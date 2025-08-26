Две трети швейцарцев работают бесплатно на благо общества

Новое исследование показывает: тот, кто занимаются волонтёрством, чаще принимает участие и в политической жизни в масштабе кантона, общины, всей страны. Keystone / Jean-Christophe Bott

Если на постсоветском пространстве слово «волонтёр» чаще ассоциируется с разовыми акциями или благотворительными марафонами, а теперь ещё и с войной, то в Швейцарии работа на общественных началах давно стала частью повседневной жизни.

6 минут

Новое аналитическое исследование Freiwilligen-Monitor Schweiz показывает: почти двое из трёх жителей страны в той или иной форме бесплатно трудятся на благо общества. И именно это, как подчёркивают его авторы, напрямую связано с устойчивостью швейцарской моделью демократии.

Представило исследование основанное ещё в 1810 году известное в стране «Швейцарское благотворительное общество» (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, SGGВнешняя ссылка), сыгравшее ключевую роль в формировании гражданского общества страны и стоявшее у истоков создания Международного комитета Красного Креста.

Форматы участия

К аналитике SGG прислушиваются потому, что эта старейшая организация гражданского общества страны начиная с середины 19 века фактически стала «инкубатором» традиций прямого участия граждан в политике и в общественных инициативах, а её обзоры отражают то, как меняется социальная ткань Швейцарии. В новом исследовании приняли участие примерно 5 000 человек.

«Монитор» различает два основных типа работы на общественных началах:

Формальная: членство в одном из 90 000 швейцарских объединений (Verein) или некоммерческих организаций, а также выполнение официальных почётных функций. В течение года таким трудом занимались 41% опрошенных.

Неформальная: помощь соседям, уход за пожилыми и родственниками, эпизодические инициативы по месту жительства. В этой сфере отметились 51% жителей.

Если учитывать обе категории, то в 2024 году в общественной работе участвовали 64% населения Швейцарии, то есть почти две трети всех жителей страны. Причём часть респондентов участвовала и в формальной, и в неформальной деятельности одновременно.

Влияние пандемии

Исследование проводится раз в пять лет. Поэтому нынешние его результаты особенно показательны: прошлый отчёт вышел ещё до пандемии коронавируса, которая парализовала общественную жизнь. Клубы и объединения на месяцы прекращали работу, но одновременно по стране, как подчёркивают авторы, «прокатилась волна солидарности». Люди стали активно помогать соседям, заниматься доставкой продуктов пожилым, поддерживать инициативы взаимопомощи.

Внешний контент

Руководитель исследования Андреас Мюллер (Andreas Müller) подчёркивает: «Работа на общественных началах существует повсюду. Но в Швейцарии особенно важно то, как она связана с системой непрофессиональной политики и прямой демократии». Результаты, по его словам, показывают: те, кто занимается общественной деятельностью, чаще вовлечены в политику на уровне общин, кантонов и всей страны.

У них выше базовый уровень доверия к соседям и государственным институтам. Они лучше понимают «швейцарскую культуру политического компромисса» и реже испытывают чувство «общественного бессилия». Так, 55% тех, кто участвовал в формальной общественной работе, не согласились с утверждением, что «не имеют возможности влиять на то, что делает правительство».

Так же по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика В Швейцарии все труднее находить муниципальных политиков Этот контент был опубликован на Любой федерализм опирается прежде всего на муниципальный уровень. В Швейцарии находить муниципальных политиков становится все труднее. Читать далее В Швейцарии все труднее находить муниципальных политиков

Среди тех, кто не занимается такой деятельностью, аналогичный ответ дали лишь 36%. В отчёте подчеркивается, что общественная работа укрепляет чувство принадлежности к конкретному сообществу — району, городу, стране в целом. Те, кто регулярно участвуют в ней, чувствуют себя частью общей системы, они реже склонны к социальной изоляции.

Внешний контент

«Любой вклад, даже самый незначительный, полезен для общества, — отмечает Андреас Мюллер. — Изоляция не отвечает интересам сообщества. Даже тот, кто всего лишь тренирует детскую футбольную команду, укрепляет социальную сплочённость страны». Именно поэтому Андреас Мюллер выражает осторожный скепсис:

«Если показатели участия в общественной работу остаются лишь стабильными, это не совсем хорошая новость. Для демократии лучше было бы, если бы вовлечённость людей в общественную работу росла». В противном случае в долгосрочной перспективе в ткани общества могут появиться «серьёзные дыры».

Европейский контекст

Исследование Freiwilligen-Monitor Schweiz также сравнивает данные с международной статистикой. В исследовании European Values Study за 2017 год Швейцария заняла второе место в Европе по уровню вовлечённости в общественную работу — сразу после Норвегии. Однако более поздние данные Европейской статистики доходов и условий жизни (EU-SILC) за 2022 год демонстрируют заметное падение: лишь 25,7% жителей страны сообщили, что занимались общественной деятельностью.

Внешний контент

Таким образом, в европейском сравнении позиции Швейцарии заметно ослабли. Но именно это, подчёркивают исследователи, и служит очередным напоминанием: устойчивость её модели демократии зависит не только от формальных институтов, но и от ежедневной готовности граждан работать вместе на общественных началах.

Показать больше

Показать больше Демократия Непрофессиональная политика: уникальный опыт Швейцарии Этот контент был опубликован на Традиции занятия неоплачиваемых общественных и политических должностей является уникальной особенностью швейцарской модели демократии. Читать далее Непрофессиональная политика: уникальный опыт Швейцарии

Показать больше

Показать больше Демократия Управление страной не должно быть делом узкой элиты Этот контент был опубликован на В Швейцарии управлять страной можно без партийной карьеры и без отрыва от основной работы. Как работает Milizsystem и что это такое: в нашем видео. Читать далее Управление страной не должно быть делом узкой элиты

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.