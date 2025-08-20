«Цифровая инъекция» для итальянской демократии

Избирательный участок в Италии, 8 июня 2025 года. Keystone / Claudio Furlan

Прямая демократия — только в Швейцарии? Ничего подобного. Италия переживает настоящий ренессанс непосредственного народоправства. Одной из причин взрывного увеличения степени востребованности инструментов прямой демократии стали введение электронного удостоверения личности (E-ID) и запуск платформы сбора электронных подписей.

9 минут

Чтобы инициировать и довести до успеха народную инициативу или референдум, по закону в Италии необходимо было не только иметь сильную организацию с многочисленными помощниками, но и располагать солидными финансовыми ресурсами. «Каждая подпись должна была быть заверена нотариусом, а затем официально подтверждена муниципалитетом по месту жительства», — вспоминает Рикардо Фраккаро (Riccardo Fraccaro). Юрист из города Тренто на севере Италии, он занимал должность первого и до сих пор единственного в мире министра по делам прямой демократии в составе кабинета премьер-министра Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) в течение пятнадцати месяцев в 2018 и 2019 годах.

В этом качестве он пытался устранять многочисленные ограничения и институциональные барьеры, мешающие реализации народных прав в Италии. Но, даже несмотря на это, Италия наряду со Швейцарией и Лихтенштейном остаётся одной из стран, наиболее активно использующих на национальном уровне инструменты прямой демократии. За последние 50 лет в Италии прошло 88 общенациональных референдумов, инициированных гражданами путём сбора подписей. И всё это — несмотря на значительные правовые и бюрократические преграды, которые, по словам Рикардо Фраккаро, были «заложены в Основной закон отцами-основателями под впечатлением от фашистской диктатуры и Второй мировой войны».

Рикардо Фраккаро (Riccardo Fraccaro) — первый и до сих пор единственный в мире министр по делам прямой демократии. Alessandra Tarantino / Keystone

Кворумы, предусмотренные как для законодательных референдумов, так и для внесения изменений в Конституцию через парламент, должны были обеспечить защиту молодой демократической республики от попыток захвата власти, в том числе со стороны Коммунистической партии. Тем не менее сегодня прямая демократия переживает в Италии настоящий ренессанс. Начиная с 2021 года в стране было инициировано более ста народных законодательных инициатив и законодательных референдумов. Тематика голосований охватывает самый широкий спектр вопросов — от легализации каннабиса, введения прямых президентских выборов и отмены охоты до легализации однополых браков, реорганизации федерализма, декриминализации проституции и мер по укреплению мира в Украине.

«Увеличение степени активности»

«Мы наблюдаем увеличение степени активности традиционно аполитичных групп, таких как молодёжь и мигранты», — говорит историк Лоренцо Кабульезе (Lorenzo Cabulliese) в интервью SWI swissinfo.ch. Он возглавляет туринский Аналитический центр по вопросам демократии «Гаэтано Сальвемини» (Gaetano Salvemini) и исследует форматы и условия применение партиципативных процедур прямой демократии на местном, региональном, национальном и европейском уровнях. По его словам, новому подъёму интереса к прямой демократии в Италии способствовали одновременно три фактора. В 2019 году Комитет ООН по правам человека подверг критике эту страну за бюрократические барьеры, ограничивающие реализацию народных прав. В 2021 году парламент одобрил закон о правовых основах введении системы электронного сбора подписей. В 2024 году правительство в Риме запустило бесплатную государственную платформу для цифровой поддержки народных инициатив и референдумов.

Лоренцо Кабулльезе (Lorenzo Cabulliese) из аналитического центра «Гаэтано Сальвемини» в Турине. SWI swissinfo.ch / Бруно Кауфман (Bruno Kaufmann)

«Теперь каждый избиратель имеет доступ к этим основополагающим правам на участие в управлении государством», — отмечает Л. Кабуллиезе. Он также подчёркивает значимость ещё одного условия, обеспечивающего равные политические права для людей с ограниченными возможностями: речь идёт о системе цифровой идентификации SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), введённой в Италии в 2015 году. Страна стала одной из первых в мире, внедривших такую технологию, которая с тех пор систематически совершенствуется. По мнению Оскара Петерлини (Oskar Peterlini), профессора конституционного права Свободного университета г. Боцен, Южный Тироль (Freie Universität Bozen), цифровая «витаминная инъекция» последних лет не только оживила демократию, но и стимулировала общественные дебаты о народных правах.

Внешний контент

«С момента вступления в силу республиканской конституции условия функционирования нашей демократии радикально изменились», — подчёркивает он. Петерлини напоминает, что в референдуме 1946 года об отмене монархии приняли участие почти 90% избирателей. Именно тогда и была введена норма, согласно которой для признания референдума действительным требуется не только простое большинство голосов, но и участие в нём не менее 50% лиц, имеющих право голоса. «Сегодня противники того или иного законопроекта используют это правило в тактических целях: они призывают к бойкоту и сознательному неучастию в голосовании для того, чтобы сорвать его проведение», — объясняет Оскар Петерлини.

«Отфутболить в парламентский комитет»

Такая ситуация наблюдалась, например, в июне 2025 года, когда в Италии прошли первые «референдумы об отмене» ряда действующих нормативных актов. Речь шла о пяти законопроектах, касающихся реформирования рынка труда и упрощения натурализации иностранцев. Несмотря на убедительное большинство голосов «за», все предложения были отклонены из-за низкой явки избирателей — она была ниже порога в 50%. И это при том, что премьер-министр Джорджия Мелони (Giorgia Meloni) не только не призывала к бойкоту референдума, как это делали многие её предшественники, но даже сама демонстративно посетила избирательный участок в Риме. Однако при этом она от самого голосования отказалась, изложив затем свою позицию перед телекамерами.

Премьер-министр Италии демонстративно отказывается от участия в голосовании. Handout Palazzo Chigi / Filippo Attili

В качестве непосредственной реакции на такой жест премьер-министра сторонники народных прав уже в тот же день запустили онлайн-инициативу по отмене кворума участия в референдумах, собрав количество подписей, значительно превышающее необходимый минимум в 50 000 автографов граждан. Будет ли эта инициатива успешной — пока неясно. Парламент в Риме должен будет ещё рассмотреть данный законопроект. Однако, как подчёркивает историк Лоренцо Кабулльезе, рассчитывать на серьёзное обсуждение депутатами этой инициативы не приходится. Народная инициатива, поданная в парламент, согласно действующему регламенту, может быть «отфутболена» в курирующий парламентский комитет и фактически там навеки похоронена.

По мнению Оскара Петерлини, компромисс может заключаться в следующем: кворум участия будет уменьшен вдвое, а необходимое число подписей будет удвоено. Это означало бы, что для признания референдума действительным будет достаточно явки в 25% (вместо нынешних 50%), а для проведения законодательного референдума потребуется 1 миллион подписей (вместо нынешних 500 000). При численности избирателей в Италии в 50 миллионов это составляет чуть менее 2% электората, но именно такую долю необходимо обеспечить в Швейцарии для признания народной инициативы по изменению конституции действительной.

Кстати, а что Швейцария?

Обсуждение вопроса о введении инструментов цифровой идентификации личности (E-ID) и электронного сбора подписей в поддержку народных инициатив и референдумов ведётся в Швейцарии уже на протяжении многих лет — и это в стране, где инструменты прямой демократии применяются куда чаще, чем в Италии. Первая попытка узаконить E-ID провалилась весной 2021 года: тогда на референдуме 64,4% участников голосования высказались против соответствующего законопроекта. Решающими факторами стали опасения в отношении защиты персональных данных, а также оппозиция перспективе коммерциализации идентификационной информации.

На референдуме 28 сентября 2025 года на голосование будет вынесен пересмотренный проект закона, предоставляющий право оформления E-ID исключительно государственным органам — по аналогии с практикой, принятой в Италии. Эта мера рассматривается как ключ к внедрению не только электронного голосования, но и электронного сбора подписей (E-Collecting). В последние месяцы призывы к внедрению цифровых инструментов в этой области усилились в связи со скандалом, связанным с систематической фальсификацией бумажных подписных листов. В июне 2025 года парламент Швейцарии принял несколько парламентских инициатив (Motionen), направленных на то, чтобы после введения E-ID в 2026 году предоставить гражданам возможность собирать подписи под инициативами и предложениями о проведении референдумов в цифровом формате.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

