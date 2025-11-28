The Swiss voice in the world since 1935
Швейцария предлагает работать и после выхода на пенсию

Реформа AHV2030: без повышения пенсионного возраста
Реформа AHV2030: без повышения пенсионного возраста Keystone-SDA

Швейцарское правительство определило приоритеты пенсионной реформы, пообещав при этом, что повышение пенсионного возраста рассматриваться не будет. В среду 26 ноября Федеральный совет представил основные положения реформы государственного пенсионного страхования AHV / AVS, первого, базового уровня швейцарской пенсионной системы.

Главная задача реформы — обеспечить финансовую устойчивость государственной пенсионной системы AHV/AVS в период 2030–2040 годов. Для этого правительство намерено поощрять людей продолжать работать как минимум до установленного в Швейцарии референтного пенсионного возраста (65 лет) и избегать досрочного выхода на пенсию. Тем, кто захочет продолжить работать и после достижения пенсионного возраста, также предлагают дополнительные стимулы.

Порог годового дохода, после превышения которого уплачиваются взносы в AHV/AVS, будет повышен с нынешних 16 800 до 21 800 франков. Реформа предусматривает и отмену верхней возрастной планки — 70 лет. Сейчас после этого возраста человек обязан платить взносы, но уже не может увеличить свою будущую пенсию; в будущем этот барьер будет снят.

По мнению правительства, взносы должны распределяться более справедливо, чтобы избежать разрывов в страховом стаже и повысить социальную защищённость пожилых людей. Ожидается, что такие меры принесут системе дополнительно около 700 млн франков к 2040 году. Потребность AHV/AVS в финансировании на период 2030–2040 годов зависит и от того, как будет профинансирована введённая по итогам общенационального референдума 13-я ежемесячная пенсия.

Если парламент выберет устойчивый, долгосрочный вариант финансирования 13-й ежемесячной пенсии AHV/AVS, то дополнительных мер по стабилизации этой системы на период 2030–2040 годов не потребуется. Если же будет принято временное решение, правительство предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость на 0,7 процентного пункта. Предварительный проект реформы Федеральный департамент / министерство внутренних дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement des Innern, EDI, курирует культуру и социальный блок) представит весной 2026 года.

