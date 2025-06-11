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Швейцарская политика

Военные бюджеты Европы растут, но единства в обществе нет

Этот обзор подготовлен в рамках проекта A European Perspective и посвящён различиям в восприятии оборонной политики в разных странах Европы.
Этот обзор подготовлен в рамках проекта A European Perspective и посвящён различиям в восприятии оборонной политики в разных странах Европы. Анн-Софи де Стёр (Ann-Sophie de Steur)

Война России против Украины, гибридные и прочие угрозы со стороны Москвы и неопределённость в отношении будущих обязательств США в рамках НАТО заставляют политиков в Европе быстрее и решительнее, чем раньше, наращивать оборонные расходы. Однако как показывают социологические опросы, общественная поддержка этих шагов выражена в разных странах в разной степени, а приоритеты людей заметно различаются от страны к стране.

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«Мы должны были бы внимательнее прислушиваться к Центральной и Восточной Европе», — признала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на конференции по вопросам безопасности GlobsecВнешняя ссылка в Праге в августе 2024 года. Так она обозначила пробел в стратегическом мышлении, на который долго закрывали глаза в Брюсселе. Сейчас многие страны ЕС пытаются его устранить.

Согласно последнему отчёту Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRIВнешняя ссылка), в 2024 году Европа, включая Россию, стала регионом мира с самым высоким приростом военных расходов: они увеличились на 17% и впервые превысили уровень конца холодной войны.

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В пределах Европейского союза оборонные расходы достигли примерно 326 миллиардов евро, что составляет около 1,9% совокупного ВВП ЕС. Увеличение военных ассигнований наблюдается в Старом свете уже десятый год подряд, причём по сравнению с 2021 годом это увеличение составило более 30%. Особенно показательно, что 23 из 32 стран-членов НАТО выполнили или даже превысили рекомендацию альянса по выделению не менее 2% ВВП на оборону. На фоне растущей напряжённости на восточном фланге НАТО США вновь призвали союзников увеличить оборонные расходы до 5% ВВП — как ожидается, этот вопрос станет центральным на июньском саммите НАТО в Гааге.

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Как сообщаетВнешняя ссылка LSM (Latvijas Sabiedriskais Medijs), правительства Эстонии, Латвии и Литвы уже заявили о готовности довести военные расходы до 5% ВВП в самые ближайшие годы. Тем временем Польша уже в 2024 году направила на оборону более 4% своего ВВП. Франция, где эта доля составляет 2,1% ВВП, планирует ежегодно увеличивать военные ассигнования более чем на 3 миллиарда евро. Германия в рамках стратегии на 2024–2030 годы увеличила оборонные расходы в 2024 году на 28%, и новый федеральный канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz) пообещалВнешняя ссылка сделать Бундесвер (Bundeswehr) «самой мощной конвенциональной армией Европы». Финляндия начала строительство стационарного заграждения вдоль 1340-километровой границы с Россией, а Испания выделилаВнешняя ссылка 14 миллионов евро на улучшение оснащения и условий службы в вооружённых силах.

Подразделения НАТО на выставке техники и вооружений после завершения учений Steadfast Dart 2025. Учебный полигон Смэрдан, юго-восточная Румыния, 19 февраля 2025 года. DANIEL MIHAILESCU / AFP
Подразделения НАТО на выставке техники и вооружений после завершения учений Steadfast Dart 2025. Учебный полигон Смэрдан, юго-восточная Румыния, 19 февраля 2025 года. DANIEL MIHAILESCU / AFP

Но как реагирует на этот всеобщий тренд гражданское общество? Согласно осеннему выпуску Standard EurobarometerВнешняя ссылка за 2024 год 33% граждан ЕС считают, что вопросы безопасности и обороны должны стать основным приоритетом Европейского союза на ближайшие пять лет. Этот показатель превышает уровень согласия с утверждением о том, что таким приоритетом должна стать миграционная политика (29%) или экономические вопросы (28%). Однако за этой цифрой скрываются существенные различия между странами-членами европейской семьи народов.

Разные настроения — разные приоритеты

В прифронтовых странах, расположенных на восточном фланге ЕС, таких, как Литва (49%), Финляндия (48%) и Польша (46%), безопасность и оборона среди общественных приоритетов занимают первое место. В то же время в Испании лишь 12%, а в Греции — 19% населения считают оборонную политику первоочередной задачей, сосредоточивая внимание на вопросах занятости, миграции и изменения климата. По словам Феликса Артеаги (Félix Arteaga) из Королевского института Элькано (Elcano Royal Institute), культура негативно-настороженного отношения к военному строительству в Испании формировалась историей изоляции страны во времена холодной войны.

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Хотя после окончания диктатуры Франсиско Франко (Francisco Franco) отношение общества к армии заметно улучшилось, военные расходы по-прежнему не входят в глазах граждан в число приоритетов. В начале 2025 года премьер-министр Испании Педро Санчес (Pedro Sánchez) пообещал достичь целевого ориентира НАТО в 2% от ВВП к 2029 году, но добавил: «(Это будет сделано) не за счёт социальной политики. Мы не собираемся участвовать в гонке вооружений».

Аналогичная ситуация наблюдается и во Франции, которую традиционно считают опорой европейской оборонной архитектурыВнешняя ссылка. Как показывают отклики читателей, собранные редакцией издания FranceinfoВнешняя ссылка, общественное беспокойство в стране на предмет положения в оборонной и социальной сферах в последнее время возрастает. «Мы не должны жертвовать нашей социальной моделью во имя безопасности», — заявил недавно премьер-министр Франсуа Байру (François Bayrou) во время консультаций по вопросу о реформе пенсионной системы.

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Слова президента Эмманюэля Макрона (Emmanuel Macron) об увеличении оборонных расходов вызвал тревогу и у оппозиционных партий, которые предупредили о негативных последствиях возможных сокращений по линии других статей госбюджета, потребовав в этом вопросе «большей прозрачности». Тем временем в Швейцарии, сохраняющей статус нейтрального государства, почти половина опрошенных, по данным общественного телерадиоканала SRFВнешняя ссылка, выступает за увеличение военных расходов сверх того уровня, что уже был утверждён парламентом.

В Чехии, как отмечает издание CTВнешняя ссылка, более трети респондентов считают, что 2% от ВВП — это оптимальный уровень оборонных затрат, а примерно такое же количество граждан готовы поддержать дальнейшее увеличение военных ассигнований. Однако идея тратить 5% ВВП на армию находит поддержку лишь у одного из двадцати чешских граждан. Совсем иная картина — в тысяче километров ближе к российской границе.

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В Литве опрос, проведённый институтом Vilmorus по заказу информационного агентства BNS, показал, что 44% жителей поддерживают предложение выделять на оборону 5% ВВП. Об этом сообщает издание LRTВнешняя ссылка. В интервью, данном изданию RTBF в рамках проекта A European Perspective, еврокомиссар по преодолению кризисов и равноправию Хаджа Лахбиб (Hadja Lahbib) прокомментировала эти различия следующим образом:

«Гражданин Испании может беспокоиться о засухах и пожарах, а кто-то в Финляндии — о гибридных угрозах и диверсиях на трубопроводах. Восприятие (угроз) разнится, но право на существование имеют все (виды приоритетов)». Она подчеркнула, что устойчивость ЕС, будь то в вопросах киберугроз или природных катастроф, требует скоординированных действий и адекватных инвестиций: «Профилактика проблем в десять раз дешевле, чем устранение их последствий».

Пытаясь говорить единым голосом

Хотя идея создания единой армии ЕС по-прежнему остаётся вне актуальной повестки дня, Европейская комиссия (European Commission) заявила недавно о намерении укрепить общую защиту внешних границ Европейского союза с Россией и Беларусью. Об этом говорится в Белой книге по вопросам европейской обороны (White Paper for European DefenceВнешняя ссылка), опубликованной в марте 2025 года. Генерал Роберт Бригер (Robert Brieger), председатель Военного комитета Европейского союза (European Union Military Committee), в интервью телекомпании из Австрии ORF подчеркнул необходимость как можно скорее сократить зависимость Европы от США в сфере безопасности.

Плакат с надписью «Против механизмов милитаризации в качестве нормы Основного закона» во время демонстрации против увеличения военных расходов. Здание Бундестага (парламента), Берлин, Германия, 18 марта 2025 года. RALF HIRSCHBERGER / AFP
Плакат с надписью «Против механизмов милитаризации в качестве нормы Основного закона» во время демонстрации против увеличения военных расходов. Здание Бундестага (парламента), Берлин, Германия, 18 марта 2025 года. RALF HIRSCHBERGER / AFP

«В европейской обороне есть пробелы, требующие срочного внимания — это системы ПВО, защита от дронов, стратегические логистические проекты, высокоточные виды вооружений. Прогресс есть, но во многих ключевых областях мы всё ещё серьёзно зависим от поддержки США. Наша цель — к 2030 году быть полностью готовыми к самостоятельной обороне», — заявил он. Тем временем на фоне курса на милитаризацию в Европе всё громче звучат и пацифистские голоса. Политики и активисты по всему континенту предупреждают: гонка вооружений может укрепить крайние политические силы и в долгосрочной перспективе подорвать саму идею европейского интеграционного проекта.

Пацифистские голоса

«Политическое давление с целью наращивания вооружений играет на руку крайне правым — и это может привести либо к краху Европейского союза, либо к краху его идеи. У нас в партии сформирована чёткая позиция: наращивание арсеналов вооружений не принесут нам ни стабильности, ни мира во всем мире», — заявил Матай Т. Ватовец (Matej T. Vatovec) из словенской партии Levica в интервью RTVSLOВнешняя ссылка. Аналогичную точку зрения выразил и Венсан фон Зибенталь (Vincent von Siebenthal), председатель движения Chrétiens de gauche romandsВнешняя ссылка («Левых христиан франкоязычной Швейцарии»).

По его словам, мир следует строить через торговлю и диалог, а не через гонку вооружений. Об этом сообщает швейцарский телеканал SRFВнешняя ссылка. Между тем в Нидерландах, как сообщает NOS, движение New Peace Movement зафиксировало резкий рост числа участников. Организация планирует провести альтернативный саммит одновременно с июньским саммитом НАТО в Гааге, с тем чтобы дать площадку критике в адрес нынешнего курса Европы в сфере оборонной политики. В Германии в апреле 2025 года десятки тысяч человек приняли участие в традиционных пасхальных маршах за мир.

Внешний контент

Несмотря на массовость таких акций, многие эксперты, тем не менее, отмечают ослабление влияния пацифистского движения на политические процессы. В интервью «Немецкой волне» (DW) Внешняя ссылкапрофессор философии Олаф Мюллер (Olaf Müller) из Берлинского университета имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) выразил обеспокоенность тем, что «пацифистское движение сегодня деморализовано. Одна из причин — если вы выходите на улицу демонстрировать против милитаризации, вас тут же могут обвинить в том, что вы играете на руку Путину».

Материал подготовили:

Катрин Тонеро (Catherine Tonero) и Эрик Жюзен (Eric Juzen) — RTBF, Йоханнес Пертерер (Johannes Perterer) и Хендрик Верваке (Hendrik Vervaeke) — ORF, Сара Бадилини (Sara Badilini) — EBU, Алексьян Леруж (Alexiane Lerouge) — EBU.

Дополнительный контент предоставили:

AFP (Франция), BR (Германия), CT (Чехия), Franceinfo (Франция), ERR (Эстония), LSM (Латвия), LRT (Литва), RTBF (Бельгия), RTP (Протугалия), RTVE (Испания), Suspilne (Украина)

Редактор:

Йоуэн Суини (Eoghan Sweeney) — EBU

Контент, данные и координация:

Яра Сизова (Jara Sizova) — LSM, Сара Бадилини (Sara Badilini) — EBU, Луис Гарсиа Фустер (Luis Garcia Fuster) — EBU, Мартин Штерба (Martin Sterba) — EBU

Перевод и редактура для SWI swissinfo.ch:

Игорь Петров / Надежда Капоне

Руководство проектом:

Алексьян Леруж (Alexiane Lerouge) — EBU

Иллюстрация:

Анн-Софи де Стёр (Ann-Sophie de Steur)

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