Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 7:00 17.10.2018 - 07:00

Armasuisse требует от Victorinox выплаты компенсации за нанесение материального ущерба и в связи с упущенной выгодой.

(Keystone)

Федеральные власти Швейцарии подали в суд на компанию Victorinox, производящую знаменитые швейцарские армейские ножи. Точнее, иск в связи с порядком использования компанией Victorinox на рынке США зарегистрированного торгового знака Swiss Military подало Armasuisse, подразделение швейцарских Вооружённых сил, занимающееся закупками и снабжением. Armasuisse требует от Victorinox выплаты компенсации за нанесение материального ущерба и в связи с упущенной выгодой.

Там, где снаружи написано «Swiss», внутри должна находиться официальная Швейцария. Такого мнения придерживается правительство этой страны. И если данное равило нарушается, то федеральные власти страны готовы даже идти в суд. Как сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger, государство в лице компании Armasuisse, подразделения швейцарских Вооружённых сил, занимающегося закупками и снабжением, подало в суд на компанию Victorinox, производящую знаменитые швейцарские армейские ножи.

Обе компании давно уже сотрудничают и успешно продвигают на мировом рынке этот продукт. Но вот теперь Armasuisse требует от Victorinox выплаты компенсации за нанесение материального ущерба и в связи с упущенной выгодой. Какова цена вопроса — не сообщается, да собственно это и не имеет такого уж большого значение. Речь идет о принципах, на основании которых Victorinox использует марку Swiss Military на рынке США.

С точки зрения федеральных органов власти Швейцарии компания Victorinox, «в нарушение правовых установлений и в нарушение доверительных отношений» («vertrags- und treuwidrig») объявила эту марку своим «эксклюзивным» (Sperrmarke) брендом, запретив остальным физическим и юридическим лицам использовать ее в своих целях и интересах. Такой же «третьей стороной» является и правительство, которому, по его мнению, и принадлежит, собственно, эта марка.

Тем самым Victorinox перечеркнул все планы правительство, которое планировало разработать и заключить с одной из швейцарских компаний глобальный лицензионный договор, на основании которого эта компания могла бы использовать марку Swiss Military по всему миру, в том числе и на очень выгодном рынке Соединённых Штатов.

Процесс состоится на следующей неделе

О какой конкретно компании идет речь, Armasuisse не уточняет. Ее название, а также размер требуемой компенсации станут известны только после того, как на этой неделе в четверг 18 октября это дело попадёт на рассмотрение в Бернский торговый суд (Berner Handelsgericht). Компания Victorinox также не пожелала ничего уточнять по запросу от газеты Tages-Anzeiger.

Правительство Швейцарии уже не в первый раз в судебном порядке отстаивает право на исключительное использование популярных брендов. Так. В начале 2018 года оно успешно добилось через Федеральный суд права эксклюзивного использования бренда Swiss Military в рамках часового производства. Шоколад Swiss Army также на основании судебного решения имеет право производить и распространять только само правительство и/или официально уполномоченная им компания на основе лицензионного соглашения.



Подготовил: Игорь Петров

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