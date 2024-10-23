«5-я Швейцария», или Всё, что нужно знать о швейцарцах за границей

В настоящее время численность «швейцарского мира» — сообщества граждан Швейцарии, живущих на ПМЖ за рубежом — продолжает увеличиваться. Keystone / Urs Flueeler

В настоящее время численность «швейцарского мира» — сообщества граждан Швейцарии, живущих на ПМЖ за рубежом — продолжает медленно, но верно увеличиваться. Многие такие «зарубежные швейцарцы и швейцарки» зачастую имеют двойное гражданство. Какова социальная стратификация швейцарской зарубежной диаспоры? Понять это помогут пять наглядных графиков.

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В настоящее время численность «швейцарского мираВнешняя ссылка» — сообщества граждан Швейцарии, живущих на ПМЖ за рубежом — продолжает медленно, но верно увеличиваться. Многие такие «зарубежные швейцарцы и швейцарки» зачастую имеют двойное гражданство. Какова социальная стратификация швейцарской зарубежной диаспоры? Понять это помогут пять наглядных графиков.

За последнее десятилетие каждый год из Швейцарии в среднем эмигрировало около 30 000 человек, к концу 2023 года за пределами Конфедерации уже проживало более 813 400 швейцарцев и швейцарок по паспорту — почти 11% населения Швейцарии, составляющего уже 9 млн человек. Это на 81 000 человек больше, чем десять лет назад, и на 309 000 больше, чем в 1993 году.

Только в период с 2022 по 2023 год ряды швейцарской зарубежной диаспоры пополнили почти 13 400 человек, её численность увеличивалась почти на всех континентах, кроме Африки, где численность швейцарского сообщества оставалась относительно стабильной. Собственно эмиграция — лишь один источник пополнения «5-й Швейцарии», другими источниками являются рождение швейцарских по паспорту детей за рубежом и получение прав гражданства теми, кто имеет на это право.

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Почти две трети зарубежных швейцарцев живут в Европе

Около 64% всех швейцарских эмигрантов живут в Европе, в основном в сопредельных со Швейцарией странах. Самая большая община — 209 300 человек — проживает во Франции, за ней следуют Германия и Италия. За пределами Европы самая большая община швейцарских эмигрантов находится в США (83 700 человек), а в целом на американских континентах проживает почти четверть всей зарубежной швейцарской диаспоры.

Латиноамериканская страна с наибольшим количеством швейцарских граждан (15 100 человек) — это Аргентина, на втором и третьем местах находятся Бразилия и Чили. В Израиле живут 23 700 швейцарцев. В регионе Океании швейцарское сообщество сосредоточено в основном в Австралии (26 400 человек), а на африканском континенте — в ЮАР (7 700 человек).

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Гендерная стратификация

Эмигрирует из Швейцарии больше женщины, чем мужчины (54% против 46%), это соотношение относится ко всем странам, где проживают значительные по численности сообщества швейцарских граждан. Заметным исключением является Ватикан, где почти все из 137 швейцарских эмигрантов — мужчины.

Впрочем, сама по себе это не совсем диаспора, а Швейцарская гвардия (полное название — лат. Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis — «Пехотная когорта швейцарцев Священной охраны Папы Римского»). Большинство швейцарских эмигрантов (56%) — лица трудоспособного возраста. Примерно каждый пятый эмигрант моложе 18 лет, и почти каждый четвертый — в возрасте 65 лет и старше. В последние годы пожилые люди стали группой, численность которой увеличивалась быстрее всего (+4% в 2022 и 2023 году).

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Возрастная пирамида

Среди всех стран, где проживают крупные швейцарские общины, Таиланд, Португалия, Испания и ЮАР выделяются значительной долей пожилых людей. Если средний возраст всех швейцарцев за границей составляет 43 года, то в Таиланде он равен 55 годам. А вот Израиль, напротив, приютил самую молодую швейцарскую общину эмигрантов: почти половина швейцарцев, живущих в Израиле, — несовершеннолетние, средний возраст диаспоры там составляет 27 лет.

В прошлом году именно в Израиле наблюдалось наибольшее увеличение численности швейцарской зарубежной общины: в период с 2022 по 2023 год этот показатель увеличился там на 833 человека (+3,6%): как объясняет статистика, в основном это связано с рождением детей со швейцарским гражданством.

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Три четверти швейцарцев, проживающих на ПМЖ за границей, имеют несколько гражданств

Три четверти швейцарцев за границей имеют один или несколько других паспортов в дополнение к своему швейцарскому гражданству. Эта доля порой значительно варьируется в зависимости от страны проживания: самая высокая доля швейцарцев, не имеющих другого гражданства, наблюдается в Таиланде, и наоборот: почти вся швейцарская диаспора, проживающая в Аргентине, имеет вторые паспорта.

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