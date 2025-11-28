Швейцария предлагает работать и после выхода на пенсию

Реформа AHV2030: без повышения пенсионного возраста Keystone-SDA

Швейцарское правительство определило приоритеты пенсионной реформы, пообещав при этом, что повышение пенсионного возраста рассматриваться не будет. В среду 26 ноября Федеральный совет представил основные положения реформы государственного пенсионного страхования AHV / AVS, первого, базового уровня швейцарской пенсионной системы.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss set priorities for pension reform without raising retirement age Читать далее Swiss set priorities for pension reform without raising retirement age

Français fr Réforme AVS2030: sans augmentation de l’âge de la retraite Оригинал Читать далее Réforme AVS2030: sans augmentation de l’âge de la retraite

Главная задача реформы — обеспечить финансовую устойчивость государственной пенсионной системы AHV/AVS в период 2030–2040 годов. Для этого правительство намерено поощрять людей продолжать работать как минимум до установленного в Швейцарии референтного пенсионного возраста (65 лет) и избегать досрочного выхода на пенсию. Тем, кто захочет продолжить работать и после достижения пенсионного возраста, также предлагают дополнительные стимулы.

Порог годового дохода, после превышения которого уплачиваются взносы в AHV/AVS, будет повышен с нынешних 16 800 до 21 800 франков. Реформа предусматривает и отмену верхней возрастной планки — 70 лет. Сейчас после этого возраста человек обязан платить взносы, но уже не может увеличить свою будущую пенсию; в будущем этот барьер будет снят.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Рабочее место Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию Этот контент был опубликован на Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%. Читать далее Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

По мнению правительства, взносы должны распределяться более справедливо, чтобы избежать разрывов в страховом стаже и повысить социальную защищённость пожилых людей. Ожидается, что такие меры принесут системе дополнительно около 700 млн франков к 2040 году. Потребность AHV/AVS в финансировании на период 2030–2040 годов зависит и от того, как будет профинансирована введённая по итогам общенационального референдума 13-я ежемесячная пенсия.

Если парламент выберет устойчивый, долгосрочный вариант финансирования 13-й ежемесячной пенсии AHV/AVS, то дополнительных мер по стабилизации этой системы на период 2030–2040 годов не потребуется. Если же будет принято временное решение, правительство предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость на 0,7 процентного пункта. Предварительный проект реформы Федеральный департамент / министерство внутренних дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement des Innern, EDI, курирует культуру и социальный блок) представит весной 2026 года.

Показать больше

Показать больше Демография «Я не могу прожить на свою пенсию в Швейцарии» Этот контент был опубликован на Все больше граждан Швейцарии снимают со счета в банке свой пенсионный капитал и переезжают в более доступные по стоимости страны. Почему? Читать далее «Я не могу прожить на свою пенсию в Швейцарии»

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Демография Кабмин Швейцарии предложил варианты финансирования 13-й пенсии Этот контент был опубликован на Федеральный совет, правительство Швейцарии, определил ключевые параметры реализации инициативы о введении 13-й пенсии по старости. Читать далее Кабмин Швейцарии предложил варианты финансирования 13-й пенсии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch