Новая штаб-квартира концерна Swatch напоминает удава. А каково ваше мнение? (swissinfo.ch)

Реализация этого проекта продолжалась пять лет и вот на прошлой неделе новая штаб-квартира швейцарского часового концерна Swatch Group была торжественно открыта в городе Биль, кантон Берн. Здание, состоящее почти исключительно только из дерева, спроектировал японский архитектор Шигеру Бан (Shigeru Ban). Со Швейцарией его связывает долгая история плодотворного сотрудничества.

Просторные рабочие офисы, конференц-залы, два музея, пять черных оливковых деревьев и первый в мире магазин по продаже часов в формате Drive-in: часы в нем можно будет покупать как сейчас бургеры, не выходя из-за руля. Как видно, даже в эпоху цифровых технологий и виртуальной реальности физическое присутствие в этом мире, да еще желательно в как можно более запоминающейся форме, своего значения не потеряло, иначе зачем концерну Swatch понадобилось выделать немалые деньги на свою новую представительскую штаб-квартиру?

Изящно изогнувшееся в виде огромной змеи здание (ширина 35 метров, длина почти 240) выглядит светло, оно не «давит» на сознание. Пять лет строительных работ, инвестиции в размере почти 125 млн франков, 1 997 кубометров лучшей швейцарской сосны — и готово здание, привыкать к которому горожанам придется еще немало времени. Утешить и дать повод им для гордости может тот факт, что у них в городе теперь возвышается едва ли не самое большое в мире здание, построенное исключительно из дерева.

А так выглядит это здание изнутри. (swissinfo.ch)

Западное окончание здания пересекает улицу, которая с недавних пор носит имя Николаса Хайека (Nicolas G. Hayek), основателя концерна Swatch Group. Улица эта не простая, а со значением: она соединяет новую штаб-квартиру компании с «Cité du Temps» («Город Времени»), новой фабрикой премиального бренда «Omega», так же принадлежащего компании Swatch.

Ник Хайек (Nick Hayek), нынешний руководитель Swatch Group, усматривает в этом некий символ. «В начале 1980-х гг. швейцарская часовая индустрия была уже на грани полного исчезновения, и спасать ее пришлось именно концерну Swatch, без которого бренд Omega уж точно не имел своей нынешней репутации. Сегодня это самая важная марка всего нашего холдинга, и вот теперь настало время поселить его в отдельную квартиру со всеми удобствами».



Шигеру Бан в Швейцарии — почти как дома

Для необычного проекта нужен был необычный архитектор и тогда Ник Хайек обратился к японцу по имени Шигеру Бан (Shigeru Ban). Прославился он благодаря своим проектам быстровозводимого дешёвого жилья для людей, оставшихся без крова в результате природных катастроф. Для создания таких домов зачастую использовались бумага и картон.

По проекту Шигэру Бана также был построен временный павильон центра современной культуры «Гараж» в Москве, открывшийся в парке Горького 19 октября 2013 года в рамках выставки «Временная архитектура Парка Горького: от Мельникова до Бана». В 2011 году архитектор выиграл творческий конкурс и получил право реализовать идеи, которые тогда уже крутились в голове у Ника Хайека в плане не только нового офиса фирмы, но и нового здания фабрики бренда Omega.

С семьёй Хайеков и со Швейцарией архитектор давно поддерживал довольно-таки тесные отношения. В Токио он, в частности, построил «Центр Николаса Хайека» (Nicolas-Hayek-Center), а в 2014 году в Цюрихе он возвел, также целиком из дерева, новый офис издательского холдинга Tamedia. На тот момент это было самое большое в мире здание, построенное из дерева. Однако проект нового репрезентативного офиса компании Swatch стал действительно, как он сам говорит, «проектом всей моей жизни». Об этом, и многом другом, он рассказал в интервью нашему порталу.

Это здание было «построено в соответствии с высочайшими экологическими и энергетическими стандартами» на территории бывшей брошенной в самом сердце города Биль промзоны.

Дух инноваций города Биль

Постройка новой штаб-квартиры компании Swatch запустила процесс ревитализации многих прилегающих кварталов, в частности, рядом, вокруг небольшой речки Шюссбах (Schüss-Bach), возник городской природный парк площадью в 50 тыс. кв. метров. Это настоящий оазис, в котором есть все необходимое для пешеходов и велосипедистов. Рядом с парком вырос жилой комплекс «Paradiesgarten», в результате чего теперь эту часть города Биль просто не узнать.

«Райский сад» («Paradiesgarten»): жилой поселок из 14-ти домов рядом с новым зданием концерна Swatch. (swissinfo.ch)

В городе Биль компании Swatch-Gruppe уже принадлежит недвижимость общей площадью в почти в 100 тыс. кв. метров, однако строительством здесь своей новой штаб-квартиры концерн хочет, в том числе, выразить свою благодарность городу, в котором он был основан в 1983 году. Генерируя в год торговый оборот почти в 8 млрд франков и имея в своем портфолио 18 часовых брендов, эта компания является важным экономическим «локомотивом» всего «Озёрного края», понесшего значительные потери в результате часового кризиса рубежа 1970-1980-х гг.

«В плане деловой и культурной привлекательности Биль может теперь не бояться конкуренции даже самых заметных европейских метрополий. Сегодня Биль — это город инноваций и свободы и именно в таких городах и хочет жить современная молодежь. Надеемся, что вновь открытые музеи брендов Swatch и Omega привлекут в наш регион дополнительных гостей», — говорит Ник Хайек.

Сегодня Биль — это город инноваций и свободы и именно в таких городах и хочет жить современная молодежь. Ник Хайек, CEO концерна Swatch Group Конец цитаты

«Монументально, но не устрашающе»

Присутствие в городе Биль концерна Swatch Group является только одним, хотя и важным, источником настоящего ренессанса, который переживает сейчас эта самая большая двуязычная (здесь одновременно говорят на немецком/диалекте и французском языках) община в Швейцарии с населением в 55 тыс. человек. Свой вклад в этот процесс вносит и престижный бренд Rolex, который в начале 2012 года ввел в строй на окраине Биля самый современный на сегодняшний день производственный комплекс, не говоря уже о том, что тем самым в городе были созданы дополнительно 2 000 рабочих мест.

Нечто подобное можно было примерно с 2010 года наблюдать и в других регионах страны: повсюду ведущие швейцарские часовые марки начали тогда инвестировать миллионы в строительство новейших фабрик и производственно-монтажных линий. Сейчас, правда, часовая промышленность Швейцарии, не в последнюю очередь в связи с событиями в Гонконге, переживает не лучшие времени и порой кое-кто из даже премиальных марок объявляет об организации банальных распродаж. Раньше такие бренды никогда бы не прибегли к данному методу, но сейчас уже выбирать не приходится, куда важнее избежать убытков из-за затоваривания.

На вопрос, не является ли новое здание выражением мании величия, Ник Хайек отвечает: «Это здание монументально, но оно не устрашающе. Разумеется, потребовались изрядные доля мужества и фантазии для того, чтобы решиться на такой проект. Но в конечном итоге речь шла о том, чтобы дать нашим маркам Swatch и Omega подобающее жильё. А то, что образует их генетический код, мы, разумеется, оставили в неприкосновенности».



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