Кабмин Швейцарии против реформы в сфере натурализации

Федеральный совет против вмешательства в суверенные компетенции кантонов, он отвергает так называемую Demokratie-Initiative. Keystone-SDA

Кабмин отверг так называемую Demokratie-Initiative, но призвал кантоны к унификации правил предоставления гражданства.

Так называемая Demokratie-Initiative требует от правительства введения единых норм и порядка предоставления гражданства, но Федеральный совет против вмешательства в суверенные компетенции кантонов. Вместе с тем он требует от субъектов федерации самим активнее координировать свою работу в области натурализации, сближая и унифицируя соответствующие кантональные процедуры.

Федеральный совет (Bundesrat, правительство Швейцарии) в среду 5 ноября 2025 года утвердил своё Послание парламенту по народной законодательной инициативе «За современные правовые основы предоставления прав гражданства» (Für ein modernes Bürgerrecht, также известной как Demokratie-Initiative). Как напоминает правительство, ещё в феврале оно выразило свою позицию по данному вопросу и решило рекомендовать парламенту отклонить инициативу без выработки какого-либо контрпредложения.

На том же заседании Федеральный совет рассмотрел отчёт по депутатскому запросу, также посвящённому теме натурализации. Согласно опубликованному пресс-коммюнике, в стране выявлены недостатки в обеспечении равенства возможностей при подаче заявлений на гражданство: между кантонами сохраняются значительные различия в процедурах и критериях.

Исходя из содержания отчёта и экспертного заключения, Федеральный совет предлагает, чтобы кантоны самостоятельно, без вмешательства центра, совместно изучили возможности упрощения и гармонизации процедур предоставления прав гражданства — прежде всего для иностранцев второго поколения («секондос»), происходящих из семей мигрантов, родившихся и выросших в Швейцарии, но не имеющих её гражданства. «В идеале нужно добиться того, чтобы фактор общины или кантона, в котором заявитель или заявительница из числа „секондос“ подаёт ходатайство о натурализации, больше не имел значения», — подчёркивается в документе.

Так называемая Demokratie-Initiative требует, чтобы в будущем именно федеральный центр, а не, как сейчас, кантоны (субъекты федерации), отвечал за законодательство в области предоставления прав гражданства иностранцам. Авторы инициативы предлагают ввести право на натурализацию после пяти лет законного проживания в Швейцарии — независимо от наличия разрешения на постоянное проживание (Niederlassungsbewilligung) категории C (буква латинская).

Лишать этого права предлагается только лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности, осуждённых на длительные тюремные сроки, а также тех, кто не владеет хотя бы одним из четырёх национальных языков страны на базовом уровне. Инициаторы объясняют свою позицию тем, что место проживания не должно определять шансы на получение гражданства. Они также подчёркивают, что сегодня четверть жителей Швейцарии не имеют права участвовать в политической жизни страны.

