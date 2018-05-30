Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 9:46 30.05.2018 - 09:46

Молодые и опытные политики России и Швейцарии перед музеем «Sasso San Gottardo» на перевале Сен-Готтард. (swissinfo.ch)

Российская парламентская делегация во главе с зампредом Совета Федерации Юрием Воробьевым и председателем Комитета по обороне и безопасности Виктором Бондаревым побывала на прошедших выходных с необычным визитом в Швейцарии, в регионе Сен-Готтард. Впервые такую делегацию составили в основном молодые российские политики и предприниматели.

Как объяснил Юрий Воробьев, главная цель этого визита — установить прямой диалог между молодыми российскими и швейцарскими предпринимателями и политиками: «Наша молодежь имеет право говорить напрямую и принимать решения самостоятельно и без идеологических фильтров. Задача более опытных политиков — создать такие возможности для встречи и обмена. Мы сделаем все, чтобы эти встречи проводились на регулярной основе».

Визит был организован Швейцарско-российской парламентской группой дружбы, возглавляемой депутатом Совета кантонов Филиппо Ломбарди, и ассоциацией Alpine Arena for FriendshipВнешняя ссылка при поддержке кантонов Ури и Тичино, а также агентства регионального развития города Беллинцона.



В кантоне Тичино во встречах приняли участие молодые политики, представители различных партий: Рафаэле Де Роза и Николо Паренте из партии демохристиан (CVP), Борис Биньяска из партии «Лига Тичино», Алессандра Джанелла из партии либералов (FDP). Во время совместной экскурсии в сыроварню «Казейфичио дель Готтардо» и последующего там ужина состоялся оживленный обмен мнениями по конкретным вопросам региональной политики и экономики.



+В Швейцарии у подростков есть возможность еще до окончания школы на собственном опыте узнать, что такое прямая демократия.

Гости встретились с представителями кантона Ури, министром образования и культуры кантона Тичино Мануэле Бертоли и канцлером кантона Тичино Арнольдо Кодури, которые осенью прошлого года были в России в рамках подписанных меморандумов о межрегиональном сотрудничестве.

Швейцарские участники также получили возможность поприсутствовать на импровизированных концертах и познакомиться с молодыми представителями русской музыкальной культуры. В составе делегации приехала вокальная группа «Гармония», состоящая из трех студенток института культуры Санкт-Петербурского Университета МЧС. Важной частью Сен-Готтардской программы стало пребывание делегации в Андерматте, Суворовских памятных местах, где парламентарии и представители молодежи возложили цветы к памятнику русских воинов-освободителей и посетили музей русского полководца.

Встречи в рамках визита продолжились в понедельник и вторник в Берне, в частности состоялись консультации с председателем Совета кантонов Карин Келлер-Суттер. Комментируя встречи в регионе Сан-ГоттардоВнешняя ссылка, Филиппо Ломбарди напомнил, что швейцарско-российские отношения остаются хорошими благодаря согласованной политике нейтралитета и посредничества Конфедерации.

«Однако сегодня всем очевидно, что следующему поколению швейцарских, европейских и российских политиков придется иметь дело со сложнейшими эпохальными вызовами. В рамках наших межпарламентских групп дружбы мы сейчас размышляем над тем, чтобы использовать такие места, как Сен-Готтард, с глубоким историческим контекстом как возможную платформу для регулярных встреч молодых швейцарских, европейских, российских политиков и лидеров», - подчеркнул политик.

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