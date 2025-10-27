Отказ от новостей угрожает швейцарской демократии

Всё меньше жителей Швейцарии получают ежедневную информацию из традиционных средств массовой информации — и это тревожный сигнал. Keystone-SDA

За время с 2009 года доля людей, отвернувшихся от «мейнстримных» СМИ, в Швейцарии почти удвоилась. Учёные из Цюрихского университета (Universität Zürich) считают это серьёзной системной проблемой для демократии.

4 минут

Доступно на 2 других языках English en Study: news deprivation is a threat to Swiss democracy Читать далее Study: news deprivation is a threat to Swiss democracy

Deutsch de Studie sieht News-Deprivation als Gefahr für Schweizer Demokratie Оригинал Читать далее Studie sieht News-Deprivation als Gefahr für Schweizer Demokratie

Согласно новому выпуску ежегодного отчёта Jahrbuch Qualität der Medien (Ежегодник «Качество медиа»), подготовленного Исследовательским центром общественной сферы и коммуникации (Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, fögВнешняя ссылка) при Цюрихском университете, доля тех, кто получает слишком мало информации о текущих событиях или не следит за новостями вовсе, а если и следит, то в основном через социальные сети, за год выросла ещё на 0,7 процентного пункта и достигла рекордных 46,4 % от общей численности населения Швейцарии.

А как же расхожий тезис: «Журналистика больше не нужна, так как всё есть в интернете»?

Исследование, опубликованное в понедельник, 27 октября 2025 года, показало, что представители социальной группы лиц, проявляющих признаки «медийной депривации», обладают значительно более низким уровнем знаний о политических и общественных вопросах по сравнению с остальной частью населения. А наименее информированы как раз те, кто вовсе не потребляет новостей.

В рамках теста на знание текущей политики респонденты из группы с «дефицитом информированности» в среднем правильно ответили на 6,6 из 16 вопросов о политической системе страны и на 3,5 из 8 вопросов о текущих политических событиях. Те, кто черпает информацию исключительно или преимущественно из социальных сетей, показали лишь немного лучшие результаты.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцария прекратит финансировать своё иновещание? Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии намерено прекратить финансирование национального иновещания: в сети опубликована петиция с призывом «спасти Swissinfo». Читать далее Швейцария прекратит финансировать своё иновещание?

Исследователи fög также зафиксировали и другие тревожные закономерности, важные для «здоровья демократии»: люди, не следящие за новостями, меньше доверяют политике и средствам массовой информации, реже участвуют в общественно-политической жизни и слабее ощущают свою принадлежность к демократическому сообществу. При этом эксперты подчёркивают: речь не идёт об отказе от демократических ценностей как таковых.

В этом году исследование впервые учло анализ источников, используемых чат-ботами на базе искусственного интеллекта, такими, как ChatGPT или Perplexity, при ответах на вопросы о текущей политике. Согласно данным fög, не менее двух третей этих источников имеют журналистское происхождение. В некоторых случаях ИИ цитирует даже те СМИ, которые формально закрыли чат-ботам доступ к своему контенту.

ИИ: шанс и угроза

По словам директора fög Марка Айзенеггера (Mark Eisenegger), искусственный интеллект «одновременно представляет собой и шанс, и угрозу для журналистики». С одной стороны, 87 % журналистов уже используют ИИ-инструменты в своей работе. С другой — «ИИ-компании получают пользу от журналистского контента, не выплачивая редакциям никакой компенсации».

Показать больше

Показать больше Демократия Медиа в Швейцарии остаются свободными Этот контент был опубликован на Швейцарские СМИ сталкиваются с экономическими трудностями, но сохраняют высокую позицию в рейтинге свободы прессы. Читать далее Медиа в Швейцарии остаются свободными

Исследование также подтверждает, что хотя общее качество журналистики в Швейцарии по сравнению с прошлым годом остаётся стабильным, наблюдается постепенное снижение степени тематического и географического разнообразия контента. Финансовое положение редакций остаётся напряжённым несмотря на то, что готовность людей платить за онлайн-контент впервые за четыре года выросла на 5 процентных пунктов.

Справка: издание Jahrbuch Qualität der Medien (Ежегодник «Качество медиа») — флагманское исследование Исследовательского центра общественной сферы и коммуникации (Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, fög) при Цюрихском университете. Ежегодник оценивает состояние швейцарского медиарынка, качество журналистики, уровень информированности населения и влияние технологических изменений на общественную сферу.

Показать больше

Показать больше Информационные войны Западное иновещание под угрозой: умолкнут ли «вражеские голоса»? Этот контент был опубликован на «Есть обычай на Руси, ночью слушать Би-Би-Си»: «голоса» всегда были за «железным занавесом» источником правды. Какая судьба ожидает их сегодня? Читать далее Западное иновещание под угрозой: умолкнут ли «вражеские голоса»?

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Демократия Поток дезинформации угрожает и США, и Швейцарии Этот контент был опубликован на США и Швейцария: эти страны имеют разные политические системы, но они подвергаются общей угрозе со стороны потока дезинформации и дипфейков. Читать далее Поток дезинформации угрожает и США, и Швейцарии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch