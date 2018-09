Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 11:00 17.09.2018 - 11:00

Анимационная лента «Chris the Swiss» является новым словом в швейцарской анимации: гибрид фикшн и нонфикшн в стиле графического нуар-романа. (swissinfo.ch)

Успех мультфильма, в российский прокат вышедшего под названием «Жизнь кабачка» и номинированного на премию «Оскар» в категории лучший анимационный фильм в 2017 году, привлёк к швейцарской мультипликации пристальное внимание самой широкой общественности. Швейцарская анимация переживает эпоху подъёма, будучи вынужденной, одновременно, решать массу проблем, одна из которых состоит в поисках финансирования и подходящих путей маркетинговой дистрибуцииВнешняя ссылка готовых лент.

На фестивале анимационного кино FantocheВнешняя ссылка, проходящем сейчас в швейцарском Бадене, журналист swissinfo.ch поговорил с мультипликаторами и продюсерами о том, какую эволюцию переживает эта форма художественного высказывания, и о проблемах, с которыми она сталкивается в этой маленькой альпийской стране, где найти финансирование очень и очень непросто, не говоря уже о языковых и культурных барьерах, из-за которых единого рынка анимационных картин в Швейцарии фактически так и не сложилось.

Итак, если вы решили снимать фильм в Швейцарии, то приготовьтесь к тому, что на организацию всего съёмочного процесса и на поиски финансирования придётся затратить месяцы, если не годы. И тем не менее, сейчас здесь снимается всё больше и больше фильмов, растут и объёмы финансовой поддержки, выделяемой по разным каналам и в разных форматах отечественной кинематографии, в том числе и анимационной.

Два главных спонсора кинематографической отрасли — Федеральное Ведомство культуры Швейцарии (BAKВнешняя ссылка) и общественные электронные (негосударственные) СМИ Швейцарии в лице языковых телерадиокомпаний (SRF, RTS, RSI), вещающих на трёх официальных языках (французском, немецком и итальянском) и составляющих, вместе с ретороманским телевидением и нашим сайтом швейцарского иновещания SWI Swissinfo Внешняя ссылкаведущий медийный холдинг страны SRG SSRВнешняя ссылка.

Продюсеры говорят, что без помощи этих организаций профинансировать съёмки фильма или анимационной ленты в Швейцарии довольно сложно, если вообще возможно. Своего рода компенсацией этого является глобальная открытость Швейцарии и ее рынка, поэтому на данный момент по факту основная часть средств для полнометражных мультипликационных фильмов, как правило, поступает за счёт международных коллабораций.

Недавно швейцарского общественное телевидение организовал фонд, позволяющий выделять на нужды данного сегмента киноиндустрии примерно 1 млн швейцарских франков в год. Эти деньги идут, прежде всего, на финансирование объективно лучших проектов, преимущественно короткометражных фильмов. Заявки можно подавать четыре раза в год в трёх основных языковых регионах страны. Затем их рассматривает общее жюри.

Габриэла Блох Штайнманн (Gabriela Bloch Steinmann) представляет германо-говорящий сектор. Вот только несколько критериев, которые она принимает во внимание, анализируя такие заявки: «Хватит ли предусмотренного заявителем бюджета на то, чтобы покрыть все технические издержки? Достаточно ли денег авторы выделили на звук? Идея, лежащая в основе рассказываемой истории, должна быть захватывающей и свежей, нетривиальной. Качество от года в год бывает разным. Иногда поступает 30 заявок высочайшего качества, а иногда — их лишь десять, причём качество тоже оставляет желать лучшего».

Барьеры и стремление к универсальности

В западной франкоязычной Швейцарии ситуация несколько иная. Там кантоны объединились, чтобы создать общий финансово-организационный пул, облегчая тем самым кинематографистам задачу поиска источников финансирования. Художник-мультипликатор Изабелла Рибен (Izabela Rieben) — активный пропагандист анимационного жанра на франкоязычном канале общественного телевидения RTS.

По этой причине многие германо-говорящие кинематографисты, по словам Фреда Гийома (Fred Guillaume) из FOCALВнешняя ссылка, «Фонда профессионального обучения в области кинематографа и аудиовизуальных СМИ» («Foundation for Professional Training in Cinema and Audiovisual Media»), многие кинематографисты подают заявки и представляют свои портфолио именно на западе страны. Фред Гийом хорошо осведомлён в этом вопросе, ведь именно он — режиссёр самого дорогой в истории швейцарского анимационного фильма ленты «Max & Co», бюджет которой составил целых 30 миллионов швейцарских франков.

Мультфильм «Max & Co» посмотрели более чем в 20 странах мира, притом, что куда более знаменитая «Жизнь кабачка» («My Life as a Courgette») обошлась лишь в 8 миллионов франков. Как объясняет Ф. Гийом, языковые барьеры в Швейцарии ведут к тому, что «в большинстве короткометражных фильмов почти нет диалогов, что позволяет им пользоваться успехом сразу в разных языковых регионах Швейцарии.

Но вот культура кинематографического производства, в зависимости от региона, может отличаться даже очень значительно. Да и вообще, снимая фильм, по правде говоря, очень сложно сделать его универсальным, понятным и близким людям, живущим в самых разных языковых и социальных контекстах». Г. Блох Штайнманн это подтверждает: «Мультфильм „Жизнь кабачка“ пользовался огромным успехом во франкоговорящих регионах, а вот в германо-говорящей Швейцарии, а также в самой Германии, ситуация была совершенно другой. Мультипликации сложно преодолевать языковые барьеры».

«Не вернули пока ни куны»

Ф. Гийом считает, что ещё одно препятствие для швейцарской мультипликации — это нехватка опытных продюсеров, поднаторевших именно в этом жанре. Он полагает, что продюсирование фильмов нужно рассматривать как часть кинематографического процесса, а не как сферу бизнеса. «Для создания фильма нужен хороший продюсер, соответствующий проекту бюджет, контроль над всем процессом, нужно нанять правильных людей. Да что там говорить, нам ещё есть, куда расти!»

У продюсерской компании из Цюриха «Dschoint Ventschr FilmproduktionВнешняя ссылка» опыта пока в работе с мультипликацией немного, но, тем не менее, в ее активе уже есть такой проект, как лента «Швейцарец Крис» («Chris the Swiss»), мультипликационно-документальный фильм, показанный в этом году на фестивале Fantoche.

Продюсер Серейна Габатулер (Sereina Gabathuler) говорит, что «нам нравятся новые форматы. И нам казалось, что тема этого проекта по-настоящему важна. Поэтому мы и решились спродюссировать его. Мы рассчитывали реализовать проект в Хорватии, но подходящей студии для съёмок фильма на Балканах мы не нашли, и пришлось с нуля построить её самостоятельно. В итоге её закрыло хорватское правительство. Нам обещали вернуть каждую потраченную в Хорватии куну, но этого пока так и не произошло».

Обмен секретами мастерства

Габриэла Блох Штайнманн считает, что горький опыт компании «Dschoint Ventschr» может послужить хорошим уроком для других. «Было бы здорово, если бы мы могли воспользоваться опытом проектов „Жизнь кабачка“ и „Швейцарец Крис“. Компании „Rita Productions“ (женевский продюсер мультфильма „Жизнь кабачка“) и „Dschoint Ventschr“ — крупные продюсеры с международными связями, но даже им пришлось на собственных ошибках учиться тому, как делать мультфильмы».



Обмен технологиями и практическими знаниями станет возможным в ближайшее время, благодаря новой программе под названием «ANIMAPRODВнешняя ссылка», запущенной FOCAL и посвящённой совершенствованию продюсерских навыков в анимации. В 2019 году начнётся серия семинаров, открытая для профессионалов из области мультипликации, художественной литературы и документального кино. Помог создать и запустить эту программу Ф. Гийом. «Если вам нужен продюсер, нанять кого-то из Франции или Германии вы не сможете, потому что в разных странах действуют разные системы. Вам необходимо знать, как всё работает именно здесь, вы должны знать где взять деньги, и как подать заявку».

Бескорыстный труд

Что касается короткометражных фильмов, их снимают преимущество на деньги грантов и больших прибылей они не приносят. Мультипликаторы пытаются выигрывать премии на кинофестивалях, но многие даже в случае успеха все равно вынуждены вести довольно скромный образ жизни. Большинство, как Стефан Вики (Stephan Wicki) и Клаудиус Джентинетта (Claudius Gentinetta), сами занимаются продюсированием своих фильмов. Штефан Вики говорит, что иногда ему даже не удаётся найти достаточно денег, чтобы в бюджете хватило средств на оплату его собственной работы. Он считает свою работу над фильмами бескорыстным трудом, который просто приносит радость.

Клаудиус Джентинетта уже завоевал несколько премий за свой последний фильм «Сэлфи», но ему пришлось потратить целый год на сбор всех необходимых материалов, после чего только он смог вообще подать заявку на грант. Он говорит, что «с каждым проектом я нервничаю по поводу его финансирования все больше и больше. Но я занимаюсь этим делом с 13-ти лет, и ничем другим заниматься я не хочу. Я всё равно буду снимать мультфильмы, и мне не важно, получу я на это грант или нет».

Клаудиус Джентинетта согласился поделиться с нами профессиональными секретами, которые он применял в ходе создания мультфильма «Сэлфи».

Г. Блох Штайнманн говорит, что, при всех проблемах «в Швейцарии кинематограф все-таки традиционно финансируется довольно щедро. В Германии, к примеру мультипликаторы получают гораздо меньше средств на свои проекты». Что же касается знаменитой уже «Жизни кабачка», то номинация этого мультфильма на «Оскар» и в самом деле стала событием, в корне изменившим, причем в лучшую сторону, общую ситуацию швейцарских мультипликаторов. «Благодаря этой номинации спонсоры других культурных проектов узнали об жанре анимации. Она стала более заметной».





Перевод с английского: Нина Шулякова.

