Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 11:00

Площадь Парадеплац в Цюрихе — банковский центр Конфедерации: здесь расположены штаб-квартиры швейцарских банков UBS и Credit Suisse.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцарской банковской тайны, такой, какой мы ее знаем по фильмам (номерные счета, чемоданчики с сомнительным содержимым, «грязные» активы в тени Женевского фонтана) уже не существует. Уводить деньги и прятать их в финансовых институтах Конфедерации стало сложнее, в том числе и из России.

Регуляторы Швейцарии и России готовы сделать новый шаг с точки зрения осложнения жизни таким «бизнесменам» и начать работу над соглашением, которое позволит российской стороне более эффективно выявлять сомнительные операции псевдоэкспортёров и импортёров.

Кроме того, уже в ближайшее время обоим государствам будет проще отслеживать деятельность филиалов «своих» компаний за рубежом. Это следует из информации по итогам очередного раунда российско-швейцарского финансового диалога, которую порталу SWI swissinfo.ch предоставили в пресс-службе российского Минфина.

В ходе очередного раунда этого диалога, состоявшегося в Берне, обсуждались важнейшие темы двустороннего сотрудничества. В этой встрече принимали участие представители финансовых ведомств двух стран, Центробанков, налоговых и таможенных ведомств.

Как отметили в российском Минфине, в этом году финансовый диалог между Россией и Швейцарией, который проводится начиная с 2012 года, вышел на качественно новый уровень. Так, еще до начала пленарного заседания прошли консультации между представителями Банка России и Управления по надзору за операциями финансового рынка Швейцарской Конфедерации (FINMA).

Меморандум о банковском надзоре

Важнейшим итогом переговоров, рассказали в пресс-службе Минфина России, стала готовность Банка России и FINMA заключить меморандум о взаимопонимании в области банковского надзора. Кроме того, стороны договорились начать работу над соглашением по обмену таможенной информацией с целью предупреждения, выявления и пресечения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

Советник международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов пояснил swissinfo.ch, почему достигнутые договоренности важны принципиально. Он напомнил, что Банк России обычно заключает с иностранными центральными банками три вида соглашений: о сотрудничестве и взаимопонимании, о сотрудничестве в области банковского надзора и о сотрудничестве в области финансовых рынков. Причем до настоящего времени между Россией и Швейцарией не подписано ни одного из этих документов.

«В ходе консультаций этой осенью речь шла о соглашении в области банковского надзора. Как правило, в таких документах прописывается регламент обмена информацией между центральными банками, регламентируются особенности надзора за филиалами и представительствами коммерческих банков договаривающихся сторон. Разумеется, подобное соглашение с такой банковской страной, как Швейцария, для российского ЦБ может быть чрезвычайно важно», — считает Дмитрий Константинов.

Видео Россия-Швейцария: куда заведет обмен банковскими данными? Что делать, если банковские данные, присланные вчера из Берна в Москву, сегодня уже свободно продаются на Митинском радиорынке? Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF

Почему? Во-первых, договоренности позволяют Центробанкам быть информированными о регулировании в сфере банковского надзора в других странах, отметил юрист. Это важно для оценки рисков в собственной стране, так как иностранные кредитные на рынке все равно представлены в России, пусть и не напрямую. Например, будучи контрагентами российских коллег.

«Во-вторых, есть глобальные принципы банковского регулирования, например, «Базель», активное внедрение которого происходит сейчас в России. В-третьих, Центробанки хотят отслеживать деятельность филиалов своих кредитных организаций в других странах, и деятельность филиалов иностранных участников в своей стране. Для этого всего такие соглашения (меморандумы) и подписываются», — уточняет Дмитрий Константинов.

Обмен таможенной информацией

Пожалуй, еще большего внимания, чем желание объединить усилия в банковском надзоре, заслуживает сообщение о готовности Банка России и FINMA начать работу над соглашением по обмену таможенной информацией с целью предупреждения и пресечения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

Подобный термин используется ЦБ для обозначения в платежном балансе операций, которые имеют признаки фиктивности и связаны с торговлей товарами, услугами и ценными бумагами, предоставлением кредитов и переводом денежных средств за рубеж с целью трансграничного перемещения.

Реализация соглашения по совместной деятельности в этой области позволит российскому регулятору выйти на принципиально новый уровень по противодействию незаконному выводу средств, учитывая, что Швейцария зачастую служит транзитом для увода денег в офшоры.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский полагает, что за счет информации, полученной из Швейцарии, российский ЦБ может выработать более четкие рекомендации для банков, работающих с внешнеторговыми компаниями. «Это позволит им более эффективно противодействовать отмыванию средств, в том числе по фиктивному экспорту-импорту», — указывает эксперт.

Отток частного капитала

О сомнительных операциях впервые громко заговорили в России в 2013 году, когда о них в интервью газете «Ведомости» подробно рассказал Сергей Игнатьев, занимавший на тот момент пост председателя Центробанка. В 2012 году на такие операции пришлось 38,8 млрд долларов, которые были включены в чистый отток частного капитала из страны.

Валерий Курту ( swissinfo.ch)

После прихода в 2013 году на пост главы Банка России Эльвиры Набиуллиной регулятор объявил войну выводу и обналичиванию средств. И уже по итогам первого неполного года ее председательства размер сомнительных операций сократился почти в 1,5 раза до 26,5 млрд долларов, а за 2014 году снизился втрое до 8,6 млрд. В первом полугодии 2019 года количество выведенных таким образом средств за рубеж ЦБ оценил в 33 млрд рублей (примерно 520 млн швейцарских франков).

По мнению Вячеслава Путиловского, дальнейшая работа по «обелению» этого сектора с учетом сотрудничества с швейцарской стороной должна привести к увеличению объёмов взаимной торговли. Следующее заседание финансового диалога состоится в следующем году в России, сообщает пресс-служба Минфина.

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