Начинается зимняя сессия парламента Швейцарии

Зимняя сессия (1–19 декабря 2025 года) обсудит пенсии для диаспоры и финансирование швейцарского иновещания. Keystone / Alessandro Della Valle

С точки зрения «Пятой Швейцарии» — так называют швейцарскую диаспору за рубежом — особое значение имеет планируемая модернизация инфраструктуры, обеспечивающей пенсионные выплаты за границу. Кроме того, парламент рассмотрит пять народных законодательных инициатив.

Бальц Ригендингер

Доступно на 2 других языках Deutsch de Das muss Sie in der Wintersession 2025 interessieren Оригинал Читать далее Das muss Sie in der Wintersession 2025 interessieren

Français fr Les dossiers à suivre de la session parlementaire d'hiver Читать далее Les dossiers à suivre de la session parlementaire d'hiver

Число швейцарских пенсий, перечисляемых за рубеж, превысило один миллион. Каждый месяц Центральное расчетное бюро Швейцарии (Zentrale Ausgleichsstelle des Bundes) переводит 8,3 млрд франков в 153 страны. Речь идёт о пенсиях по возрасту и выплатах по инвалидности. Получателями являются как граждане Швейцарии, проживающие в других странах, так и иностранные граждане, отработавшие в стране порой долгие годы, но на пенсию вернувшиеся из дорогой Швейцарии к себе на более дешевую историческую родину.

Однако система, которая организует и управляет этими выплатами, не только устарела, но и достигла пределов своей функциональной нагрузки. Поэтому Федеральный совет запросил у парламента 66 млн франковВнешняя ссылка, чтобы полностью модернизировать соответствующую IT-инфраструктуру. Как подчёркивается в пояснительной записке правительства, сейчас используется конгломерат более чем из 40 различных программ и приложений, некоторые из которых работают уже свыше 30 лет. Финансовый комитет Национального совета (большой палаты парламента) приводит свой общий расчёт: помимо федерального кредита, этот проект потребует внутренних ресурсов ориентировочно на 57,2 млн франков. «В итоге общая стоимость составит 123,3 млн франков», — отмечает комитет, рекомендуя парламенту одобрить это ассигнование.

Умолкнет ли «голос Швейцарии за рубежом»?

Во время зимней сессии парламента Совет кантонов (Ständerat, малая палата парламента) будет обсуждать федеральный пакет экономии бюджетных расходов. В так называемом Entlastungspaket 27 Федеральный совет (кабмин) предусмотрел целый ряд мер, призванных привести федеральный бюджет к сбалансированному состоянию. Среди них — план сократить федеральный вклад в организацию швейцарского информационное иновещания (так называемого «зарубежного мандата SRG»).

Речь идёт о 19 миллионах франков, предназначенных для финансирования порталов swissinfo.ch и tvsvizzera.it, а также для поддержания тесных партнёрских отношений с международными телеканалами 3sat и TV5 Monde. Базовую основу швейцарского иновещания образует бывшее Швейцарское международное радио (S.R.I.), а ныне (с 2004 года) портал Swissinfo. Без этих 19 млн произошло бы «фактическое закрытие Swissinfo, то есть Швейцария утратила бы свой голос за рубежом», — указывает Организация швейцарцев за рубежом (ASO) в своём комментарии.

К дебатам готовы: депутаты Карло Соммаруга (SP) и Маттиас Мишель (FDP) надевают галстуки. Keystone / Peter Klaunzer

Уже запущена петиция в пользу сохранения Swissinfo, Внешняя ссылкаподписанты призывают отклонить предложенное сокращение финансирования «зарубежного мандата SRG». Два комитета Совета кантонов уже высказались по этому вопросу. Транспортный комитет (Verkehrskommission) и Комитет по внешней политике рекомендуют сохранить федеральное финансирование иновещания. Финансовая комиссия, в свою очередь, примет решение по этому вопросу 28 ноября. Предлагается также сократить на 0,4 млн франков финансирование проектов, связанных с поддержкой швейцарской зарубежной диаспоры, что напрямую касается уже деятельности ASO. Кроме того, предусмотрены сокращения средств, выделяемых швейцарским школам за границей. Комитет Совета кантонов по культуре рекомендует и в этом случае отказаться от такого рода секвестра.

Пенсии и миграция

Среди народных законодательных инициатив, по которым парламенту предстоит вынести свои решения, две привлекают к себе особое внимание. Первая — инициатива правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / UDC) под названием Keine 10-Millionen-Schweiz! («Против Швейцарии с населением в 10 млн человекВнешняя ссылка»). Она требует обеспечить ограничение численности постоянно проживающего населения Швейцарии к 2050 году на уровне ниже 10 миллионов — при необходимости даже путём расторжения Соглашения о свободе передвижения физических лиц с Европейским союзом.

Осенью по этой инициативе в Национальном совете выступило рекордное число депутатов. Теперь она поступает на рассмотрение Совета кантонов (напомним, решения парламент принимает на основании консенсуса обеих равноправных палат, которые поэтому не являются «верхней» и «нижней»). Не менее значима и инициатива партии «Центр» (Die Mitte) под названием Ja zu fairen AHV-Renten auch für Ehepaare («В пользу справедливых пенсий и для супружеских пар»Внешняя ссылка). Она ставит целью устранить так называемое «брачное наказание», поскольку сегодня супружеские пары пенсионного возраста не получают две полные пенсии по линии AHV, а лишь максимум полторы (так устроена система, разберем этот непростой вопрос по этой ссылке).

Дебаты в парламенте всегда становятся объектом пристального внимания СМИ. Keystone / Alessandro Della Valle

Народ Швейцарии уже одобрил выплату тринадцатой пенсии по линии AHV (первый «сегмент» пенсионной системы) — а это, по сути, ещё одна инициатива, направленная на дальнейшее увеличение пенсионных выплат. В Национальном совете уже подготовлен косвенный встречный контрпроект. Теперь этим вопросом займётся Совет кантонов. Обе палаты парламента рассмотрят «Продовольственную инициативу» (ErnährungsinitiativeВнешняя ссылка). Она требует переориентации сельского хозяйства на производство растительных продуктов и отхода от животноводства. Автор инициативы — предпринимательница Франциска Херрен (Franziska Herren), ранее уже организовавшая референдум по «Инициативе о питьевой воде» (потерпела поражение на референдуме 2021 года).

Инициативы против салютов и жестокого обращения с животными

Комитет, стоящий за «инициативой против фейерверковВнешняя ссылка», уже смог записать на свой счет первый успех: недавний опрос показал, что две трети его участников поддерживают идею запрета салютов и фейерверков по всей стране. Теперь парламент разрабатывает встречный контрпроект, который учитывает требования этой инициативы и предусматривает, как минимум, запрет запуска единичных петард. Широкую поддержку в народе получила также идея запретить продажу в Швейцарии продукции, произведённой в условиях жестокого обращения с животнымиВнешняя ссылка. Когда Национальный совет рассматривал вопрос осенью 2025 года, он проголосовал за встречный контрпроект Федерального совета, которые предлагает введение обязательной сертификации, обеспечивающей де-факто запрет ввоза в Швейцарию товаров, связанных с причинением страданий животным. Теперь инициатива и встречный контрпроект переданы на обсуждение в Совет кантонов.

Lex China и тень Трампа

Существенным, хотя уже и не новым, остаётся известный под названием Lex China вопрос мониторинга иностранных инвестиций в Швейцарии. Изначальный ключевой вопрос заключался в следующем: должна ли Швейцария запрещать государственным или государственно аффилированным иностранным инвесторам приобретать доли в критически важных швейцарских инфраструктурных предприятиях? Дебаты находятся на заключительной стадии. Однако в процесс теперь может вмешаться швейцарская «тарифная сделка» с Трампом. В рамках этого соглашения Швейцария пообещала по вопросам иностранных инвестиций в будущем «сотрудничать с США». Несколько членов парламента неизбежно зададутся вопросом, в какой степени это обязательство следует учитывать при доработке Lex China.

Служба в армии обладателей двойного гражданства

В парламенте ранее уже были депонированы несколько депутатских запросов, связанных с войной в Газе. Новый запрос касается лиц с двойным швейцарско-израильским гражданствомВнешняя ссылка. «Что известно федеральным органам власти и какие меры намерен предпринять Федеральный совет?» — спрашивает депутат Совета кантонов Мауро Поджа (Mauro Poggia) имея в виду граждан Швейцарии, предположительно находящихся на службе в армии Израиля. Ответ Федерального совета: ему не известны конкретные случаи, и поэтому поводов для действий пока нет (напомним, что гражданам Швейцарии запрещено служить в иностранных армиях).

В ходе осенней парламентской сессии Мауро Поджа уже затрагивал эту тему, но с точки зрения вопроса службы в самой Швейцарии лиц с двойным швейцарско-французским гражданством. Они могут сравнительно легко избегать службы в швейцарской армии, пройдя во Франции лишь однодневный так называемый «вводный курс». Соответствующий профильный комитет Национального совета взялся теперь за эту тему со всей серьёзностью. В идеале обладатели любого двойного гражданства, а не только франко-швейцарского, не должны иметь возможность так просто «откосить» от службы в Вооруженных силах Швейцарии.

Изменение правил военно-технического сотрудничества с зарубежными странами

Предметом парламентских дебатов станет и Федеральный Закон «О военных материалах» (Kriegsmaterialgesetz). Совет кантонов (малая палата) намерен предоставить Федеральному совету (правительству) полномочия разрешать экспорт тех или иных видов вооружений в полтора десятка западных стран, даже если эти страны в той или иной форме вовлечены или участвуют в вооружённом конфликте. Это соответствует интересам швейцарской оборонной промышленности, которая после того, как Швейцария запретила другим государствам передавать Украине военную продукцию швейцарского происхождения, оказалась на международном рынке во всё более плотной изоляции. Сначала этот законопроект будет рассматривать Национальный совет. Его профильный комитет рекомендует палате одобрить поправки.

