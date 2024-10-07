События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Немецкий студент о своем опыте жизни в России в последние два года: «И многие будут продолжать ездить утром на работу, возвращаясь вечером в свои блочные многоэтажки и стоически игнорируя тех, кто там наверху, даже если Путин начнет бомбардировать их собственный город». © Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 30 сентября по 6 октября 2024 года.

Сегодня в выпуске:

«Украинская демократия прошла испытание огнём, но теперь настает усталость»

«Когда Путин вторгся в Украину, мои сокурсники с Запада сбежали. А я остался»

«На виллу жены беглого молдавского олигарха в Женеве наложен секвестр»

Украинская демократия прошла испытание огнём, но теперь настает усталость»

«Война — это испытание для каждой демократии. Вероятность того, что демократия останется демократией даже во время войны, возрастает, если ее поддерживают другие демократии». На эту тему в газете NZZ размышляет Герфрид Мюнклер (Herfried Münkler), профессор политической теории Берлинского университета имени Гумбольдта.

«Мнения о связи между демократией и войной и о пригодности демократий для войны расходятся: некоторые считают, что демократия — это общественное устройство мирного времени, потому что она основана на политических механизмах, крайне хрупких и уязвимых. Демократии-де не выдерживают вызовов войны. Поэтому практика демократии должна быть приостановлена, по крайней мере на время войны, а во главе государства должен быть поставлен «сильный мужчина» (которым может быть и женщина) с авторитарными полномочиями.

Когда на рубеже 1991-1992 годов появилась независимая Украина, она представляла собой режим постсоветского типа с почти никак не ограниченным конституцией авторитарным президентом, опиравшимся на группу олигархов. Но через некоторое время Украина пошла по другому пути. Два восстания на Майдане заставили действующих президентов осознать пределы своей власти и пределы влияния силовых структур. Это понимание стало предпосылкой для оттеснения от рычагов управления олигархов и для запуска процесса настоящей борьбы с коррупцией, которая, по общему признанию, продвигается в Украине очень медленно, коррупция до сих пор там не отклонение от нормы, но сама норма.

Противостояние с Россией стало дополнительным стимулом выбрать путь к демократическому конституционному государству по образцу Запада, в то время как Россия перешла от стратегии внешнеполитической мягкой силы к прямому использованию военной силы. Украина не была оккупирована и захвачена русскими в феврале-марте 2022 года, военные и население оказали ожесточенное сопротивление агрессору, что стало тем самым «моментом Французской революции», о котором говорил Клаузевиц: готовность народа идти на жертвы в борьбе против завоевателей, нанятых за деньги. Украинская демократия прошла испытание огнем. Но хватит ли у нее сил и дальше идти по выбранному пути и придерживаться выбранной цели?

Демонстранты в Одессе с национальными флагами и плакатами с лозунгами No Putin, No Cry в воскресенье 20 февраля 2022 года отмечают годовщину гибели более 100 человек восемь лет назад во время революции в Киеве на Майдане. Демонстранты заявили, что вышли на улицу протестовать против возможного российского вторжения и что в случае необходимости они готовы защищать свой город. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved

Признаки усталости и истощения становятся все более яркими, и нельзя исключать возможность перехода к своего рода «бонапартизму», хотя для этого нужно было бы, чтобы Украина под руководством Зеленского сумела разбить войска российского агрессора, победить Россию и подчинить ее себе. Но об этом не может быть и речи. Харизма, которую Зеленский приобрел, оставшись в Киеве в феврале-марте 2022 года, сейчас постепенно тает. Однако перенос президентских выборов вовсе не связан с желанием президента Украины сохранить власть.

Это связано скорее с тем фактом, что около 20 процентов украинской территории оккупировано российскими военными или аннексировано Россией в нарушение международного права, а это значит, что выборы там проводить нельзя. А если не учитывать эти территории, то проведение выборов было бы равносильно признанию факта российской аннексии украинских территорий. Кроме того, несколько миллионов украинских граждан покинули страну и живут сейчас в Европе. Они ведь должны были бы тоже иметь возможность принять участие в выборах, но как это организовать на практике?

Какова будет политическая судьба Зеленского после выборов, состоявшихся по окончанию войны? Закаленная войной демократия наверняка проголосовала бы за его уход, так же как это сделали британцы с Уинстоном Черчиллем в конце Второй мировой войны. Демократии могут погибнуть на войне и от войны. Но они также могут выйти из нее окрепшими. Вероятность того, что демократия останется демократией даже в условиях войны, возрастает в той степени, в какой ее поддерживают другие демократии, но не больше. Ведь в итоге всякая демократия означает, что народ сам решает свою судьбу».

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«Когда Путин вторгся в Украину, мои сокурсники с Запада сбежали. А я остался»

«Наш автор Юлиус Фицке поехал учиться в Екатеринбург и поселился в комнате 1425 в общежитии № 8. А потом началась война». Газета «Тагес-Анцайгер» помещает в своем иллюстрированном приложении большой очерк немецкого студента, который излагает свои впечатления о жизни в России — до начала агрессии против Украины, и после. Вот только несколько фрагментов.

«Мой почтовый адрес: Комсомольская улица, 70, комната 1425. Название улицы восходит к советским временам, будучи связанным с комсомолом, молодежной организацией Коммунистической партии. По всей России улицы называются одинаково, их имена пестрят засушенным советским пафосом: в каждом городе есть проспект Ленина, бульвар Строителей или улица Красной Армии. Снег здесь лежит по пять-шесть месяцев в году, холод покрывает инеем брови и бороды. Из носа неудержимо текут сопли, губы трескаются и кровят. Зима парализует людей, хоронит их, они становятся ленивыми и грустными, они толстеют, лица становятся одутловатыми от переизбытка алкоголя.

Я свободно говорю по-русски, но читать Булгакова в подлиннике — это вам не фунт изюма. Мой шерстяной джемпер лежит в шкафу, в общажной комнате я хожу в футболке, потому что отопление тут всегда жарит по полной: бескрайние российские недра таят в себе такое изобилие ископаемого топлива, что холода бояться тут никому не стоит. Сейчас конец января 2023 года, Россия уже почти год ведет агрессивную войну против Украины. Войну, которая ввергла Россию в санкции, сделав объектом остракизма со стороны Запада. Железный занавес снова закрылся.

Когда я переехал в Россию в 2020 году, то понял, что за пределами Москвы или Санкт-Петербурга людей с Запада практически нет. Даже до войны я был едва ли не единственным студентом с немецким паспортом во всем Екатеринбурге. Сейчас же в городе вообще осталась лишь горстка европейцев, большинство из них в панике покинуло город после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала наступление на Украину. Но я решил подождать и посмотреть, что будет. И продолжил учебу.

Почему Россия?

Меня часто спрашивают, почему я учился именно в России, причем спрашивают как немцы, так и русские. Все началось с путешествия в Восточную Европу: в Украину и Республику Молдова. Я начал изучать славистику, потом поехал в Кемерово на год по обмену — мне понравились суровые зимы, медвежьего склада люди и захватывающая дух природа. Я решил получить магистерскую степень в России в области туристического менеджмента, с тем чтобы организовывать для западноевропейцев поездки в Сибирь. Но потом все изменилось. Я живу в России вот уже больше двух лет. Два года творят чудеса с языковыми навыками и социальной интеграцией. Новые и незнакомые вещи стали уже частью моей повседневной жизни, и иногда мысль о том, чтобы однажды вернуться в Западную Европу, вызывает у меня отторжение, настолько я привык к жизни на Урале.

За два года знакомые превратились в друзей, чужая страна — в дом родной. Я люблю замерзшие городские пруды, белые ночи летом, прогулки по городу с друзьями. Учеба проходит спокойно. Иногда мы ездим на машине на реку Урал, покупаем на обочине пельмени, это такая русская разновидность равиоли, проводим веселые вечеринки, ходим по грибы в березовые леса, которые здесь кажутся бесконечными. Что касается соотношение цены и качества обучения, то оно в России просто прекрасное. Жизнь дешева, общежития субсидируются, моя арендная плата эквивалентна 11 франкам в месяц. Плата за обучение невелика, шансы получить стипендию высоки. Министерство образования щедро раздаёт стипендии, с тем чтобы привлечь в российские университеты как можно больше людей со всего мира.

26 мая 2015 года в Екатеринбурге на проспекте Ленина был торжественно открыт новый памятник — так спустя многие годы город отблагодарил швейцарского уроженца Онисима Клера за его вклад в развитие уральской науки. Анна Матвеева

Для большинства иностранных студентов война в Украине не имеет никакого значения. Я сам был ошеломлен агрессией Путина и страданиями, вызванными войной. Поначалу, конечно, я тоже, как и большинство других европейцев, подумывал о том, чтобы уехать домой. Но поскольку мне нравилась жизнь в России, а в Германии у меня не было альтернативных планов, то я позволил себе вынести политику за скобки. И остался, хотя мне тоже было страшно.

После начала войны многие западные компании демонстративно отказались от бизнеса в России, так как они не хотели поддерживать агрессивную войну Путина своими налогами. СМИ на Западе внимательно следили за этим процессом, ставя компании, которые не присоединились к этому исходу, к позорному столбу. Но бизнес есть бизнес. И многие компании в конце концов не так уж серьезно относятся к бойкоту России. Концерн Coca-Cola создал сеть субподрядчиков, с тем чтобы разливать старый напиток под новым названием. Торговые бренды одежды сменили свои названия и продают под ними те же товары. Деньги на российском рынке делаются ими как обычно, только теперь это происходит тайно и окольными путями. С тех пор как санкции вступили в силу, товары, имитирующие западные бренды, можно найти в каждом супермаркете.

Почему так много людей поддерживают войну?

Отчасти ответ кроется в конформизме, который является социальной нормой в России. Те, кто плывет по течению, идут по пути наименьшего сопротивления, а те, кто мыслит инако, создают себе только проблемы. Кроме того, санкции, введенные Западом, похоже, вызывают здесь своего рода упрямую патриотическую реакцию в духе «вам нас не сломить». Молодые люди особенно разочарованы тем, что Запад повернулся к ним спиной и закрыл перед ними свои двери. Многие просто являются националистами. Они говорят, что Россия — для русских, а восточная Украина — это русская земля.

Другие признают, что начинать войну было серьезной ошибкой, но уже ничего не исправить и теперь ее нужно выиграть, потому что проигранная война — это еще хуже, чем война, неправильно начатая. Но самые широкие слои населения — по крайней мере, таково мое впечатление — вялы и аполитичны. Для них «военная спецоперация» — это дело тех, кто там, наверху. Это то, что их никак не касается. Путин мог бы внезапно начать бомбить российские города. Просто потому, что там «живут нацисты». Или потому, что американцы «держат там лаборатории по производству биологического оружия». Или потому, что там «высадились шестиглазые инопланетяне».

И многие продолжали бы, как всегда, ездить утром на работу, возвращаясь вечером в свои блочные многоэтажки и стоически игнорируя тех, кто там наверху. Коллективный инфантильный отказ брать на себя ответственность и задаваться вопросом о том, почему ситуация сложилась именно так, а не иначе, — это прямое наследие советских времен, оно лелеялось и взращивалось все последние более чем двадцать лет путинского правления. Эти люди просыпаются утром, смотрят в своё окно на серый снег и на осыпающийся бетон и думают, что Путин — вполне хороший человек, потому что всё могло быть гораздо хуже».

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«На виллу жены беглого молдавского олигарха в Женеве наложен секвестр»

«Швейцария оказывает юридическую помощь Молдове, документы показывают, как цюрихская компания по управлению активами оценивала риск, который представляла собой жена молдавского олигарха». Об этом информирует швейцарская газета «Ле Тан».

«Госпожа К. живет в прекрасной вилле на окраине Женевы, приобретенной в конце 2012 года за 31,5 млн франков через компанию Mareches SA. Особняк Le Léman площадью 449 квадратных метра занимает участок площадью более 5000 кв. метров. Но сейчас этот объект заморожен, молдавские власти подозревают, что он был куплен на средства сомнительного происхождения, в частности за счет денег олигарха Владимира Плахотнюка, который является фигурантом уголовного дела об отмывании денег в Молдове, будучи при этом под санкциями в США и Швейцарии.

Владимир Плахотнюк, имеющий молдавское, румынское и российское гражданства, вовлечен в Молдове в «многочисленные уголовные процессы», связанные с растратой государственных средств и с их выводом за пределы страны. Таковы были для SECO (автономное подразделение Минэкономики Швейцарии. — Прим. ред. рус.) основания для включения этого человека в санкционный список Швейцарии. Как сообщал ещё в прошлом 2023 году швейцарский портал расследовательской журналистики Gotham City, специализирующийся на экономических преступлениях, впервые этот олигарх был осужден в 2022 году за хищение 60 миллионов долларов из государственной компании по торговле металлами.

Согласно постановлению, вынесенному Федеральным уголовным судом 26 августа 2024 года и обнародованному в понедельник 30 сентября, Швейцарская Конфедерация уже начала оказывать Молдове правовую помощь в рамках этого сюжета. Возражения адвокатов компании Mareches SA были судом отклонены. Никаких комментариев прессе ни эти адвокаты, ни Федеральная прокуратура Швейцарии не дают. Владимир Плахотнюк вполне может быть и невиновен, но его подозревают в том, что обогатился он, идя по классическому пути постсоветского олигарха.

В начале 2000-х годов он управлял государственной нефтяной компанией и заработал свои первые миллионы на процессе её приватизации, затем он начал управлять банками и инвестировать в недвижимость. Свой капитал в 125 млн евро он разбросал по компаниям на Кипре и Нидерландах. В 2010 году Владимир Плахотнюк стал депутатом парламента Молдовы, тогда же он создал при помощи женевского адвоката семейный траст в пользу своих детей и госпожи К., бывшей жены, с которой он дважды вступал в повторный брак. Именно через этот траст и была куплена упомянутая вилла».

В Республике Молдова 20 октября 2024 года прошло голосование на референдуме по вопросу о том, следует ли закрепить в Конституции страны цель вступления в Европейский союз. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Газета «Ле Тан» смогла ознакомиться с дополнительной информацией, которая «утекла» из цюрихской компании Boreal Capital Management, многопрофильной фирмы по доверительному управлению активами. Из этих документов следует, что госпожа К. входила в число клиентов этой фирмы и была отмечена как клиент «с повышенным репутационным риском» именно из-за ее связей с Владимиром Плахотнюком. Согласно внутреннему отчету этой фирмы, у госпожи К. и ее детей было несколько счетов в Швейцарии, в том числе в банке Union Bancaire Privée (UBP). Во время открытия этих счетов в Швейцарии госпожа К. подверглась «тщательной проверке» специалистом по соблюдению нормативных требований на предмет источника происхождения средств.

По всей видимости, итоги этой проверки успокоили сотрудников Boreal, о чем говорится в отчете от 2017 года, составленном фирмой после разоблачений в молдавской прессе о действиях Владимира Плахотнюка. На тот момент власти Молдовы уже начали расследование по поводу его причастности к организованной преступности, шантажу, мошенничеству и отмыванию денег. Утверждалось, что он создал организованное преступное сообщество с целью кражи акций банков, страховых компаний и других крупных фирм. Используя подставных лиц, он мог действовать в обход Центрального банка Молдовы. В 2016 году швейцарский ныне уже не выходящий журнал L’Hebdo сообщал, что Владимир Плахотнюк был специалистом по «тонкому постсоветскому искусству политического и финансового шантажа, основанного на сексуальных услугах, заснятых на камеры, установленные в гостиничных номерах или прямо в квартирах жертв».

Тем не менее фирма Boreal Capital Management посчитала возможным продолжать отношения с госпожой К., в портфолио которой входят семь компаний. В конце 2019 года компания Boreal решила все-таки сообщить об этом случае в федеральное Швейцарское мониторинговое ведомство по противодействию отмыванию денег (MROS). Это произошло через три месяца после самого первого запроса от молдавских властей об оказании им в Швейцарии правовой помощи. Сама компания Boreal Capital Management говорит, что связана профессиональной тайной и не может ответить на наши вопросы. Ее директор предупреждает, что не стоит полагаться на информацию, опубликованную в даркнете.

В остальном же фирма Boreal работает-де в соответствии со всеми нормами и правилами, действующими в Швейцарии, а также в соответствии с передовой практикой, всегда придерживаясь консервативного подхода к оценке рисков. Банк UBP, со своей стороны, заявил, что тоже связан банковской тайной и не может опровергнуть или подтвердить всю эту информацию, при этом он указал, что скрупулезно и во всех случаях соблюдает свои обязательства по «должной осмотрительности» (due diligence) и действует строго в соответствии с действующими нормативными актами».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 14 октября 2024 года. А пока удачной новой недели и приятного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.