Исследования были проведены на CMS (Compact Muon Solenoid), одном из четырёх основных детекторов LHC, предназначенном для регистрации широкого спектра взаимодействий, включая распады частиц, содержащих тяжёлые кварки, в том числе charm-кварки. В проекте приняли участие около двуз сотен научных институтов со всего мира.

Показать больше

Показать больше ЦЕРН завершает проектирование ускорителя нового поколения Этот контент был опубликован на В Швейцарии представили проект нового ускорителя, который может изменить вектор развития фундаментальной физики в Европе. Читать далее ЦЕРН завершает проектирование ускорителя нового поколения

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch