Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 13:06 31.05.2018 - 13:06

Пристрастие совсем ещё молодых швейцарцев к телевизору связано с простотой управления этим средством массовой информации.

(Keystone)

Любимым гаджетом швейцарских детей, с которым они больше всего любят проводить свое свободное время, является не смартфон или игровая приставка, а старое доброе телевидение. Девочки и мальчики в возрастной категории от 6 до 13 лет смотрят в Швейцарии телевизор в среднем 40 минут в день, в свои смартфоны они вглядываются не больше 20 минут.

Итак, старое доброе «фронтальное телевидение» отнюдь не принадлежит к «исчезающей натуре». По крайней мере, именно таковы результаты исследовательского проекта «MIKEВнешняя ссылка» (аббревиатура первых букв немецких слов «СМИ, взаимодействие, дети, родители»), реализованного Цюрихской высшей школой прикладных наук «ZHAWВнешняя ссылка». Это исследование является премьерой, никогда ещё раньше в Швейцарии так подробно не изучали медийные привычки и предпочтения школьников младших классов.

Простое управление

По мнению руководителя проекта Грегора Валлера (Gregor Waller) столь ярко выраженное пристрастие совсем ещё молодых швейцарцев к телевизору связано с простотой управления этим средством массовой информации: достаточно нажать кнопку — и все. «Для этого школьникам не требуется каких-то дополнительных компетенций», — говорит Грегор Валлер.

Иначе выглядит ситуация с использованием «продвинутых» форматов потребления медиа-контента. «Что бы найти что-то в поисковике Google или на портале YouTube следует уже обладать элементарными навыками письма и чтения, однако дети на уровне начальной школы таковыми ещё не располагают».

Свою роль играет и то обстоятельство, что телеприёмники фактически давно уже превратились в мебель, с которой дети вырастают с детства. В случае со смартфонами ситуация выглядит иначе: в возрастной категории 6-7 лет мобильным телефоном обладает в Швейцарии только каждый четвёртый ребёнок, до 100-процентной отметки этот показатель добирается только в возрастной категории 12-13 лет.

«Детям до 16-ти...»

Кроме того, смартфоны и другие подобные гаджеты требуют от детей напряжённой и активной позиции, осмысленного взаимодействия, тогда как пассивно «глядя в телевизор» можно без особых усилий и затрат энергии провести и час, а то и два. Интересно, что при этом родители не особенно-то и контролируют то, какие передачи смотрят их отпрыски.

В результате опросы показали, что зачастую малыши 7 лет смотрят фильмы, предназначенные для аудитории от 12-ти лет («Гарри Поттер», «Звёздные войны», фильмы из серии «Форсаж»). Фонд защиты интересов и здоровья детей «Pro Juventute» встревожен.

Ведущий научный сотрудник фонда Барбара Вютрих (Barbara Wüthrich) говорит, что «в прошлые годы в Швейцарии в рамках ознакомления детей с основами медийной компетенции упор делался на видеоиграх и сети Интернет, и это правильно, но нельзя забывать ещё и о фильмах и сериалах». С ее точки зрения, идеальным выходом для родителей было бы посмотреть фильм вместе с детьми и обсудить потом с ними увиденное. «В конце концов телевизор не должен превращаться в бэби-ситтера».

СМИ и свободное время детей в Швейцарии. Что предпочитают делать дети в свободное от учебы время: 1. Смотреть ТВ 2. Слушать музыку 3. Читать книги 4. Играть в компьютерные игры 5. Пользоваться интернетом 6. Пользоваться смартфоном Конец инфобокса

Давайте вспомним также, что на референдуме 4 марта 2018 года по инициативе «NoBillag» молодежь в возрасте «цифровых аборигенов» отвергла этот законопроект, вопреки всем прогнозам, более чем отчётливо. Ниже подробности.

Аналитика No Billag Общественные СМИ Швейцарии защитила молодежь Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS Вопреки рассуждениям иных доморощенных «аналитиков» именно швейцарское «поколение Netflix» решительнее всего и отвергло инициативу «NoBillag». Другие языки 1 немецкий (de) Generation Netflix schmetterte "No Billag" am stärksten ab



Подготовил: Игорь Петров

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