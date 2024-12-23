События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Корреспондент SRF Давид Науэр: «Камеры на беспилотниках настолько совершенны, что можно буквально смотреть умирающим солдатам в лицо. В результате создается ощущение, что вы наблюдаете за войной в прямом эфире. Ошеломляет и сам нескончаемый поток таких фотографий и видео. Это как пазл, мы должны сами собирать свою собственную картину войны». x.com/davidnauer

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

14 минут

Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

Сегодня в выпуске:

Какую роль играет военная визуальная пропаганда?

Убийство генерала в Москве: позор спецслужб Российской Федерации

Какой вопрос вызвал у Путина приступ кашля?

Выберется ли российская экономика из порочного круга?

Какую роль играет военная визуальная пропаганда?

Этому вопросу швейцарский телеканал SRF посвящает большой материал, отмечая, что «сегодня любой человек, имеющий мобильный телефон, может загружать в сеть фотографии в режиме реального времени. Таким образом, война в Украине стала первой войной, идущей live в социальных сетях. Интернет переполнен кадрами с изображением военных действий. Журналист телеканала SRF Давид Науэр использует в качестве первичного источника информации Telegram. Там можно найти многочисленные видео с фронта, аналитические материалы, свежие новости и мнения.

Однако многие сообщения, публикуемые на этой платформе, носят весьма сомнительный характер, а потому он советует критически относиться к полученной таким образом информации: „Я всегда проверяю факты, когда я вижу что-то в Telegram. Сначала я смотрю, насколько правдоподобно данное сообщение, а затем ищу другие источники, которые могут подтвердить эту информацию. Сеть Telegram может быть очень ценным источником информации, но с ним нужно быть очень осторожным“. Швейцарский историк фотографии Антон Хольцер написал уже несколько книг по истории военной фотографии и фотожурналистики.

«Сегодня важно не только смотреть, но и видеть». SRF SWI

Он предупреждает, что лишь очень небольшая часть доступных нам фотографий с войны была сделана официально аккредитованными фотографами, но очень часто это фото и видео, сделанные самими солдатами или просто гражданскими лицами. Поэтому важно точно знать обстоятельства появления этих видео- и фотоматериалов. Например, время и место съемки. Многие фотографии вырваны из контекста, и это один из способов, с помощью которого воюющие стороны пытаются повлиять на общественное мнение в свою пользу».

Корреспондент SRF Давид Науэр говорит далее, что в социальных сетях война показана в совершенно нефильтрованной форме: «Камеры на современных беспилотниках сейчас настолько совершенны, что иногда можно буквально смотреть умирающим солдатам прямо в лицо. В результате создается ощущение, что вы наблюдаете за войной в прямом эфире. На некоторых это может произвести шокирующее впечатление. Ошеломляет и сам нескончаемый поток таких фотографий и видео. Это как пазл, мы должны сами собирать свою собственную картину войны. И именно поэтому кажется, что сегодня составить адекватное представление о войне становится все сложнее. Добавим и пропагандистские интересы воюющих сторон. Именно поэтому так важно сегодня не только смотреть, но и видеть».

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Убийство генерала в Москве: позор спецслужб Российской Федерации

Пресса Швейцарии сообщает о том, как на прошлой неделе рано утром посреди жилого квартала в Москве был убит высокопоставленный российский генерал Игорь Кириллов. Предположительно, за этой акцией нападением стоят украинские спецслужбы. Как такое вообще стало возможно?

Этот вопрос швейцарское национальное телевидение SRF задало германскому эксперту, специализирующемуся на разведслужбах, Эриху Шмидт-Эенбуму (Erich Schmidt-Eenboom). Он уже опубликовал несколько книг на эту тему, в том числе одну о Федеральной разведывательной службе Германии (BND).

По его словам, очевидно, что «основная ответственность лежит на украинской СБУ. Российским властям удалось арестовать какого-то гражданина Узбекистана, который, вероятно, уже частично признал свою вину. Но, учитывая обстоятельства этого нападения, я предполагаю, что он работал не в одиночку. Этой акции наверняка предшествовала разведывательная операция в Москве. Были изучены привычки генерала, определено его место жительства и установлено, что он действительно выходит из дома каждое утро ровно в 6 часов.

«У Путина есть хорошо развитая служба личной безопасности. И теперь ясно, что она находится в состоянии долговременного системного провала». SWI SRF

Естественно, российские спецслужбы сейчас очень обеспокоены тем, что украинским спецслужбам удается проводить подобные шпионские операции в Москве. Очевидно, что захваченный киллер был завербован не в Российской Федерации, а в самом Узбекистане, стране, которая считается близким союзником Российской Федерации. Режим в Ташкенте — очень репрессивный, действующий совместно с российскими спецслужбами. Поэтому в Узбекистане можно легко найти среди диссидентов тех, кто готов совершить такую акцию за большое вознаграждение.

По данным украинских спецслужб, у них есть большое количество источников в Российской Федерации. Если посмотреть на ход сражений на фронте, я думаю, что это вполне правдоподобно. Надо полагать, что украинская разведка — одна из самых профессиональных спецслужб в Европе. Она была закалена в боях со времен гражданской войны на Донбассе. С 2014 года степень ее профессионализма постоянно растет, и связано это с тем, что за подготовку украинских спецподразделений взялась лучшая в мире спецслужба, британская SAS, у которой есть в глубине России, вплоть до Чечни, большое количество разведывательных позиций.

Какое послание тем самым передает украинская секретная служба Москве? Прежде всего, это сигнал, что военные преступления не должны оставаться безнаказанными. Но, конечно, это убийство также дает русским понять, что они уязвимы даже в своей собственной столице. И это абсолютный позор спецслужб Российской Федерации. В конце концов, у Путина есть хорошо развитая служба личной безопасности, которая отвечает не только за его личную безопасность, но и за безопасность всей руководящей команды из военных и спецслужб. И теперь ясно, что она находится в состоянии долговременного системного провала».

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Какой вопрос вызвал у Путина приступ кашля?

СМИ Швейцарии активно комментировали пресс-конференцию и «прямую линию» Владимира Путина, обращая внимания на разные аспекты. Одни подчеркивали, что президент России считает свою страну экономически стабильной, другие обращали его слова на «готовность к компромиссам» по Украине, третьи сделали акцент на предложение Путина Западу устроить «технологическую дуэль» на территории Киева между ракетным комплексом «Орешник» и западными средствами ПВО.

Популярный портал НАУ обратил внимание на то, что «Владимир Путин устроил пропагандистский марафон высочайшего уровня. Путин всегда использует этот формат, чтобы представить себя в роли политика, заботящегося о народе и решающего проблемы простого человека. Неудивительно, что вопросы российских „журналистов“ не содержали никакой реальной критики, эти вопросы скорее можно отнести к категории „искусственного подхалимства и неистового восхищения“.

Кейр Симмонс смешался с журналистами-пропагандистами и жестко шокировал своим вопросом не только самого кремлевского босса, но и всю страну, слушавшую президента в прямом эфире. SWI Nau.ch

Однако британский журналист американской телекомпании NBC News Кейр Симмонс смешался с журналистами-пропагандистами и жестко шокировал своим вопросом не только самого кремлевского босса, но и всю страну, слушавшую президента в прямом эфире. Вступление к вопросу было следующим: „Господин президент, вы провалили цели вашей специальной военной операции, уже погибло большое количество россиян, включая генерала, который только что был убит здесь, в Москве, на этой неделе, а лидер Сирии, которого вы поддерживали, был свергнут“.

Настроение в зале, казалось, сразу же изменилось, а Кейр Симмонс продолжил: „Господин президент, когда вы встретитесь с избранным президентом Трампом, вы будете более слабым лидером. Какие компромиссы вы готовите, что вы сможете предложить?“ После этого у Путина начался приступ кашля, отправившись от которого, президент объяснил, что, по его мнению, за последние три года Россия стала „намного сильнее“. „Мы — суверенная страна, которая в значительной степени независима от других стран. Это касается и российских систем вооружений, и готовности к войне“. Но, очевидно, глава Кремля забыл, что российские оборонные технологии в значительной степени зависят от западных и китайских компонентов».

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Выберется ли российская экономика из порочного круга?

«Российская экономика находится в напряжении, рубль ослаб, инфляция на рекордно высоком уровне. И люди в стране постепенно ощущают ее последствия». Об этом в своем аналитическом материале рассказывает швейцарский общественный телеканал SRF. «Накануне главного праздника года, Нового года, некоторые основные продукты питания стоят уже головокружительно дорого. Причиной проблем являются оборонная промышленность и военная экономика Кремля. Российское государство направляет около 40 процентов своего бюджета в военный сектор. Денег в обращении много, люди тратят больше, что и приводит к высокой инфляции.

«В то же время экономика зашла в тупик. Возможностей наращивания производства нет, стране не хватает около пяти миллионов рабочих, международные санкции ограничивают деятельность компаний и удорожают импорт. Экономика находится в стагнации, с которой обычно борются путем снижения базовой ставки рефинансирования ЦБ. Но масштабной инфляции обычно противодействуют путем повышения базовой ставки. Таким образом, российская экономика находится во вдвойне сложной ситуации, из которой нет простого выхода. В стадии стагнации или сжатия находятся, за исключением оборонной промышленности, почти все сферы частного сектора экономики.

Предприниматели жалуются, что больше не могут брать кредиты из-за слишком высокой стоимости денег. При этом очень многие компании напрямую зависят от кредитов, например, в строительной отрасли. По слухам, одна очень крупная российская строительная компания даже находится на грани банкротства. Под угрозой банкротства могут находиться около двух сотен торговых центров. Инфляция в настоящее время составляет 9,5 процента. Цена на сливочное масло удвоилась. Цена на яйца выросла более чем в два раза. Картофель стоит на 65 процентов дороже, чем год назад.

«Накануне главного праздника года, Нового года, некоторые основные продукты питания стоят уже головокружительно дорого». SRF SWI

Типичный праздничный ужин в канун Нового года в этом году будет дороже более чем на 10 процентов. Рождественские елки также будут стоить значительно дороже. Некоторое время рост зарплат несколько сглаживал инфляцию, но, похоже, этот метод уже не работает. Выберется ли российская экономика из порочного круга? Трудно сказать. Невозможно усмирить инфляцию, пока государство вкладывает столько денег в военную промышленность. А Кремль не намерен останавливаться.

Долгое время российская экономика выглядела вполне неплохо, но эксперты всегда говорили, что экономическая политика, ориентированная на войну, недолговечна. Крах экономики, возможно, и не является таким уж и неизбежным исходом, особенно пока у государства есть резервы. Но в краткосрочной и среднесрочной перспективах ситуация будет характеризоваться высокой инфляцией и волной банкротств. Качество жизни простых россиян будет снижаться. Но Кремль с радостью готов пойти и на это, лишь бы только была война».

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О чем еще пишет пресса?

Россия перебазируется из Сирии в Ливию

В течение многих лет Россия оказывала военную поддержку сирийскому правителю Башару Асаду, имея в Сирии две военные базы. С падением режима Асада военное присутствие России в Сирии теперь находится под вопросом, поэтому Москва перебрасывает свои системы ПВО в охваченную гражданской войной Ливию. Почему именно в Ливию? Об этом рассуждает телеканал SRF. «Это связано с логистикой, ресурсами и геостратегией. Ливия дает России очень хороший доступ к различным сферам влияния в Северной Африке и регионе Сахеля, например, в Судане, где Россия снабжает и поддерживает обе воюющие стороны, а также активно участвует в контрабанде золота.

С падением режима Асада военное присутствие России в Сирии теперь находится под вопросом, поэтому Москва перебрасывает свои системы ПВО в охваченную гражданской войной Ливию. SRF SWI

В Западной Африке, в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, в настоящее время происходит множество политических событий, в которых потенциально может быть замешана Россия. В Мали, например, пришедшему к власти временному президенту Ассими Гоита поддержка России могла бы оказаться очень кстати. В Нигере Германия и США завершили вывод своих войск, и это явное развитие ситуации полностью в пользу России. В Буркина-Фасо премьер-министр был уволен две недели назад, и в правительстве происходят перестановки. Это всё политические „горячие точки“, в которых Россия активно участвует с использованием военных, политических и (дез)информационных инструментов».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 6 января 2024 года. А пока удачной новой недели, хороших Рождественских и Новогодних праздников и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.