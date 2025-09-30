Молодые либералы Швейцарии выступят против бюрократии

Они намерены запустить народную законодательную инициативу, цель которой: затормозить процесс разрастания бюрократического аппарата в стране. Keystone-SDA

«Молодые либералы» (Jungfreisinnige Schweiz, молодежное отделение партии «Либералы» / FDP) намерены запустить народную законодательную инициативу, цель которой: затормозить процесс разрастания бюрократического аппарата в стране (Verwaltungsbremse-Initiative).

Инициатива предусматривает, в частности, увязку увеличения расходов на чиновничество федерального уровня с динамикой медианной (не путать со средней) заработной платы. В опубликованном на днях заявлении Молодые либералы Швейцарии (Jungfreisinnige Schweiz) подчеркнули, что страна некогда была образцом личной ответственности граждан, федерализма и «минимального государства». Однако все эти сильные стороны Швейцарии сегодня оказались под угрозой.

Государственный аппарат, отмечают авторы инициативы, разрастается — тихо, постепенно, но неуклонно. Увеличиваются расходы, растёт число государственных служащих, множатся бюрократические инструкции и предписания. Эта тенденция особенно очевидна, если взглянуть на количество официальных публикаций с новыми указами, нормативами и правилами. Чтобы восстановить баланс между государственным аппаратом и производительной частью общества, необходим институциональный механизм, который не позволит бюрократии разрастаться произвольно и бесконтрольно.

И если введённый в стране «долговой тормоз» гарантирует соответствие бюджетных доходов и расходов, то никакого аналогичного «административного тормоза» пока не существует. «Чрезмерное разрастание административного аппарата угрожает ключевым факторам успеха швейцарской социальной, экономической и политической модели», — заявил президент Jungfreisinnige Schweiz Йонас Люти (Jonas Lüthy).

И далее: «Государство должно выполнять свои основные задачи, одновременно оставляя человеку пространство для свободного экономического и социального развития, обеспечивая тем самым процветание и высокое качество жизни». По словам инициаторов, высокие зарплаты и рост числа бюрократических должностей оттягивают специалистов из частного сектора, усиливая дефицит кадров и ослабляя экономический потенциал страны, а лавина новых нормативных актов становится «бременем для граждан и бизнеса». Сбор подписей планируется начать в первом квартале 2026 года.

