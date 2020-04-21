Швейцарская компания Orell Füssli, печатающая швейцарские деньги, паспорта и прочие бланки строгой отчетности, будет производить электронные документы. Второе 500-летие своей истории концерн начал приобретением пакета акций швейцарского стартапа, специализирующегося на системах электронных удостоверений личности. Этот проект станет вкладом в национальный план создания швейцарского центра по оказанию государственных услуг, связанных, в том числе, с цифровыми удостоверениями личности.
Перевод Швейцарии на электронные рельсы в такой непростой и чувствительной с точки зрения безопасности сфере как цифровые удостоверения личности был с самого начала процессом непростым. Не завершен он и до сих пор. Осенью 2020 года планировалось вынести этот вопрос на всенародное голосование, в центре которой стоял вопрос о возможности предоставить частным компаниям право разрабатывать и эксплуатировать швейцарские национальные электронные идентификационные системы. Теперь это голосование перенесено на осень 2021 года. Его инициаторы требуют, чтобы право генерировать электронные «аусвайсы» имело только государство.
С каким бы результатом ни завершился этот референдум, генеральный директор компании «Orell Füssli» Даниэль Линк (Daniel Link) убежден, что «в любом случае цифровая идентичность и методы ее надёжного обеспечения будут играть все более важную роль в бизнесе, политике и обществе. Эта (цифровая революция) повлияет на буквально все (сферы жизни) — начиная с голосования и предоставления государственных услуг в режиме онлайн вплоть до открытия банковских счетов, получения права покупать алкоголь в магазинах и выдачи университетских дипломов и прочих квалификационных документов систем высшего, среднего и среднего специального образования».
Даниэль Линк также убежден, что его компанию не постигнет печальная судьба некогда суперуспешной фирмы «Kodak», не сумевшей вовремя распознать потенциал новых электронных технологий и практически исчезнувшей с рынка. «Физические деньги и защищенные виды документов не исчезнут за одну ночь, но они также рано или поздно перейдут на цифровой формат. У нас есть еще примерно от трёх до пяти лет, чтобы соответствующим образом позиционировать себя», — указал он в разговоре с порталом SWI swissinfo.ch.
В марте 2020 года концерн «Orell FüssliВнешняя ссылка» приобрел долю в молодой швейцарской стартап-компании «ProcivisВнешняя ссылка», которая уже разработала стратегию «электронного правительства» для кантона Шаффхаузен. Масштабы «стратегической инвестиции» концерна не раскрываются, однако теперь в правление компании «Procivis» входят два представителя от «Orell Füssli». В 2019 году доходы этого концерна от печати бланков строгой отчетности и прочих особым образом защищенных документов составила в рамках общего дохода компании (237 млн франков или 245 млн долл. США) долю в 101 млн франков.
Особая сертификация
По словам Д. Линка, сейчас складывается ситуация, выигрышная для всех. «Компания Procivis обладает необходимыми техническими знаниями, а концерн „Orell Füssli“ имеет государственный мандат на производство и запуск в оборот документов национального значения — паспортов и банкнот. Концерн действует не только в Швейцарии, но и в странах Африки, Азии и Южной Америки, где местные правительства ему доверяют ему печатание денег и других официальных документов. Печать паспортов и удостоверений личности требует особой сертификации.
Компания должна гарантировать полную и всеобъемлющую безопасность как систем производства печатной продукции, так и хранения данных. Она должна также доказать качество своей кадровой политики, показав, что, перед тем, как нанимать новых сотрудников, она полностью проверяет их послужной список и гарантирует, что данные люди не станут проблемой для фирмы, а значит и для государства. Наша компания гарантирует все это, а новым игрокам на этом рынке получить наши уровни сертификации и допусков будет не так-то просто», — подчеркивает Даниэль Линк.
В ближайшем будущем вокруг дуэта «Orell Füssli» и «Procivis» планируется создать «экосистему», в рамках которой в течение ближайших 5 лет будет создан «единый магазин» услуг цифровой идентификации для нужд центральных банков, правительств и частных компаний на основе новейших цифровых технологий в области разработки и интеграции электронных удостоверений личности (eID) в системы представления государственных услуг в режиме онлайн или в существующие электронные платежные системы.
По мнению Д. Линка нейтралитет Швейцарии и предоставляемая ею уже сейчас надежная инфраструктура в области обеспечения безопасного хранения данных могут способствовать превращению Конфедерации в ведущий мировой центр цифровой идентификации. «В любом случае мы не хотим оставлять этот рынок в распоряжении одних только таких гигантов, как Apple или Google», — резюмирует Д. Линк.
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch