Производитель шоколада компания Lindt & Sprüngli (г. Цюрих) опровергает все обвинения. (Keystone / Walter Bieri)

Российская антимонопольная служба обвинила ряд европейских фирм, в том числе и швейцарскую шоколадную компанию Lindt & Sprüngli, в продаже на российском рынке продукции более низкого качества по сравнению с продукцией, поставляемой для внутреннего рынка Европы. Компания Lindt & Sprüngli отвергает эти обвинения.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обвинила некоторые западные фирмы в сбыте или производстве продукции в России под тем же брендом, что и в Западной Европе, но с «существенными отличиями по качеству и составу». Под прицел ФАС попали, в частности, бренды «Ариель» и «Персиль». В пятницу 6 декабря 2019 года ФАС сообщила, что такого рода ее заявления основаны на результатах тестов, проведенных в режиме случайной выборки.

Российский регулятор вынес предупреждение пяти компаниям, включая Procter & Gamble, «Хенкель», а также швейцарскую шоколадную компанию Lindt & Sprüngli, предложив им принять соответствующие меры в течение 30 дней. Производители должны будут либо скорректировать состав своей продукции, продаваемой на российском рынке, либо указать на упаковке, что между российской и европейской продукцией существует разница. Производитель шоколада компания Lindt & Sprüngli (г. Цюрих) опровергает эти обвинения.



«Вся продукция, поставляемая в Российскую Федерацию, отвечает тем же критериям качества, что и продукция, направляемая в остальную Европу».

(Keystone)

«Вся продукция, поставляемая в Российскую Федерацию, отвечает тем же критериям качества, что и продукция, направляемая в остальную Европу», — сказала пресс-секретарь компании в ответ на наш запрос, добавив, что «вся продукция, поставляемая на российский рынок, производится на наших заводах в Европе». «Мы убеждены, что наша деятельность соответствует российскому антимонопольному законодательству и мы готовы сотрудничать с органами российской власти для предоставления им всех необходимых доказательств этого», — сказала она.

Напомним, что недавно президент Швейцарии Ули Маурер посетил Москву и в ходе консультаций с Владимиром Путиным высказал в его адрес просьбу регулярно на самом высоком уровне обмениваться мнениями с лидерами работающего в России швейцарского бизнеса для обсуждения таких ключевых с точки зрения Швейцарии вопросов, как правовая безопасность и защита инвестиций, налоговая справедливость и создание оптимальных рамочных условий для инвестиций. Подробнее в материале ниже.

Встречи в верхах Президент Ули Маурер: «Владимир Путин — друг Швейцарии» После консультаций в Москве президент Швейцарии Ули Маурер дал краткое интервью нашим коллегам из швейцарского радио SRF. Автор: SRF News, Луция Чирки (Luzia Tschirky) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Herr Putin ist ein Freund der Schweiz"



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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