Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 10:45 13.03.2018 - 10:45

Решение отозвать заявку непосредственно скажется на судьбе и карьерах более тысячи российских ученых.

(Keystone)

Россия отозвала свою заявку на предоставление ей статуса ассоциированного члена в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве. Швейцарские СМИ видят в этом «десятки миллионов упущенной выгоды».

На прошлой неделе была обнародована громкая новость, оставшаяся практически незамеченной. Россия больше не желает становиться ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве. Обратили на это внимание только франкоязычный общественный телеканал RTS (входит в холдинг SRG SSR) и ряд франкоязычных же СМИ страны (ЦЕРН находится в Женеве и частично на территории Франции, — прим. ред.)

Об этом стало известно из письма министра образования и науки Ольги Васильевой, направленного в ЦЕРН еще в ноябре прошлого года. Напомним, что Россия подала свою заявку на ассоциированное членство в 2012 году, и Совет ЦЕРН ее одобрил. В 2015 году предыдущий министр науки России заявил, что «дело будет урегулировано на протяжении этого года». С тех пор новостей на эту тему не появлялось. Наконец, несколько месяцев назад в своем письме министр науки отменил процесс «по целому ряду причин».

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Такой поворот событий приведет к значительному финансовому дефициту для ЦЕРНа, десяткам миллионов франков упущенной выгоды, отмечает телекомпания RTS со ссылкой на газету La Liberté, которая в свою очередь приводит слова Кристофа Шефера (Christoph Schäfer), отвечающего в ЦЕРН за российское досье и международные отношения, в соответствии с которыми «бюджет организации составляют выплаты государств-членов, и в качестве одного из них Россия должна была бы выплачивать солидный взнос в десятки миллионов франков».

Сегодня Россия тоже финансирует, но, скорее не сам ЦЕРН, а свое участие в его отдельных проектах. В статусе же ассоциированного члена страна должна поставить финансирование центра на постоянную основу, в обмен на что она получает право голоса в Совете ЦЕРН, а ее граждане — право подавать заявки как на занятие полноценных вакантных рабочих позиций, так и на участие в программах повышения квалификации.

Решение отозвать заявку непосредственно скажется на судьбе и карьерах более тысячи российских ученых, которые больше не смогут, например, получать доступ к стипендиям, предлагаемым ЦЕРН. Данная опция останется зарезервированной только за выходцами из стран-членов и ассоциированных членов ЦЕРН. «Эта новость стала для российских исследователей в лабиринтах ЦЕРН неожиданной и не очень приятной», — пишет газета La Liberté.

В их числе находится и 61-летний физик из Москвы Андрей Голутвин, один из самых известных россиян в этой европейской научной организации. Сам Андрей Голутвин получает финансирование не из России, а от Имперского колледжа Лондона, профессором которого он является, но при этом ученый всегда выступал за то, чтобы Россия присоединилась к ЦЕРН. «Почему? Да потому что быть владельцем всегда более выгодно, чем арендатором», — приводит его слова газета. «Даже в период холодной войны у них (России и ЦЕРНа, — прим. ред.) всегда были прекрасные отношения», — добавляет Кристоф Шефер.

«Более скромная зарплата»

Российские ученые в настоящее время имеют право только «использовать» инфраструктуру и оборудование Центра. «Таких ученых здесь 1 068. Они направлены в Женеву их научными институтами, а потому в среднем они получают довольно скромную зарплату, она в любом случае меньше зарплат их западных коллег», — говорит Кристоф Шефер. Представители России имеют сейчас статус «пользователя» («user»). Для сравнения, самой многочисленной диаспорой в ЦЕРН являются «пользователи»-американцы (2 152), число представителей Китая составляет только 243 человека, Канады — даже не достигает 200.

Профессор-политолог Андре Либих (André Liebich) из женевского «Graduite Institute», который считается хорошим знатоком России, признает, что у него нет ответов на вопрос о том, почему Москва решила отозвать заявку. «Может быть, Россия и здесь, как и в других областях, решила отойти в сторону, но почему? Может быть, она на что-то обиделась?», — задается он сам вопросом. С другой стороны, он не согласен и с гипотезой о том, что отзыв заявки стал ответной мерой на санкции со стороны западных стран.

Какой бы ни была причина, точка в этом деле не поставлена: ЦЕРНу и России придется еще прийти к согласию относительно формата их дальнейшего финансового сотрудничества. Следующий раунд консультаций по этому вопросу состоится 23 апреля. Об этом сообщает швейцарская газета Le Courrier. Кроме того, кооперацию с ЦЕРН продолжит российская компания «Росатом». Отзыв заявки «никоим образом не будет препятствовать реализации ядерных проектов с участием Росатома и международных участников», — заявил «Росатом» агентству ТАСС.

Российские СМИ цитируют обещание замглавы департамента информационной политики Минобрнауки России Владимира Шулова «поднять статус России» (в рамках ЦЕРН). Так, он заявил, что в 2017 году ЦЕРН и Минобрнауки России договорились о подписании нового соглашения о сотрудничестве, взамен действующего, подписанного в 1993 году: «Это соглашение будет иметь гораздо более значительный статус и оно повысит уровень взаимодействия даже больше, чем ассоциированное членство в организации. Именно поэтому Россия и отозвала свою заявку об ассоциированном членстве в ЦЕРН».

ЦЕРН Европейская организация ядерных исследований, базирующаяся в Женеве, была основана в 1953 году. Сегодня это крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В проектах организации участвуют около 6,5 тысяч ученых из 80 стран. Членами ее являются сегодня 22 страны. Ряд стран, включая США, Японию, Индию и Россию, имеют статус наблюдателей. В 2010 году ЦЕРН решил предоставить право на членство и неевропейским странам, чем уже воспользовались Индия, Пакистан и Турция. Среди стран бывшего Союза первой в ЦЕРН вступила в качестве ассоциированного члена Украина — в 2013 году. А в этом году этот статус получила и Литва. Конец инфобокса

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