Аттилио Савиони: старейший председатель правления общины
Аттилио Савиони (Attilio Savioni) оглядывается на жизнь, 45 лет которой были посвящены служению своей родной деревне в кантоне Граубюнден.
Год 1980 был насыщен событиями. По ту сторону «железного занавеса» в Москве прошли бойкотируемые свободным миром Олимпийские игры. Президентом США был избран Рональд Рейган. Мир оплакивал Джона Леннона, погибшего в результате покушения. А в самой Швейцарии произошел исторический ввод в эксплуатацию автомобильного тоннеля под перевалом Сен-Готтард (Gotthard-Strassentunnel).
Историческим оказалось и событие, произошедшее тогда в долине Каланка (Calancatal) в кантоне Граубюнден. Аттилио Савиони был избран председателем правления местной общины, и вот теперь, 45 лет спустя, здесь чествуют человека, ставшего самым старослужащим председателем правления муниципального образования в Швейцарии. Примерно 250 жителей этого региона устроили в его честь на прошедших выходных большой праздник, с целью отметить его многолетнюю общественную деятельность — которая сегодня уже не воспринимается как само собой разумеющееся дело.
И речь идет не о том, что человек приклеился к креслу и наотрез отказывается передавать власть в другие руки. Нет, наоборот, речь идет о живом швейцарском федерализме, который потому и возможен, что остались еще в стране такие люди, как Аттилио Савиони, люди, готовые нести на своих плечах тяготы и хлопоты демократического самоуправления. В Швейцарии сейчас это большая проблема: во многих швейцарских общинах готовность граждан идти работать на общественных началах, не получая за это денег (или почти не получая) снижается тревожными темпами.
В Швейцарии люди сами решают, как им жить
Брать на себя общественные обязанности и не уходить домой ровно в 5 вечера? Находить людей, согласных работать в органах местного самоуправления, становится все труднее. В кантоне Вале (Wallis) недавно даже произошёл курьёзный случай — один гражданин публично возражал против собственного избрания в муниципальный совет, но ему так и сказали: «Не упрямьтесь. Ступайте править»! Аттилио Савиони никакой «усталости от власти» не испытывает. «За все эти годы я ни разу не ощущал никакого «психического выгорания», — говорит он.
Свою первую победу на выборах он одержал в 35 лет. Среди важнейших проектов, в которых он сыграл ключевую роль, выделяется создание школьного центра, которым теперь пользуются дети со всей долины. В начале 1980-х в посёлке Кастаньяда (Castaneda) был построен единый школьный комплекс, куда стали ходить дети из всех деревень долины Каланка. «Я сопровождал все этапы строительства. А потом в течение 35 лет возглавлял школьный совет», — вспоминает Аттилио Савиони. Эти почти полвека работы были полны и трудностями, и даже катастрофами. «В 1978 и 1981 годах здесь случались масштабные наводнения. Радиопередатчик у меня тогда был включен круглосуточно — я постоянно оставался на связи с властями кантона», — рассказывает 80-летний председатель правления.
В 1987 году долину Каланка охватили серьёзные лесные пожары. «Но тогда люди сплотились, как один, — вспоминает Аттилио Савиони. — И нам удалось предотвратить худшее». Что нужно иметь, чтобы оставаться во главе общины 45 лет? Аттилио Савиони отвечает без раздумий: «Волю — и радость от общения с людьми». Но не менее важно, по его словам, и доверие жителей. Поэтому-то он почти всегда, будучи независимым политиком, избирался без кандидата-конкурента, в порядке так называемого «тихого выбора» (Stille Wahl).
Выборы без альтернативы: возможны ли они в Швейцарии?
Аттилио Савиони благодарен не только своим избирателям, но и семье — жене, детям и даже тёще, чьё терпение, как он говорит, «было безграничным». Этот случай можно считать исключительным, что подтверждает и политология. «Обычно главы общин в Швейцарии занимают свои должности две-три каденции, максимум 16 лет», — поясняет Урсин Фец (Ursin Fetz) из Высшей школы прикладных наук Граубюндена (Fachhochschule Graubünden). А 45 лет у руля — это впечатляющий срок, хотя и не абсолютный рекорд. Он принадлежит бывшему председателю правления общины Бистер (Bister) в кантоне Вале (Wallis), который ушёл в отставку в 2024 году после 48 лет службы.
А можно ли сказать, что самые «долгоживущие» главы общин чаще встречаются в горных регионах? «Научных доказательств этому нет, — отмечает Урсин Фец. — Например, мэр Цюриха Корин Маух (Corine Mauch) тоже занимает свою должность уже 16 лет». Полномочия председателя истекают у Аттилио Савиони в 2026 году. Будет ли он снова выдвигать свою кандидатуру? «Посмотрим, как будет со здоровьем — и захочет ли этого народ», — с улыбкой отвечает он. Но если Савиони решит баллотироваться ещё раз, то у него появится шанс превзойти своего «соперника» из кантона Вале — и установить новый рекорд. И тогда у деревни Кастаньяда (Castaneda) снова появится повод для праздника.
Непрофессиональная политика: уникальный опыт Швейцарии
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
