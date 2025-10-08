Швейцарцы хотят нового референдума по самолетам F-35
Две трети жителей Швейцарии выступают за повторное голосование по вопросу закупки для Военно-воздушных сил самолетов F-35. Об этом свидетельствует репрезентативный опрос, итоги которого были опубликованы порталом Infosperber.
В августе 2025 года институт изучения общественного мнения Demoscope опросил 1 005 человек в немецко- и франкоязычных регионах Швейцарии. Респондентам был задан вопрос: «На референдуме 2020 года о закупке новых истребителей Федеральный совет (кабмин, Bundesrat) гарантировал максимальную стоимость сделки в 6 млрд франков. Считаете ли вы, что из-за значительных дополнительных расходов голосование должно быть проведено заново»?
В ответ 63% опрошенных высказались утвердительно, 31% высказались против повторного референдума, 6% затруднились с ответом. Существенных различий по возрасту и полу выявлено не было. Однако во франкоязычной Швейцарии желание вернуться к этому вопросу оказалось заметно сильнее (76%), чем в немецкоязычной части страны (58%).
Напомним: на референдуме 27 сентября 2020 года закупка новых самолетов была одобрена минимальным преимуществом голосов сторонников этой сделки (50,1%). В официальном пояснении Федерального совета (знаменитая «красная книжечка» или «Памятка избирателя») сумма в 6 млрд франков (около 7,5 млрд долларов) упоминалась несколько раз в качестве неизменной и окончательной, было только указано на возможность корректировки цены с поправкой на инфляцию.
По данным портала Infosperber, с учётом инфляции, стоимость покупки должна была бы составить около 6,4 млрд франков. Однако в настоящее время Федеральный совет оценивает затраты на закупку 36 истребителей уже в 7,3 млрд швейцарских франков.
