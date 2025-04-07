События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?





Украинцы отмечают третью годовщину освобождения Бучи и отдают дань уважения мирным жителям, погибшим во время оккупации, возле мемориала, который был построен здесь на месте братской могилы возле церкви Андрея Первозванного. Keystone

Сегодня в выпуске:

Буча как символ войны: зверства, потрясшие мир

Загадка выборов в Украине: намёки, слухи и заявление Валерия Залужного

Судьба замороженных российских активов: между правом и политикой

«Тайная история войны в Украине» глазами швейцарского аналитика

Буча как символ войны: зверства, потрясшие мир

«Резня в Буче, пригороде украинской столицы, и три года спустя остаётся одной из самых жутких страниц полномасштабной войны России против Украины. Весной 2022 года, всего через два дня после начала вторжения, российская бронетехника подошла к окраинам города. Тогда же, 24 февраля, над Бучей опустилась тень ужаса. В начале марта температура воздуха часто ниже нуля. Город остаётся без воды, электричества и связи. Уже на самых ранних этапах оккупации, по многочисленным свидетельствам, были убиты сотни мирных жителей.

Позже, 8 марта 2022 года, российские войска окончательно заняли Бучу и удерживали её почти месяц. Жители позже рассказывали о целенаправленных убийствах: тела женщин, мужчин и детей лежали на улицах, во дворах, в подвалах — многие со связанными руками и огнестрельными ранениями в голову. Масштабы разрушений и хаоса дополняли картину полного коллапса. Судьба многих пропавших без вести остаётся неизвестной. Затем 1 апреля 2022 года украинская армия освободила Бучу.

Уничтоженная российская бронетехника в городе Буча, к северо-западу от Киева, Украина, 6 апреля 2022 г. Keystone / Roman Pilipey

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил: «Российские преступники должны ответить за всё это». Москва отвергла все обвинения, заявив, что речь идёт о провокации. Однако многочисленные фото- и видеоматериалы, а также свидетельства выживших говорят об обратном. Журналисты со всего мирна сразу же прибыли в освобождённый город. Они подробно документировали увиденное: разрушенные дома, тела убитых мирных жителей, рассказы очевидцев. По оценке швейцарского телеканала SRF, Буча стала символом самой жестокой стороны этой войны — и напоминанием о тягчайших преступлениях, которым ещё предстоит правовая и историческая оценка.

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Загадка выборов в Украине: намёки, слухи и заявление Валерия Залужного

Бывший начальник Генерального штаба Украины Валерий Залужный вновь оказался в центре внимания. По слухам, он намерен баллотироваться в президенты Украины. Об этом пишет региональная швейцарская газета Zofinger Tagblatt. Новый импульс этим ожиданиям придало его недавнее заявление на платформе X. Слова о том, что «голоса с фронта должны звучать в кабинетах, где принимаются решения», многие восприняли как завуалированную заявку на участие в политической гонке.

Всё больше наблюдателей уверены: 51-летний Залужный может бросить вызов Владимиру Зеленскому — и, возможно, раньше, чем предполагалось. В политических кругах Киева обсуждается информация The Economist о том, что действующий президент якобы готовит выборы, которые состоятся вскоре после перемирия с Россией. Владимир Зеленский мог бы воспользоваться резким скачком популярности, вызванным холодным приёмом в Вашингтоне со стороны Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Всё больше наблюдателей уверены: 51-летний Залужный может бросить вызов Владимиру Зеленскому — и, возможно, раньше, чем предполагалось. Ukrainian Presidential Press Office

Газета пишет, что ранее считалось: Валерий Залужный уверенно лидирует. Однако новые опросы, на которые ссылается агентство РБК, показывают: Владимир Зеленский вырывается вперёд. По данным The Economist, возможная дата выборов — июль 2025 года — может застать оппозицию врасплох. Назначение точной даты также могло бы укрепить позиции Владимира Зеленского в отношениях с США: Дональд Трамп уже призывал к их проведению, несмотря на запрет, прописанный в украинской Конституции, проводить выборы во время военного положения.

Формально выборы по-прежнему невозможны. В конце февраля 2025 года Верховная рада приняла резолюцию, исключающую их проведение до окончания войны, и Владимир Зеленский подтвердил это в своей мартовской речи. Советник президента Михаил Подоляк уточнил: даже перемирие не является основанием для выборов. Сам Валерий Залужный сохраняет сдержанность: «Пока идёт война, мы должны думать о спасении страны, а не о выборах».

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Судьба замороженных российских активов: между правом и политикой

Швейцарская газета 24 часа напоминает, что Швейцария заморозила 7,4 миллиарда франков, принадлежащих частным российским лицам, и дополнительно около 7,45 миллиарда — это заблокированные активы Центрального банка России. По данным Государственного секретариата по экономике (SECO, подразделение Минэкономики), только за последние месяцы объём блокированных средств увеличился на 1,6 миллиарда, так как были выявлены дополнительные активы. Теперь всё громче звучат призывы направить эти средства на восстановление Украины.

Однако политического согласия по этому поводу в стране нет. Правые силы, в частности Манфред Бюлер (Швейцарская народная партия / SVP / кантон Берн / BE) и Мауро Поджиа (Движение граждан Женевы / MCG / кантон Женева / GE), подчёркивают отсутствие правовой базы: ни швейцарское, ни международное право не допускают конфискации активов без доказательства незаконности их происхождения. По словам Манфреда Бюлера, конфискация без соблюдения норм права может разрушить доверие к финансовой системе страны и превратить её в «государство-изгой».

Левые политические силы придерживаются противоположной точки зрения. Матильда Кревуазье Крелье (Партия социалистов / SP / кантон Юра / JU) называет возвращение этих активов России «катастрофой». По её словам, Россия ведёт агрессивную войну и обязана участвовать в восстановлении Украины. Аналогичную позицию занимает Фабьен Фиваз (Партия «Зелёные» / Les Verts / кантон Невшатель / NE): «ЕС уже перечисляет Киеву проценты от замороженных активов. Швейцария тоже должна найти юридически приемлемый механизм для этого».

Швейцария заморозила 7,4 миллиарда франков, принадлежащих частным российским лицам, и дополнительно около 7,45 миллиарда — это заблокированные активы Центрального банка России. AFP

На федеральном уровне, напоминает газета, становится всё более заметна политическая воля к конкретным действиям. Парламент уже поддержал серию предложений по созданию международного механизма компенсаций ущерба, нанесённого Россией Украине. Федеральный совет (кабмин) сформировал соответствующий переговорный мандат, Комитет по внешней политике Национального совета (большой палаты парламента) его уже одобрил.

Председатель комитета Лоран Верли (Партия Либералы / FDP.Die Liberalen / кантон Во) подчёркивает, что Швейцария должна быть готова к разным сценариям — от полного возвращения активов до их частичного использования, по согласованию с международными партнёрами, на цели восстановления Украины. Решение, по словам Лорана Верли, будет зависеть от условий мирного соглашения и международной координации соответствующих решений и проектов. В любом случае, по его мнению, должен действовать ключевой принцип — агрессор обязан участвовать в восстановлении разрушенной им страны.

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«Тайная история войны в Украине» глазами швейцарского аналитика

Нашумевший материал газеты New York Times о «тайной истории войны в Украине» раскрывает скрытые аспекты американско-украинского военного партнёрства. В интервью телеканалу SRF Марсель Берни, доцент Швейцарской Военной академии при Высшей технической школе Цюриха (ETHZ), проанализировал это расследование.

По оценкам Марселя Берни, военное сотрудничество между США и Украиной оказалось значительно глубже, чем предполагалось, оно выходило за рамки материальной помощи и охватывало также обмен разведданными, передачу технологий и программных решений в области управления системами вооружений. Как подчёркивает швейцарский аналитик, Украина получала не только технику, но и доступ к информационной инфраструктуре, необходимой для ведения современных войсковых операций.

В статье New York Times общие боевые потери России за три года войны оцениваются в 700 тыс. человек — как погибших, так и раненых. По мнению Марселя Берни, эта цифра иллюстрирует не только масштабы вооруженного конфликта, но и действенность обороны Украины, значительная часть которой обеспечивалась за счёт поддержки со стороны США. Американская помощь включала не только поставки систем вооружений, но и обучение, координацию и алгоритмы применения боевых средств.

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме завершилась дипломатическим скандалом и вызвала бурную международную реакцию. afp_tickers

По словам аналитика, это партнёрство дало Украине заметную стратегическую выгоду. Оно позволило сдержать дальнейшее продвижение агрессора, ускорить адаптацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западным стандартам и обозначить политическое сближение Киева с союзниками. Кроме того, символическая значимость взаимодействия с США укрепила моральную устойчивость украинской стороны.

В ситуации возвращения Дональда Трампа в Белый дом американская помощь Киеву может быть заметно сокращена, но Европа, по оценке Марселя Берни, продолжит поддерживать Украину, хотя она и не сможет в полной мере компенсировать ресурсы США. Важным аспектом этого материала аналитик считает и то, что для самих США эта война стала возможностью проверить собственные вооружения в условиях полномасштабного межгосударственного военного конфликта.

Украинская территория, по сути, стала ареной, на которой США смогли оценить точность и боевую эффективность своих систем. Однако сам факт публикации газетой такого расследования несёт политические риски. По мнению Марселя Берни, собранные данные могут быть использованы как внутри США, так и за их пределами для утверждений, что Вашингтон был слишком глубоко вовлечён в конфликт. В худшем случае возникает образ прокси-войны, где Украина выступает лишь в роли исполнителя, а стратегический контроль остаётся за США.

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СМИ, упомянутые в обзоре Газета 24 heures («24 часа») Франкоязычная ежедневная газета, издающаяся в Лозанне (кантон Во) с 1762 года. Является старейшим непрерывно выходящим изданием Швейцарии и ведущей газетой франкоязычного запада страны. Освещает региональные, национальные и международные события. Издаётся медиагруппой Tamedia, активно сотрудничает с газетой Tribune de Genève. Газета Zofinger Tagblatt Немецкоязычная ежедневная газета, выходящая с 1 февраля 1873 года в городе Цофинген (кантон Аргау). Специализируется на региональных новостях, а также охватывает национальную и международную тематику. По данным на 2024 год, тираж составляет 7610 экземпляров, аудитория — около 27 000 читателей. С 1 мая 2025 года переходит под управление медиакомпании CH Media. ТРК Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Швейцарская общественная телерадиокомпания, охватывающая немецкоязычное пространство страны. Основана 1 января 2011 года в результате объединения телеканала Schweizer Fernsehen (SF) и радиостанции Schweizer Radio DRS (DRS). Входит в структуру SRG SSR — швейцарского общественного медиахолдинга, основанного в 1931 году. Основные студии SRF расположены в Цюрихе, Базеле и Берне. Компания управляет тремя телеканалами (SRF 1, SRF zwei, SRF info) и шестью радиостанциями, а также предлагает мультимедийный контент на собственных онлайн-платформах и каналах в соцсетях. Финансируется преимущественно за счёт медиа-сбора Serafe (около 70%), а также за счёт рекламы и спонсорства.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 14 апреля 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.