Инфляция в Швейцарии замедляется, но цены продолжают расти

KEYSTONE

Показатели инфляции в Швейцарии в последние месяцы неуклонно снижались, но в борьбе с дороговизной товаров повседневного спроса, страна, похоже, еще очень далека от победы. Цены на мясо, сыр и кофе, а также на электроэнергию и путешествия продолжают бить по карманам потребителей.

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В середине марта 2024 года Национальный (Центральный) банк Швейцарии (SNB) предпринял ряд шагов с целью удержать цены на основные потребительские цены под контролем, и прежде всего он неожиданно для многих снизил ключевую процентную ставку рефинансирования. Это решение было принято с учетом «ослабления инфляционного давления и укрепления швейцарского франка». Центральный банк Швейцарии посчитал, что «противодействие инфляции в течение последних пяти полугодий была в целом эффективной», а значит можно сделать деньги более дорогими.

Фактически годовая инфляция установилась в марте 2024 года на уровне в 1,0% после того, как в феврале она была на уровне в 1,2%, в январе – 1,3%, и на уровне в 1,7% – в декабре 2023 года. Однако если сравнивать все эти показатели с январем 2022 года, то есть с периодом до начала войны России против Украины, то картина вырисовывается немного иная.

По данным Федерального ведомства статистики (BfS), проанализированным агентством Associated World Press (AWP), за период с января 2022 года по март 2024-го инфляция в стране в целом находилась в совокупности на уровне в 5,3%, то есть годовой показатель инфляции в стране соствил 2,4%, что уже выходит за целевые рамки ЦБ.

Плохие урожаи

За это время цены на продукты питания – одну из крупнейших статей расходов домохозяйств, на долю которых приходятся почти 10% всех расходов) – взлетели на 7%, а особенно на мясо (+4,2%), сыр (+9,2%), фрукты и овощи (+3,5%), сахар (+23,5%) и кофе (+9%).

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Арендная плата, на которую приходится почти пятая часть расходов швейцарских домохозяйств, также выросла (+4,6%). Подорожали, кроме того, одежда (+11,5%), электричество (+47,9%), природный газ (+26%), топливо (+4,4%) и пакетные туры (+28,1%). Единственным приятным сюрпризом стало падение цен на лекарства (-5,5%).

Но если удорожание некоторых видов продуктов питания, особенно сахара и кофе, можно объяснить неурожаями, то по другим товарным группам ситуация иная. После резкого увеличения тарифов на фоне начала российского вторжения в Украин цены на энергоносители на оптовых рынках с тех пор понизились. «Однако пересмотр тарифов носит периодический, а не непрерывный характер и он пока не достиг потребителей». Таково мнение Артура Джуруса (Arthur Jurus), главного финстратега частного банка Oddo BHF Switzerland. «Потребительские цены реагируют на рост цен на финансовых рынках быстрее и интенсивнее, а вот на снижение цен они откликаются гораздо медленней».

По словам этого эксперта, «с января 2022 года мы видим два отличия от тенденций последних 20 лет. Во-первых, дефляционный тренд цен на продовольствие, наблюдавшийся на протяжении двух десятилетий до российско-украинского кризиса, остался позади. Во-вторых, арендная плата находится в процессе наверстывания упущеннного за последние 20 лет и, потому, дальнейшего ускорения».

Есть достаточно причин и для резкого роста стоимости пакетных турпоездок. Андреа Беффа (Andrea Beffa), директор Швейцарской Федерации предприятий сферы туризма (Schweizer Reise-Verband SRV) , объясняет это ростом стоимости топлива, особенно менее загрязняющего окружающую среду, и удорожанием труда персонала. По ее словам, недостаточная пропускная способность авиамаршрутов и трудности с запчастями для самолетов создают дефицит предложений, что и повышает стоимость отпусков у моря.

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«Пик (цен) должен быть достигнут в 2024 году», ¬– говорит Андреа Беффа, добавляя, правда, цены на авиабилеты должны будут стабилизироваться на уровне прошлого 2023 года.

Пониженная ставка НДС

В свою очередь, в Ассоциации защиты интересов потребителей франкоязычной Швейцарии (Fédération romande des consommateurs, FRC) заявили, что они «обеспокоены тем, каким образом увеличение цен влияет на потребителей, особенно на менее обеспеченные домохозяйства».

«Без полной прозрачности структуры производственных затрат и порядка формирования нормы прибыли (маржи) очень трудно (…) судить о том, оправдан ли такой рост цен», — указал Жан Буше (Jean Busché), глава отдела экономики и новых технологий FRC. «При этом рост цен часто просто перекладывается непосредственно на потребителей, с тем чтобы компании могли поддерживать своб высокую маржу. А это особенно тревожно, когда речь идет о товарах первой необходимости, таких как продукты питания».

Эта структура призывает к «большей прозрачности в области ценообразования и структуры расходов сферы розничной торговли», считая «необходимым принятие мер, направленных на сдерживание расходов в сфере критически важных статей бюджетов домохозяйств, с тем чтобы снизить стоимость жизни прежде всего для наименее обеспеченных лиц». На парламентском уровне FRC поддерживает снижение ставки НДС на электроэнергию, выступая за введение моратория на повышение страховых взносов в сфере ОМС и за резкое снижение тарифов на проезд в общественном транспорте.

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