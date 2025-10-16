Опрос: швейцарцы против налога на наследование
По итогам опроса, проведённого накануне референдума, который состоится 30 ноября 2025 года, оказалось, что швейцарцы решительно отвергают идею введения налога на наследство для сверхбогатых. У сторонников предложения заменить всеобщую воинскую обязанность всеобщей гражданской службой (Service citoyen) сохраняется лишь минимальное преимущество.
Согласно опубликованным в среду, 15 октября 2025 года, результатам опроса, 67% респондентов выступили против инициативы обложить налогом процедуру наследования крупных состояний (официальное название инициативы — «За социальную климатическую политику — справедливо финансируемую налогами»).
Законопроект предусматривает введение налога в размере 50% на наследуемые состояния, сумма которых превышает 50 миллионов франков. Доходы от этого налога предполагается направлять на «защиту климата». Поддерживают инициативу 31% респондентов, ещё 2% пока не определились.
Законодательная инициатива «За активную и деятельную Швейцарию» (Service-citoyen-Initiative), предусматривающая замену воинской обязанности обязательной гражданской службой для всех, получила поддержку 51% респондентов. Против высказались 44%, ещё 5% пока не определились. Значительное количество тех, кто готов поддержать ее условно и выбрал вариант «скорее да, чем нет», позволяет предположить, что к моменту голосования масштаб поддержки этой инициативы может существенно сократиться.
