Томас Йордан (Thomas Jordan), президент Национального (центрального) банка Швейцарии, позирует с купюрой в 100 франков. (© Keystone / Laurent Gillieron )

В 2019 г. Швейцарский национальный (Центральный) банк SNB получил за 2019 года прибыль в размере 49 млрд. швейцарских франков, что является вторым по величине показателем за всю его историю. Неудивительно, что в 2020 году банк решил сделать «более щедрый» взнос в федеральный и кантональный бюджеты. А кстати, откуда взялись эти деньги и как они распределяются? Наш небольшой финансовый ликбез.

Откуда взялась миллиардная прибыль? Конец инфобокса

Прибыль швейцарского национального банка (SNB) была обусловлена, главным образом, хорошими показателями, которых в 2019 году добились финансово-валютные рынки, а также рынок золота. Среди прочего SNB выиграл от сильного роста мировых фондовых рынков и получил прибыль в размере 40 млрд франков по валютным ценным бумагам, плюс сыграл важную роль еще и рост цен на золото — он дал банку финансовой прибыли в размере почти 7 млрд франков.

SNB ожидает, что общая прибыль за прошедший 2019 год составит 49 млрд франков — об этом было объявлено в четверг, 9 января, на прошлой неделе, подробнее. Однако окончательные цифры будут объявлены в марте 2020 года.

Почему все последние годы SNB находился в таком «плюсе»? Конец инфобокса

В 2008 году многие правительства оказались не готовы финансовому кризису, а потому и не смогли с ним справиться. С тех пор ведущие Центробанки, включая Центральные банки США и Европы, стали гораздо активнее вмешиваться в функционирование рынков, чтобы предотвратить крах как финансовой системы, так и в целом мировой экономики.

Швейцарский SNB также придерживался такой политики. В 2008 году он предоставил более 50 миллиардов франков для спасения банка UBS. В последующие годы он постоянно осуществлял на валютных рынках интервенции, с тем чтобы предотвратить чрезмерное повышение курса швейцарского франка.

Для этого SNB пришлось значительно увеличить свои валютные резервы. За десять лет они выросли с 80 млрд до 800 млрд швейцарских франков — эта сумма даже превышает весь ВВП Швейцарии. Значительный рост объемов резервов SNB в последние годы привел к рекордному увеличению прибыли, но, что примечательно, и к заметному увеличению убытков.

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Как Национальный банк распределяет свою прибыль? Конец инфобокса

Распределение прибыли регулируется соглашением между Федеральным департаментом (министерством) финансов Швейцарии и SNB. Ныне действующий договор (рассчитан на период с 2016 по 2020 гг.) предусматривает, что в случае положительного сальдо «платёжных резервов», сформированных из тех самых «излишков прибыли», в федеральный (1/3) и кантональные (2/3) бюджеты должно поступать не менее 1 млрд франков в год.

Если вдруг этот «распределительный резерв» превышает 20 млрд франков, то сумма выплат увеличивается до 2 млрд франков. Поэтому-то федеральный бюджет и бюджеты кантонов (субъектов федерации) почти всегда получают себе деньги, даже включая годы, когда SNB терпит убытки. До сих пор Центробанк лишь раз ничего не выплатил центру и кантонам — было это в 2013 году.

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Почему SNB решил в 2019 и 2020 годах осуществить более щедрые выплаты? Конец инфобокса

По данным SNB резерв для будущих распределений прибыли достиг сейчас рекордного уровня в 86 миллиардов франков. Таким образом, банк может выплатить Конфедерации и кантонам сумму (еще не установленную в количественном выражении), заметно превышающую 2 млрд швейцарских франков. Этим решением SNB в определенной степени реагирует на усиливающуюся в последние годы критику со стороны политиков, профсоюзов и кантональных властей.

В соответствии с Конституцией Национальный банк призван проводить денежно-кредитную политику в общих интересах страны. Его целью не является получение и распределение прибыли. Независимость Национального банка признается всеми основными игроками на рынке и политическими акторами. Но в последние годы в связи с впечатляющим ростом золотовалютных резервов и, соответственно, прибыли давление на SNB, с тем чтобы он более щедро распределял финансовые средства, заметно усилилось.

Профсоюзы требуют, например, денег для целей реструктуризации государственной пенсии (AHV) или для улучшения финансового положения бюджетов основных пенсионных фондов в накопительной части, которые в течение последних пяти лет сильно пострадали от политики SNB, установившего нулевые, а порой и отрицательные процентные ставки по депозитам.

«Как прикажете объяснить и доказать людям необходимость туже затягивать пояса, и как их мотивировать смириться с тем, что никакого повышения пенсий не предвидится, при том что SNB просто не знает, куда ему девать свою миллиардную прибыль», — заявил недавно президент «Объединения швейцарских профсоюзов» (Schweizerischer Gewerkschaftsbund, SGBВнешняя ссылка) Пьер-Ив Мейяр (Pierre-Yves Maillard).

Всего несколько недель назад президент Национального банка Томас Йордан (Thomas Jordan) категорически отверг эти требования, заявив, среди прочего, что «было бы опасно смешивать финансовую и социальную политику. Это пагубно сказалось бы на бесперебойном функционировании SNB, поскольку это поставит банк под ненужное давление». И вот теперь он поменял свою политику. Почему? Подробнее в материале ниже.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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