Inflação cai na Suíça, mas preços continuam subindo

KEYSTONE

O índice da inflação na Suíça caiu de forma constante nos últimos meses, mas a batalha contra o alto custo dos produtos de uso diário parece estar longe de ser vencida. Os preços da carne, do queijo e do café, bem como da eletricidade e das viagens, continuam pesando no bolso dos consumidores.

Associated World Press Outra língua: 1 English en Inflation slowing in Switzerland, but prices continue to soar original ler mais Inflation slowing in Switzerland, but prices continue to soar

Em meados de março, o Banco Central Suíço (SNB) tomou medidas para manter os preços ao consumidor sob controle, fazendo um corte surpresa em sua taxa básica de juros. Essa decisão levou em conta “a redução da pressão inflacionária e a valorização do franco suíço”. O banco central suíço considerou que “a luta contra a inflação nos últimos cinco semestres foi eficaz”.

De fato, a inflação anual diminuiu para 1,0% em março, depois de ter aumentado 1,2% em fevereiro, 1,3% em janeiro e 1,7% em dezembro. No entanto, em uma base de cálculo diferente – em comparação com janeiro de 2022, antes da eclosão da guerra na Ucrânia, que fez os preços dispararem – o quadro é diferente.

De acordo com os dados do Departamento Federal de Estatística (FSO) analisados pela AWP, a inflação atingiu 5,3% no período de janeiro de 2022 a março de 2024, representando uma tendência anualizada de 2,4%.

Reajuste de preços

Nesse período, os preços dos alimentos – um dos maiores itens de despesas domésticas, com quase 10% – aumentaram 7%, principalmente os da carne (+4,2%), queijo (+9,2%), frutas e legumes (+3,5%), açúcar (+23,5%) e café (+9%).

Representando quase um quinto dos gastos das famílias, os aluguéis (+4,6%) também aumentaram, assim como roupas (+11,5%), eletricidade (+47,9%), gás natural (+26%), combustível (+4,4%) e pacotes de férias (+28,1%). A única surpresa foi a queda no preço dos medicamentos (-5,5%).

Embora o aumento no custo de certos produtos agrícolas possa ser explicado pelas colheitas ruins, especialmente no caso do açúcar e do café, a situação é diferente em outros grupos de produtos.

No caso dos preços de energia, que recuaram nos mercados atacadistas depois de terem disparado após o início da invasão russa na Ucrânia, “as revisões de tarifas são periódicas e não contínuas” e “não foram repassadas aos consumidores”, apontou Arthur Jurus, estrategista-chefe do banco privado Oddo BHF Suíça. “Os preços ao consumidor reagem mais rápida e fortemente aos aumentos de preços nos mercados financeiros, mas muito menos às reduções de preços”, afirmou ele.

+ Varejistas suíços são acusados de lucrar com a inflação

De acordo com o especialista, “desde janeiro de 2022, observamos duas rupturas com as tendências dos últimos 20 anos: a tendência deflacionária nos preços dos alimentos, observada por 20 anos até a crise ucraniana, ficou para trás”. Quanto aos aluguéis, eles estão “em processo de recuperação de sua tendência histórica de duas décadas e acelerando ainda mais”, explicou Jurus.

Há muitos motivos para o aumento dos preços dos pacotes de férias. Andrea Beffa, diretor da Federação Suíça de Viagens (FSV), atribui o fato ao aumento do custo do combustível, especialmente do combustível de aviação menos poluente, e do pessoal. A falta de capacidade nas rotas aéreas e as dificuldades na entrega de peças de reposição para aeronaves estão criando uma escassez no lado da oferta e também elevando os preços para os viajantes, disse ela.

“O pico (nos preços) deve ser atingido em 2024”, estimou Beffa, acrescentando que as tarifas aéreas devem se estabilizar no nível do ano passado.

IVA reduzido

Por sua vez, a associação de consumidores da Suíça para a parte francófona (FRC) disse que estava “preocupada com o impacto desses aumentos de preços sobre os consumidores, especialmente sobre as famílias menos abastadas”.

“É difícil (…) julgar se esses aumentos de preços são justificados sem a total transparência dos custos de produção e das margens da empresa”, disse Jean Busché, diretor de economia e novas tecnologias da FRC. No entanto, “os aumentos de preços geralmente são repassados diretamente aos consumidores para manter as margens altas, o que é particularmente preocupante quando se trata de bens essenciais, como alimentos”, acrescentou.

A organização está pedindo “maior transparência nos preços e nas margens dos distribuidores” e considera “essencial adotar medidas direcionadas com foco em itens de despesas não discricionárias para reduzir o custo de vida das famílias menos favorecidas”. Em nível parlamentar, o FRC está apoiando a aplicação da taxa reduzida de IVA sobre a eletricidade, uma moratória sobre o aumento dos prêmios de saúde e uma redução drástica nas tarifas de transporte público.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

