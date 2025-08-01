Почему швейцарцы плохо знают свой гимн?

Он появился благодаря дружбе поэта и композитора, не раз попадал в центр дискуссий о том, а не нужен ли стране уже какой-то другой гимн, и всё же остался в своей прежней форме. Все знают, что он есть, но его почти никто не смог бы спеть наизусть. Это гимн Швейцарии.
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