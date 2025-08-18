Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС

В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра. Keystone-SDA

В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

В Швейцарии несмотря на критику со стороны партий левого центра может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций. Федеральный совет настаивает на своём соответствующем косвенном контрпредложении к народной законодательной инициативе «Электричество для всех в любое время: остановить блэкаут» (Jederzeit Strom für alle – Blackouts stoppen).

В среду, 13 августа 2025 года, правительство одобрило послание парламенту с текстом «косвенного контрпредложения» и направило его на рассмотрение депутатов. Теперь именно они и определят дальнейшие шаги.

В ходе процедуры общественных консультаций и межведомственного согласования данного текста Федеральный совет получил поддержку своего проекта со стороны правой Швейцарской народной партии (SVP), правоцентристской партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) и крайне правого Федерально-демократического союза (Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU).

Большинство представителей деловых кругов и подавляющее большинство членов Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, VSE) также поддержали этот проект. Против высказались социал-демократическая партия Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP), Партия «Центр» (Die Mitte), «Зелёная партия Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS), «Зелёно-либеральная партия» (Grünliberale Partei, glp), Евангелическая народная партия (Evangelische Volkspartei der Schweiz, EVP), а также экологические организации.

Народная законодательная инициатива «Электричество для всех в любое время: остановить блэкаут» требует внести изменения в Федеральный закон об атомной энергии (Kernenergiegesetz, KEG), с тем чтобы в Швейцарии вновь можно было вновь запрашивать и получать разрешения на строительство новых атомных электростанций. Как подчеркнуто в заявлении кабмина, этот «ключевой пункт» Федеральный совет и поддерживает особенно настойчиво.

