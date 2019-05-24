Если в Вале и Во цены на недвижимость не растут, а то и падают, то Санкт-Морицу подобный спад не грозит.

(Keystone / Arno Balzarini)

Согласно отчету банка UBS, рынок загородных домов и домов для отдыха в швейцарских Альпах разделен на те объекты, что приносят большую прибыль, и те, что не приносят ее вовсе. К тому же, отмечается в докладе, рост цен наблюдается только в самых престижных и дорогих регионах.

На таких курортах, как Санкт-Мориц, Гштаад, Вербье, Церматт и Давос, в прошлом году рост цен составил 10%. Но стоимость квартир в менее эксклюзивных горных регионах осталась без изменений или даже упала. Та же тенденция прослеживается между «роскошным» и «обычным» сегментами рынка; только недвижимость, стоимость которой превышает 8 500 швейцарских франков за квадратный метр, в 2018 году выросла в цене.

В целом же на швейцарском рынке недвижимости в Альпах наблюдается небольшое изменение цен, в отличие от Австрии (+ 25%) и Франции (+ 15%). В Италии дела обстоят хуже – цены упали на 10%.

Такая тенденция на рынке горной недвижимости привела к тому, что в некоторых швейцарских курортных регионах растет число вакансий, особенно во франкоязычных кантонах Вале и Во. В целом в Альпах показатели отпусков в туристических регионах почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Это несмотря на ограничение на строительство вторых квартир и домов после всенародного голосования 2012 года, когда народ Швейцарии решил ограничить объемы капитального строительства с туристическими целями в популярных курортных (горных) регионах страны.

Исследователи не видят причин для больших изменений этой тенденции в ближайшем будущем. Несмотря на все еще слабый швейцарский франк, спрос на швейцарские вторые квартиры снизился, за исключением нескольких эксклюзивных районов, говорится в докладе UBS. Продавцами на рынке альпийской недвижимости в прошлом году были в основном иностранцы.

Кроме того, прогнозируемое замедление роста швейцарской экономики и тенденция оттока местных жителей из альпийских районов, как ожидается, будут оказывать дополнительное влияние на рынок.

Швейцария в кадре Регионы Горная Швейцария недоразвита? Швейцарский либеральный фонд «Avenir suisse» проанализировал ситуацию с развитием горных регионов страны и пришел к тревожным выводам. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Think tank: Swiss second homes could be better exploited









Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!