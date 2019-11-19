Потребление мяса достигло пика в 1987 году, в 1990-е оно сократилось и за последние десять лет не изменилось.

(Keystone / Melanie Duchene)

По данным опроса, опубликованного на прошлой неделе, более половины жителей Швейцарии предпочитают мясо, произведенное в их собственной стране. Количество швейцарских ферм, крестьянских подворий и фермерских хозяйств в стране продолжает сокращаться, но при этом общий оборот в национальном сельскохозяйственном секторе переживает фазу роста. Парадокс?

Более половины жителей Швейцарии предпочитают мясо, произведенное в их собственной стране. Что касается яиц, то этот процент еще выше — 75% населения Конфедерации предпочитают местную продукцию этого рода. Таковы цифры, представленные в годовом отчете исследовательского института DemoscopeВнешняя ссылка, составленного по заказу Федерального ведомства сельского хозяйствf (Bundesamt für Landwirtschaft).

Как говорят авторы отчета, причины такой любви швейцарцев к отечественной сельхозпродукции многочисленны и разнообразны. Около четверти опрошенных покупают местные сельскохозяйственные товары, чтобы оказать поддержку отечественным производителям, в то время как 15% респондентов считают, что важнее всего швейцарское качество и тот факт, что условия производства локальных продуктов питания в большей степени соответствуют принципам экологичности и устойчивого развития.

Рост оборота

В отчете также указано, что по сравнению с 2017 годом в 2018-м году производство мяса и мясопродуктов в Швейцарии увеличилось на 4 500 тонн до в совокупности 365 130 тонн год. Свинина остается самым популярным видом мяса в стране (на него приходятся 177 000 тонн), затем следует говядина (82 000 тонн) и птица (78 000 тонн). В общей сложности швейцарские фермеры в прошлом году имели в своем распоряжении около 1,54 млн голов крупного рогатого скота, а вот количество свиней сократилось до 1,42 млн. Производство молока, на которое приходится почти 20% всей сельскохозяйственной продукции, остается стабильным.

В прошлом 2018 году в стране было зарегистрировано наличие 50 852 фермерских хозяйств, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. При этом оборот в сельскохозяйственном секторе вырос на 5,2% до 3,2 млрд швейцарских франков, или 70 600 франков на ферму (+ 4,1%). Число лиц, занятых в сельскохозяйственном секторе, также сократилось — до 152 442 (-0,9% по сравнению с 2017 годом). В 2000-м году в сельскохозяйственном секторе работало на 50 000 человек больше. В 2018 году женщины управляли 3 157 фермами (6,2%).

Тем не менее, площадь полезных сельхозугодий в Швейцарии остается стабильной и составляет 1 млн га. С 2000 года произошло незначительное сокращение на 27 500 га (или 0,1% в год). В отчете института Demoscope также говорится, что от пестицидов отказались на данный момент 55% швейцарских сельхозпредприятий. Площадь, отведенная под садоводство и виноградарство без применения пестицидов, за отчетный период увеличилась вдвое.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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