Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 9:00 25.09.2018 - 09:00

Круг замыкается, аналоговая торговля оказалась там же, где она уже была в конце 19-го века.

(Keystone)

Универмаги средней ценовой категории, некогда популярные «храмы торговли», находятся в Швейцарии на грани вымирания. В непростой ситуации находится, например, культовый цюрихский универмаг Jelmoli, который некогда был не только лидером потребительского рынка, но еще и украшал собой центр Цюриха своей необычной архитектурой. Причина их медленного умирания — с одной стороны, агрессивный натиск «инновационных» форматов торговли (моллы), с другой — стремительный рост популярности онлайн-торговли.

Потребительский рынок Европы находится на пороге решающих перемен. Первый признак — медленное умирание традиционных универмагов, или, по крайней мере, стремительный процесс концентрации на рынке торговли в средней ценовой категории, то есть там, где речь идет о «нормальных» ценах для «нормальных» среднестатистических покупателей. Недавно в Германии было объявлено о слиянии двух гигантов отрасли, сетевых универмагов Karstadt и Kaufhof. Без логотипов этих магазинов невозможно представить себе ни один среднестатистический город ФРГ.

И вот теперь объявлено, что из-за резкого снижения торгового оборота руководством обеих торговых сетей принято единственно возможное решение о слиянии. Под угрозой традиционные универмаги из такой же ценовой категории находятся и в Швейцарии. В прошлом 2017 году крупнейшая в стране сеть универмагов Manor объявила о «начале двухлетнего периода трансформации и перезагрузки подхода к организации торговли как таковой». В переводе на нормальный язык: сеть готовит пакет экономии расходов и сокращения рабочих мест. Информацию о том, как развивается оборот сети, и каковы ее убытки, Manor давно уже не публикует.

В непростой ситуации находится и культовый цюрихский универмаг Jelmoli, который некогда был не только лидером потребительского рынка, но еще и украшал собой центр Цюриха своей необычной архитектурой. Открыт он был с большой помпой в 1899 году на самом лучшем месте в городе, на знаменитой улице Банхофштрассе. Тогда необычное здание универмага называли «Стеклянный дворец». Спроектировано и построено он было с оглядкой на роскошные парижские универмаги. В Цюрихе такие торговые заведения были самым настоящим центром культивирования того, что тогда понималось под понятием «красивой жизни» (Savoir-vivre). Золотым веком такой формы организации торговли в Швейцарии стал период 1930-1950-х гг. В лучшие времена универмаг Jelmoli насчитывал до 50 филиалов во всех, в том числе и в отдалённых провинциальных, регионах страны.

Замыкая круг

На волне успеха в стране появлялись и дешёвые имитации, например, сети ABM и EPA. Народ сразу разгадал, в чем дело, и недаром аббревиатуру ABM (буквы латинские) зачастую расшифровывали как «Alles billiger Mist» или «Абсолютно бесполезный мусор». От недостатка клиентов, тем не менее, эти сетевые универмаги отнюдь не страдали. Сегодня от этой роскоши не осталось и следа. Универмаг Jelmoli сохранил только свое главное здание на Банхофштрассе, все остальные филиалы давно закрылись. Исчезли и магазины сетей ABM и EPA. В 2002 году филиалы EPA были интегрированы в сеть супермаркетов COOP, превратившись в суб-подразделение под названием Coop City. Сеть ABM была окончательно закрыта в 2003 году.

В настоящее время на рынке средней ценовой категориями внутри городов и в пределах пешеходных зон доминируют только две сети: COOP и MIGROS. На окраинах городов и крупных агломераций до последнего времени активно развивались современные моллы, комбинирующие торговлю с развлечениями. Одновременно космическими темпами развивается торговля в режиме онлайн. За счет снижения накладных расходов такие сетевые супермаркеты способны торговать по весьма выгодным ценам, да еще и круглые сутки. Дни традиционных супермаркетов, таких, как Jelmoli, как видно, уже сочтены. Не лучше, кстати, идут дела и у мега-моллов. Открытый недавно Moll of Switzerland, как видно, будет уже последним проектом такого рода в Швейцарии.

В итоге, как предсказывают специалисты, выживут только культовые бренды, расположенные в самых выгодных районах крупных метрополий, такие, как KaDeWe в Берлине, Harrods в Лондоне, Galeries Lafayette в Париже или Jelmoli в Цюрихе. Тем самым круг замыкается, система аналоговой торговли оказалась там же, где она уже была в конце 19 века. В провинции же, как видно, традиционных универмагов строить уже не будут никогда.



Подготовил: Игорь Петров

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