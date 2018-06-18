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Безопасность Ливийские джихадисты лечились в Швейцарии

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клиника

В свое время члены клана Каддафи регулярно лечились в Швейцарии, например, в бернской клинике «Insel Spital». На фото: палата в этой крупнейшей в стране больнице. 

(Keystone)

Начиная с октября 2011 года, то есть с момента падения режима в Ливии и смерти самого М. Каддафи, в швейцарских клиниках прошли лечение несколько десятков ливийцев, в том числе близких к радикальным исламистам. Такова информация, обнародованная швейцарской газетой «SonntagsZeitung»

Напомним, что после свержения М. Каддафи новые ливийские власти запустили обширную программу лечения и медицинской реабилитации бойцов, сражавшихся против старого режима и получивших тяжёлые ранения. Как пишет «SonntagsZeitung» со ссылкой на итальянские спецслужбы, за счёт государственных средств новые власти Ливии регулярно посылали на лечение в Турцию и Европу десятки бойцов, многие из которых были близки к радикальным исламистским кругам.

Среди стран, в которых эти бойцы проходили лечение и реабилитацию, была и Швейцария. Здесь, например, в клиниках кантонов Женева, Цюрих и Аргау, лечился Абдельмуталеб аль-Шами (Abdelmutaleb al-Shami), которому приписывают близость к радикальным джихадистам, кроме того, как утверждают спецслужбы, он был правой рукой ливийского террориста Виссама Бен Хамида (Wissam Ben Hamid).

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По данным швейцарского МИД (EDA), в октябре 2011 года «ливийское посольство в Берне обратилось к ряду клиник страны с запросами относительно возможности проведения лечения „раненых в боях с режимом Каддафи бойцов“, в ответ на что Швейцария выступила за быстрый приём в стране таких людей, исходя из своих гуманитарных традиций». Как напоминает «SonntagsZeitung», в свое время члены клана Каддафи регулярно лечились в Швейцарии, например, в бернской клинике «Insel Spital».

Как указывает далее МИД Швейцарии, его экспертами в области гуманитарной помощи отобрали 31 персону для прохождения лечения в стране, при том понимании, что после завершения намеченных курсов лечения и реабилитации эти люди немедленно покинут Швейцарию. Стоимость лечения (13 млн франков в общей сложности) оплачивалась Ливией, при этом швейцарские власти проводили и проверку этих «ливийских пациентов» на предмет степени исходящей от них возможной угрозы для общественной безопасности.

Материальный ущерб от поломанной мебели

Всего, в итоге, в Швейцарии прошли лечение 44 ливийца, что, с другой стороны, противоречит данным из самой Ливии, в соответствии с которыми этот показатель находится на уровне в 68 человек, среди которых был и уже упомянутый Абдельмуталеб аль-Шами. С этой цифрой логично соотносится и цифра в 13 млн. франков, ушедших на оплату счетов клиник.

Как пишет «SonntagsZeitung», очень часто ливийцам приходилось ждать в очереди, чтобы лечь в клинику. На время ожидания их размещали в отелях, счета за которые частично так и остались неоплаченными. Кроме того, пациенты порой вели себя «несдержанно», нанося отелям и материальный ущерб в виде, например, поломанной мебели.

Разницу в количестве принятых на лечение в Швейцарию ливийцев газета объясняет тем возможным фактом, что многие из пациентов могли иметь паспорта других стран. Обращает на себя и тот факт, что швейцарский Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM), который вместе со спецслужбами должен был проверять «ливийских пациентов» на предмет безопасности, не нашёл ничего подозрительного ни у кого из прибывавших в страну на лечение лиц.

По информации SEM, у властей Швейцарии нет точных данных относительного того, что все «ливийские пациенты» затем покинули Конфедерацию. Не исключено, говорят чиновники, что многие из них потом подали ходатайства о предоставлении им статуса беженца. Как указывает «SonntagsZeitung», вне рамок официальной ливийской программы лечения бойцов, сражавшихся против Каддафи, в Швейцарии проходили лечение по меньшей мере еще 40 человек.

В страну они попадали при посредничестве частных фирм и страховых компаний, причём в данном случае очень велик риск, что эти люди въезжали в страну по поддельным документам. Дело в том, что, по данным итальянских спецслужб, в Ливии в руки «Исламского государства» могли по попасть до 2 тыс. чистых бланков настоящих новых ливийских паспортов. Оформить их на вымышленных лиц под вымышленными именами было бы совершенно нетрудно.


Подготовил: Игорь Петров

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