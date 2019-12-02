Шахтер на шахте «Лутугинская», угледобывающем предприятии в г. Лутугино Луганской области Украины. Август 2019 года. (Keystone)

Сепаратисты Донбасса, поддерживаемые Россией, финансируют свою войну с Украиной продажей угля на Запад. Какую роль при этом играют компании в швейцарских кантонах Цуг и Женева. Этот вопрос находится сейчас в центре внимания юстиции. Об этом сообщает газета SonntagsZeitungВнешняя ссылка. Подробности.

Швейцарская компания Fontus AGВнешняя ссылка, зарегистрированная в кантоне Цуг, представляет себя в интернете в качестве «ответственного и надёжного поставщика топлива». Как указывает сама компания, она «продает качественный уголь из России и Казахстана». Украинская юстиция рассматривает ситуацию иначе. Об этом сообщает швейцарская воскресная газета SonntagsZeitung.

По сообщению украинских органов юстиции, эта компания находится в списке предприятий, называемых в связи с ведущимся сейчас в Украине следствию по делу о незаконном ввозе в Россию угля с территории Донбасса, занятого пророссийскими сепаратистами. Правоохранительные органы Украины называют в связи с этим делом еще три компании, штаб-квартиры которых находятся в Швейцарии или же владельцы которых являются гражданами Конфедерации.

В отношении этих фирм прямых обвинений не выдвинуто. Однако, как указывается, швейцарцы помогали украинским фирмам экспортировать донбасское черное золото в Украину и в страны ЕС. С точки зрения украинских властей сепаратисты Донбасса являются террористами, поэтому продажа угля из этого региона эквивалентна «поддержке терроризма», каковая является уголовным преступлением.

Донбасс наряду с Сибирью является единственным в Европе и России регионом добычи высококачественного антрацита. Этот уголь используется, в том числе, в западноевропейских доменных печах. Маршруты контрабанды донбасского угля на запад были раскрыты командой журналистов из Польши и Словакии. Ключевую роль, по их мнению, в этом сюжете играет живущий в России украинский олигарх Сергей КурченкоВнешняя ссылка, контролирующий железнодорожное сообщение на Донбассе. Любые поставки угля с Донбасса оформляются на российской границе через его компанию.

Затем в России уголь из Донбасса получает фальшивые фрахтовые документы, в соответствии с которыми донбасский уголь превращается в российский. Затем к нему подмешивают уголь Сибири, отличительной чертой которого является несколько более высокое содержание серы. Затем эшелоны с таким углём отправляются дальше в Белоруссию, а оттуда в страны Восточной Европы, Турцию и Германию.

«Покинутые офисы, молчащие телефоны»

По данным украинского портала Liga.netВнешняя ссылка, цитируемым швейцарской газетой, в период с марта 2017 года по декабрь 2018 года с территории Донбасса таким путем было вывезено до 6 млн тонн угля, из них 2,5 млн тонн попали в Евросоюз. Одна тонна антрацита стоила тогда 120 долларов США. И как раз в это же самое время в Польше, Чехии и Швейцарии неожиданно дружно возникли компании, очень похожие друг на друга: в их офисах, как правило, никого никогда не бывает, их телефоны не отвечают на звонки, или лишь их интернет-сайты производят впечатление, что принадлежат они крупных транснациональным компаниям.

Так, одна из таких швейцарских «фирм» с румынским руководством гордо указывает на то, что ее представительства находятся в Белграде, Цуге, Киеве, Шанхае, Анкаре, Тиране. Однако ее офис в Цуге выглядит покинутым, на звонки и электронные письма никто не отвечает. Импорт угля из занятых сепаратистами Донбасса территорий не запрещен ни в Швейцарии, ни в ЕС. Однако и США, и ЕС ввели режим санкций против компаний и лиц, которые имеют отношение к аннексии Россией Крыма или же как-то связаны с президентом Украины Януковичем, свергнутым в 2014 году.

С ними вести дела Евросоюз запрещает. А что Швейцария, которая официально не вводила таких санкций? Официальный Берн подчеркивает, что, не вводя санкций, он не позволяет обходить санкции через свою территорию. Поэтому, как сообщает швейцарское Минэкономики, действия Швейцарии в рамках данного сюжета «будут соответствовать действиям ЕС». Сергей Курченко — один из тех, кто находится в санкционных списках. Против него в Украине открыто несколько дел. В частности, его обвиняют в присвоении примерно миллиарда долларов, принадлежащих украинскому государству. В состав принадлежащего ему холдинга ВЕТЭК входят и компании в Швейцарии.

По данным украинских СМИ, на которые ссылается швейцарская газета, федеральная прокуратура Швейцарии заморозила около 2 млн долларов на счетах этих фирм. По данным Федерального ведомства юстиции Швейцарии (подразделение швейцарского Федерального департамента / министерства юстиции и полиции) со стороны Украины в рамках данного сюжета Швейцарии было направлено по меньшей мере 12 ходатайств об оказании правовой помощи. А всего в Швейцарии блокировано активов на сумму в 145 млн франков.

«Не имеем ничего общего»

Как швейцарские компании реагируют на такого рода разоблачения? Швейцарский представитель компании Fontus AG «определённо» заявляет, что его фирма не торгует углём с Донбасса. Кроме того, в украинских юридических документах «нигде не упомянуто, что компания Fontus AG каким-либо образом вовлечена в уголовные дела, связанные с угольным сюжетом». При этом имя непосредственного владельца данной фирмы представитель предпочитает не упоминать.

По адресу, по которому в Цуге зарегистрирована компания Fontus, прописана еще и компания Global Investment PartnershipВнешняя ссылка. Один и членов совета директоров этой компании проживает в Луганске, центре донбасских сепаратистов. Основана эта компания была в 2014 году, сразу после того, как Луганск объявил о выходе из состава Украины. Представитель этой компании в Швейцарии заверяет, что «с экспортом угля Донбасса его компания ничего общего не имеет». Среди компаний, называемых украинской юстицией в связи с «угольным сюжетом», находится и женевское предприятие Evenor EnergyВнешняя ссылка.

«Связь этой фирмы с компанией Fontus из Цуга очевидна», — пишет SonntagsZeitung. «Интернет-сайты компаний выглядят почти одинаково. Evenor Energy входит в состав сырьевого холдинга SCCFВнешняя ссылка, который заверяет, что с украинским угольным сюжетом он не имеет ничего общего. Однако до недавнего времени этот холдинг имел консультанта, который владеет в Польше компанией Coal Company. Эта компания также называется украинскими властями в списке компаний, исполняющих роль промежуточного торговца донбасским углём.

Стоило газете SonntagsZeitung попросить холдинг SCCF о предоставлении дополнительной информации по данному лицу, как его профиль тут же был удалён с сайта холдинга, а сам он сообщил, что данный консультант больше на SCCF не работает. Сам владелец основанной в 2018 году компанией Coal Company подчеркивает, что он никогда не вел дел с Донбассом. Как сообщают польские и словацкие журналисты, экспорт угля с Донбасса продолжается и сейчас прежними темпами».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SonntagsZeitung

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