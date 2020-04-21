Физические деньги и защищенные виды документов не исчезнут за одну ночь, но они также рано или поздно перейдут на цифровой формат. (Keystone / Yoshiko Kusano)

Швейцарская компания Orell Füssli, печатающая швейцарские деньги, паспорта и прочие бланки строгой отчетности, будет производить электронные документы. Второе 500-летие своей истории концерн начал приобретением пакета акций швейцарского стартапа, специализирующегося на системах электронных удостоверений личности. Этот проект станет вкладом в национальный план создания швейцарского центра по оказанию государственных услуг, связанных, в том числе, с цифровыми удостоверениями личности.

Перевод Швейцарии на электронные рельсы в такой непростой и чувствительной с точки зрения безопасности сфере как цифровые удостоверения личности был с самого начала процессом непростым. Не завершен он и до сих пор. Осенью 2020 года планировалось вынести этот вопрос на всенародное голосование, в центре которой стоял вопрос о возможности предоставить частным компаниям право разрабатывать и эксплуатировать швейцарские национальные электронные идентификационные системы. Теперь это голосование перенесено на осень 2021 года. Его инициаторы требуют, чтобы право генерировать электронные «аусвайсы» имело только государство.

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С каким бы результатом ни завершился этот референдум, генеральный директор компании «Orell Füssli» Даниэль Линк (Daniel Link) убежден, что «в любом случае цифровая идентичность и методы ее надёжного обеспечения будут играть все более важную роль в бизнесе, политике и обществе. Эта (цифровая революция) повлияет на буквально все (сферы жизни) — начиная с голосования и предоставления государственных услуг в режиме онлайн вплоть до открытия банковских счетов, получения права покупать алкоголь в магазинах и выдачи университетских дипломов и прочих квалификационных документов систем высшего, среднего и среднего специального образования».

Даниэль Линк также убежден, что его компанию не постигнет печальная судьба некогда суперуспешной фирмы «Kodak», не сумевшей вовремя распознать потенциал новых электронных технологий и практически исчезнувшей с рынка. «Физические деньги и защищенные виды документов не исчезнут за одну ночь, но они также рано или поздно перейдут на цифровой формат. У нас есть еще примерно от трёх до пяти лет, чтобы соответствующим образом позиционировать себя», — указал он в разговоре с порталом SWI swissinfo.ch.

В марте 2020 года концерн «Orell FüssliВнешняя ссылка» приобрел долю в молодой швейцарской стартап-компании «ProcivisВнешняя ссылка», которая уже разработала стратегию «электронного правительства» для кантона Шаффхаузен. Масштабы «стратегической инвестиции» концерна не раскрываются, однако теперь в правление компании «Procivis» входят два представителя от «Orell Füssli». В 2019 году доходы этого концерна от печати бланков строгой отчетности и прочих особым образом защищенных документов составила в рамках общего дохода компании (237 млн франков или 245 млн долл. США) долю в 101 млн франков.

Особая сертификация

По словам Д. Линка, сейчас складывается ситуация, выигрышная для всех. «Компания Procivis обладает необходимыми техническими знаниями, а концерн „Orell Füssli“ имеет государственный мандат на производство и запуск в оборот документов национального значения — паспортов и банкнот. Концерн действует не только в Швейцарии, но и в странах Африки, Азии и Южной Америки, где местные правительства ему доверяют ему печатание денег и других официальных документов. Печать паспортов и удостоверений личности требует особой сертификации.

Бизнес и политика Швейцарской компании Orell Füssli исполнилось 500 лет Компании Orell Füssli исполнилось 500 лет. Это та самая фирма, которая печатает швейцарские деньги. Но не только! Этот контент был опубликован 21 февраля 2019 г. 7:00

Компания должна гарантировать полную и всеобъемлющую безопасность как систем производства печатной продукции, так и хранения данных. Она должна также доказать качество своей кадровой политики, показав, что, перед тем, как нанимать новых сотрудников, она полностью проверяет их послужной список и гарантирует, что данные люди не станут проблемой для фирмы, а значит и для государства. Наша компания гарантирует все это, а новым игрокам на этом рынке получить наши уровни сертификации и допусков будет не так-то просто», — подчеркивает Даниэль Линк.

В ближайшем будущем вокруг дуэта «Orell Füssli» и «Procivis» планируется создать «экосистему», в рамках которой в течение ближайших 5 лет будет создан «единый магазин» услуг цифровой идентификации для нужд центральных банков, правительств и частных компаний на основе новейших цифровых технологий в области разработки и интеграции электронных удостоверений личности (eID) в системы представления государственных услуг в режиме онлайн или в существующие электронные платежные системы.

По мнению Д. Линка нейтралитет Швейцарии и предоставляемая ею уже сейчас надежная инфраструктура в области обеспечения безопасного хранения данных могут способствовать превращению Конфедерации в ведущий мировой центр цифровой идентификации. «В любом случае мы не хотим оставлять этот рынок в распоряжении одних только таких гигантов, как Apple или Google», — резюмирует Д. Линк.



(swissinfo.ch)



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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