Новости
Швейцарская политика

Швейцария ограничит поездки просителей убежища за рубеж

Швейцария ограничит временные отъезды просителей убежища за границу — за исключением украинцев.
Швейцария ограничит временные отъезды просителей убежища за границу — за исключением украинцев. Keystone-SDA

Швейцарское правительство намерено ограничить возможности выезда за пределы страны для большинства категорий беженцев и просителей убежища. Исключение составят только граждане Украины, находящиеся в стране на основании разрешения на пребывание категории S.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Согласно проекту поправок к законодательству, направленному на общественные консультации и межведомственное согласование (процедура Vernehmlassung продлится до 5 февраля 2026 года), лица, подавшие ходатайства о предоставлении убежища в Швейцарии, лица категории «временно принятые», а также «лица, нуждающиеся в защите» (это понятие охватывает тех, кто не получил статус беженца, но при этом не может быть выслан из Швейцарии на родину по гуманитарным или правовым причинам — например, из-за войны, пыток, в целом риска для жизни), в будущем, как правило, не смогут выезжать за границу — ни в свою страну происхождения, ни в третьи государства.

Государственный секретариат по делам миграции (Staatssekretariat für Migration, SEM, подразделение Минюста) будет разрешать такие поездки лишь в исключительных случаях — например, в случае смерти близкого родственника или тяжёлой болезни члена семьи. Эти изменения реализуют поправки к «Закону об иностранцах и их социальной интеграции», одобренные парламентом ещё в 2021 году, но до сих пор не вступившие в силу. Как поясняет кабмин, Федеральный совет, причиной этой задержки стало введение в марте 2022 года миграционного режима категории S для украинцев и решение предоставить им свободу передвижения в пределах Европы.

После анализа всех возможных вариантов действий Федеральный департамент / министерство юстиции и полиции (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, EJPD, курирует миграционное досье) подготовил специальное разъяснение в связи со вступлением в силу новых положений, регулирующих порядок выезда за границу вышеупомянутых категорий лиц. В нём уточняется, что просители убежища, временно принятые лица и другие категории беженцев смогут выезжать за рубеж только при наличии веских личных причин, перечисленных в отдельном списке SEM. Поездка в страну происхождения допускается лишь для подготовки к окончательному возвращению и выезду из Швейцарии.

Для граждан Украины, пользующихся миграционным режимом категории S, возможность временного выезда за пределы Швейцарии сохраняется. В связи с этим правительство намерено внести соответствующую поправку в «Закон о порядке предоставления убежища». Она будет действовать вплоть до отмены действия миграционного режима категории S и не будет распространяться на другие случаи. Кроме того, 8 октября 2025 года Федеральный совет изменил правила, регулирующие пребывание украинцев на исторической родине: теперь лица со «статусом S» могут оставаться в Украине до 15 дней в течение шести месяцев, тогда как ранее разрешалось не более 15 дней в квартал.

Читайте также: начиная с 1 ноября 2025 года Швейцария ужесточит порядок предоставления миграционной защиты гражданам Украины, ищущим убежища в Конфедерации. Власти считают, что семь западных регионов страны достаточно безопасны для того, чтобы постоянно жить там, не рискуя погибнуть. С этим не согласны те, кто живёт недалеко от линии фронта.

