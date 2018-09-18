Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 7:00 18.09.2018 - 07:00

Крах американского инвестиционного банка Lehman Brothers в Соединённых Штатах вызвал глобальный финансовый, а затем и экономический кризис. (Mark Lennihan/AP Photo)

Крах американского инвестиционного банка Lehman Brothers десять лет назад вызвал один из самых суровых финансовых и экономических кризисов столетия. Швейцария, хотя и пострадала, но, оказалась в более выгодном положении, нежели другие страны, поскольку не была обременена огромными долгами.

Экономика и жизнь Экономика Швейцарии в прекрасном состоянии Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA Преодолев «валютный шок» 2015-го года, экономика Швейцарии растёт и находится в прекрасном состоянии: в том числе благодаря цифровой революции.

Ровно десять лет назад, 15 сентября 2008 года, четвёртый по размеру инвестиционный банк США объявил о своём банкротстве в связи с кризисом на рынке субстандартного ипотечного кредитования. И только тогда стал очевиден весь масштаб «финансового пузыря», возникшего на рынке вследствие дерегулирования финансовых рынков и слишком агрессивной монетарной политики банков.

После того, как правительство США отказалось предоставить господдержку финансовому учреждению, попавшему в кризис, рынок кредитов был буквально скован льдами взаимного недоверия, причем настолько, что с проблемами в области обеспечения ликвидностью столкнулись даже банки, не имевшие напрямую вроде бы вообще никакого отношения к кредитованию сделок с недвижимостью. Из Соединённых Штатов финансовый кризис перекинулся на другие страны и вскоре превратился в настоящий глобальный экономический шторм. Призрак еще одной Великой депрессии принялся бродить по миру.

Кризис затронул и Швейцарию, однако не в такой сильной степени, как опасались правительство и регулятор, и это с учетом того, что в начальный период кризиса Швейцария имела ну просто «все шансы» стать одной из главных жертв этого катаклизма. И тому был целый ряд причин. Напомним, что два ее крупнейших банка − UBS и Credit Suisse − оказались среди финансовых институтов, более других подверженных рискам, связанным с возникновением «пузыря» на рынке субстандартных кредитов.

Кроме того, экономика Швейцарии была куда более зависима от своего финансового сектора, чем другие страны. Даже сегодня еще он генерирует более 10% ее валового внутреннего продукта (ВВП). Третий фактор: в 2008 году промышленность страны только-только восстановилась, выйдя из периода довольно вялого экономического роста. Ну и, наконец, кризис наиболее ощутимо повлиял прежде всего на США и ЕС, т.е. на основных внешнеэкономических партнёров Швейцарии.

Ситуацию усугубили падение доллара и разразившийся в еврозоне кризис, что привело к росту курса швейцарского франка и, как следствие, резкому росту цен для на экспортные швейцарские товары для иностранных потребителей. Поэтому в 2011 году Национальный банк Швейцарии (SNB) был вынужден ввести минимальный порог обменного курса, который составил 1,20 швейцарского франка за 1,0 евро, отменённый только в 2015 году. Эта мера и дальнейшие интервенции SNB на рынках валют и процентных ставок позволили частично удержать процесс укрепления швейцарского франка в рамках приемлемого.

Wechselkurs Franken – Euro seit 2008 Grafik: Wechselkurs Franken – Euro seit 2008

Минимальный порог обменного курса, который критиковали и при его введении, и при его отмене, оказался все-таки весьма полезной мерой, особенно для экспортных компаний в плане удержания их прибылей на должном уровне даже в самый разгар кризиса. Кроме того, существуя в условиях сильного франка и узкого внутреннего рынка, швейцарские компании давно начали специализироваться исключительно на высококачественных продуктах и нишевых рынках.

В результате рецессия в экономике Швейцарии в 2009 году оказалась выраженной в куда меньшей степени, нежели в других странах. А позже страна быстрее других сумела восстановить привычные темпы роста своей экономики. Следует, правда, отметить, что сразу после отмены минимального порога обменного курса в 2015 году рост ВВП Швейцарии опять замедлился, ускорившись только сейчас.

BIP-Wachstum 2008 – 2017 (in Prozent) Grafik: BIP-Wachstum 2008 – 2017 (in Prozent)

Еще один фактор, способствовавший «спасению» Швейцарии от самых тяжёлых последствий кризиса, заключался в ее способности получить выгоду от масштабных антикризисных мер, предпринятых Центральными банками США и ЕС. Напомним, что на долю США и государств-членов ЕС сейчас приходится почти 70% экспорта Швейцарии.

В итоге, по сравнению со многими другими странами, Швейцарии действительно удалось сотворить почти-что небольшое «чудо», преодолев кризис и не накопив при этом колоссального государственного долга. Напротив, за последнее десятилетие госбюджет Швейцарии последовательно сокращал уровень своей задолженности, а ЦБ Швейцарии даже был в состоянии зарабатывать миллиардные прибыли, за исключением, разве что, незначительного дефицита госбюджета, наблюдавшегося в 2014 году.

Иная ситуация сложилась в США и на европейском рынке, где политика «качественного смягчения» привела к накоплению госбюджетами триллионных долгов. Что произойдёт с ними в ходе следующего экономического кризиса можно только предполагать, но, как видно, ничего хорошего!

Brutto-Staatsverschuldung Grafik: Brutto-Staatsverschuldung

Отличное состояние здоровья госбюджета Швейцарии, и это во время кризиса, объясняется рядом факторов. К ним относятся: низкая доля государственных расходов по сравнению с другими странами, вынужденными нести бремя своих громоздких административных систем; наличие в структуре швейцарской экономики хорошо развитых отраслей, способных генерировать стабильные налоговые поступления; рамочные условия ведения бизнеса, привлекательные для иностранных компаний.

Насколько хорошо идут дела у швейцарской экономики спустя 10 лет после начала кризиса можно судить и по значительному объёму государственных и частных инвестиций в основные фонды и в объекты инфраструктуры. Подробности читайте в материале ниже.

Однако свою цену пришлось заплатить и Швейцарии. Одним из наиболее пострадавших секторов экономики стал её финансовый сектор. Швейцарские банки резко сократили объем своей деятельности на зарубежных рынках. Кроме того, швейцарский Центробанк (SNB) был вынужден значительно увеличить свои золотовалютные резервы, что, пожалуй, может стать в долгосрочной перспективе одной из основных причин для беспокойства, ведь тем самым его возможности в плане нового манёвра с целью противодействия удорожанию швейцарского франка в случае наступления нового кризиса уже сейчас сузились в довольно опасной степени.



Перевод с английского: русскоязычная редакция SWI

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