Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 6:45 14.06.2018 - 06:45

Если поток машин на левой полосе более плотный и медленный, то вполне можно опередить его справа, оставаясь на правой полосе. Но не все пользуются этим правилом из-за размытости формулировок и множества исключений.

(Keystone)

Правительство страны (Федеральный совет) и большая палата парламента (Национальный совет) поддерживают внесение изменений в швейцарские правила дорожного движения, касающиеся порядка опережения справа. Совет кантонов (малая палата парламента) так же с этим согласен, несмотря на рекомендации профильного Комитета.

О чём идёт речь? Сегодня обгон справа (опережение с немедленным перестроением влево) является в Швейцарии нарушением ПДД, из-за которого можно даже лишиться водительских прав. Однако в случае, если «транспортный поток на левой полосе становится более плотным и медленным, чем поток на правой», то его позволяется опередить, оставаясь на правой полосе.

Так сказано в ПДД, но конкретная реализация этого положения оборачивается юридическими сложностями, к тому же оно уже морально устарело. В этом убеждён Тьерри Буркарт (Thierry BurkartВнешняя ссылка), депутат Национального совета от партии либералов (FDP) и зампред влиятельного швейцарского автомобильного клуба «TCSВнешняя ссылка». По его мнению, грозящие штрафы и непрозрачное правовое регулирование ведут к тому, что многие водители просто не осмеливаются опережать справа машины, которые еле едут левее.

В результате столь ценная пропускная способность швейцарских национальных скоростных автотрасс используется не в полной мере, а пробки затрудняют дорожное движение и приводят к потерям времени и денег. Поэтому недавно Т. Буркарт выступил с депутатской инициативой, которое требует, чтобы опережение справа на кантональных шоссе и автобанах было разрешено «в общем и целом, безусловно».

Что было решено? На своей весенней сессии Национальный совет большинством голосов одобрил это предложение. Большинство зрителей швейцарского общественного, то есть негосударственного, телеканала SRF также считает, что «безусловное позволение совершать опережение справа, то есть обгон по правой полосе без перестроения, поможет сделать трафик более равномерным и разгрузит автотрассы».

И вот теперь в пользу этого решение проголосовала и малая, сенаторская палата парламента Совет кантонов: 30 депутатов были за и 8 против. Теперь в будущем опережение справа будет разрешено законодательно на всех многополосных дорогах без всяких условий. Останется запрещённым обгон справа — то есть перестроение с левой полосы на правую с целью объехать справа участника дорожного движения, едущего впереди по левой полосе и снова вернуться на левую полосу.

Что говорят сторонники? «Реализация этого предложения даст много преимуществ», — уверен депутат от либералов Ханс Вики (Hans WickiВнешняя ссылка). Транспортный поток только выиграет от нового правила, в пользу этого свидетельствуют как научные исследования, так и зарубежный опыт. Кроме того, нынешняя редакция ПДД в части права на опережение справа было слишком размытым, а «это последнее, что нам нужно в дорожном движении».

Что говорят противники? Клод Йаниак (Claude JaniakВнешняя ссылка), депутат от партии социалистов (SP), объяснил, почему Комитет по транспорту и коммуникациям Совета кантонов рекомендовал голосовать против этого предложения: все еще, якобы, остаются сомнения в области обеспечения безопасности, которые так и не удалось полностью устранить или исключить в ходе обсуждений в профильном парламентском Комитете.

Что говорит правительство? Оно поддерживает это нововведение, указывая, что нынешняя редакция ПДД в части обгона/опережения содержала слишком много слишком туманно сформулированных исключений.

Что дальше? В настоящее время Федеральный совет работает над проектом поправок в ПДД, разрешающим опережение справа на кантональных/региональных дорогах и автобанах федерального значения. Важно уточнить детали, потому что разница между «опережением справа» и «обгоном справа» не всегда очевидна. Швейцария станет одной из первых европейских стран, которая разрешит опережение справа на законодательном уровне.



Перевод и подготовка: Надежда Капоне.

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