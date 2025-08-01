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5-я Швейцария

Почему швейцарцы плохо знают свой гимн?

Он появился благодаря дружбе поэта и композитора, не раз попадал в центр дискуссий о том, а не нужен ли стране уже какой-то другой гимн, и всё же остался в своей прежней форме. Все знают, что он есть, но его почти никто не смог бы спеть наизусть. Это гимн Швейцарии.

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Изабелль Банерманн , Сара Пазино , Camille Kündig
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В зависимости от международного положения в Швейцарии в разные эпохи отдавалось предпочтение той или иной версии.

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Почему «Швейцарский псалом» поют, несмотря ни на что

Этот контент был опубликован на Гимн «Швейцарский псалом» (Schweizerpsalm) продолжает звучать несмотря на всю критику и на то, что он, де, не отвечает больше «духу времени».

Читать далее Почему «Швейцарский псалом» поют, несмотря ни на что
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