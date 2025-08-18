The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости
Швейцарская политика

Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС

В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.
В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра. Keystone-SDA

В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
В Швейцарии несмотря на критику со стороны партий левого центра может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций. Федеральный совет настаивает на своём соответствующем косвенном контрпредложении к народной законодательной инициативе «Электричество для всех в любое время: остановить блэкаут» (Jederzeit Strom für alle – Blackouts stoppen).

В среду, 13 августа 2025 года, правительство одобрило послание парламенту с текстом «косвенного контрпредложения» и направило его на рассмотрение депутатов. Теперь именно они и определят дальнейшие шаги.

В ходе процедуры общественных консультаций и межведомственного согласования данного текста Федеральный совет получил поддержку своего проекта со стороны правой Швейцарской народной партии (SVP), правоцентристской партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) и крайне правого Федерально-демократического союза (Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU).

Большинство представителей деловых кругов и подавляющее большинство членов Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, VSE) также поддержали этот проект. Против высказались социал-демократическая партия Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP), Партия «Центр» (Die Mitte), «Зелёная партия Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS), «Зелёно-либеральная партия» (Grünliberale Partei, glp), Евангелическая народная партия (Evangelische Volkspartei der Schweiz, EVP), а также экологические организации.

Народная законодательная инициатива «Электричество для всех в любое время: остановить блэкаут» требует внести изменения в Федеральный закон об атомной энергии (Kernenergiegesetz, KEG), с тем чтобы в Швейцарии вновь можно было вновь запрашивать и получать разрешения на строительство новых атомных электростанций. Как подчеркнуто в заявлении кабмина, этот «ключевой пункт» Федеральный совет и поддерживает особенно настойчиво.

Атомная электростанция Гёсген в кантоне Золотурн — одна из трёх, продолжающих работу в Швейцарии. Keystone

Сокращение выбросов

Почему атомная энергетика стала вновь актуальной

Этот контент был опубликован на В условиях климатических изменений и нарастающей геополитической нестабильности атомная энергия снова становится приоритетной темой.

Читать далее Почему атомная энергетика стала вновь актуальной
Наша рассылка по теме Политика

Швейцарская политика

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
11 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
64 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Глобальная торговля

Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег

Этот контент был опубликован на Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Читать далее Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег
В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Читать далее Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии
Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Культура

В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Этот контент был опубликован на Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Читать далее В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств
Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга.

Культура

Шо Мияке получил «Золотого леопарда» за фильм Tabi to Hibi

Этот контент был опубликован на Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга.

Читать далее Шо Мияке получил «Золотого леопарда» за фильм Tabi to Hibi
В Берне на кладбище «Бремгартен» появится ресторан «Жизнь»

В Берне на кладбище «Бремгартен» откроют ресторан «Жизнь»

Этот контент был опубликован на В двух бывших колумбарных залах на кладбище «Бремгартен» в Берне готовится к открытию первый в Швейцарии ресторан такого рода.

Читать далее В Берне на кладбище «Бремгартен» откроют ресторан «Жизнь»
Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились

Этот контент был опубликован на Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

Читать далее Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились
В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Образование

Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Читать далее Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах
Даже в традиционно романоязычных регионах немецкий стал незаменим.

Демография

Что происходит с современным ретороманским языком?

Этот контент был опубликован на Когда ретороманский — один из национальных языков Швейцарии — сталкивается с немецким, возникают новые, неожиданные слова.

Читать далее Что происходит с современным ретороманским языком?
Новый тематический парк Barryland в городе Мартиньи (кантон Вале, юго-запад Швейцарии) был официально открыт в четверг 14 августа 2025 года в присутствии президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter).

Культура

В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам

Этот контент был опубликован на Открыла тематический парк, посвящённый сенбернарам, президент Швейцарии в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

Читать далее В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам

